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Volkswagen elektrikli Beetle'ı değerlendiriyor

Dizel skandalı sonrası yatırımlarını büyük ölçüde elektrikli araçlara yönlendiren Volkswagen, ikonik modeli Beetle'ın bir sonraki neslini tamamen elektrikli olarak sunmayı düşünüyor.
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen'in nostalji kökenli elektrikli araç atılımı olan I.D Buzz vanı görünüşe göre yalnız kalmayacak. Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Autocar'a yaptığı açıklamada firma olarak elektrikli bir Beetle modeli üretmeyi ciddi anlamda düşündüklerini söylemiş.
CEO, bu durumun nedeni olarak yalnızca ulaşımın geleceğinin elektrikli araçlar olduğu gerçeğini söylemezken, aynı zamanda elektrikli Beetle'ın tarihteki modele daha yakın olacağını ifade etmiş. Firmanın MEB elektrikli araç platformunu temel alacak olan aracın, bu platformun esnekliği sayesinde orijinal model gibi arkadan çekişli olacağı söyleniyor. Bu durum teorik olarak orijinal modeldeki gibi ön tarafta yer alan bir bagajı da mümkün kılabilir.
Markanın geçtiğimiz yıl sergilediği ID Concept modeli de hatırlayacağınız üzere arkadan çekişli elektrikli hatchback formundaydı. Markanın aynı güç ünitesini Beetle'ın retro coupe şasisinde tekrar kullanabileceği düşünülüyor. ID Concept modelinde 168 beygir güç ve tek şarjda 600 km'ye yakın menzil sunan bu güç ünitesinin elektrikli Beetle'da daha da geliştirileceği düşünülüyor.

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faniseyler 1 yıl
Yeter artık modelin suyunun suyunun suyu önümüze getirmesinler
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kadirirdem 1 yıl
Güzel gelişmeler,artık elektrikli araçların çoğalıp yaygınlaşması lazım.
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