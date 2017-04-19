Volkswagen'den elektrikli SUV konsepti: I.D. Crozz

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Henüz çok fazla şirket elektrikli otomobil üretimi konusunda kararlı adımlar atmamış olsa da otomobil üreticileri, gelecek planları arasında yer alan elektrikli otomobillerle ilgili konseptleri zaman zaman tanıtıyor. Daha önce I.D. isimli bir elektrikli hatchback ve I.D. Buzz isimli elektrikli minivan konsepti tanıtan Volkswagen de Şangay Otomobil Fuarı'ndaki etkinlikte yeni elektrikli otomobil konseptini tanıttı. I.D Crozz isimli SUV modelinin üretim tarihi içinse şirket 2020 yılını hedefliyor.





Öndeki ve arkadaki iki elektrikli motordan güç alan I.D. Crozz, sahip olduğu 302 beygir gücüyle şirketin bir önceki elektrikli otomobil konsepti olan I.D.'den daha güçlü görünüyor. Altı saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 kilometreye hızlanan araç saatte maksimum 180km hız değerine ulaşabiliyor.

Rekabetçi Menzile Sahip

Tek şarjla 500km yol alabilen I.D Crozz, günümüzde menziliyle ön plana çıkan elektrikli otomobil Chevrolet Chevy Bolt'un 380 kilometrelik menzile sahip olduğunu ve Tesla Model 3'ün de 340km civarında bir menzile sahip olacağını düşündüğümüzde, her ne kadar üretimine 2 yıldan uzun bir süre olsa da, elektrikli otomobil dünyasında rekabetçi bir konuma yerleşebilir. Aynı zamanda hızlı şarj desteğine de sahip olan araç 30 dakikada yüzde 80 şarj doluluğuna ulaşıyor.

Otonom sürüş yeteneği ile de desteklenen araçta etraftaki araçları, yayaları ve diğer nesneleri fark etmek için 4 adet lazer tarayıcı, ultarsonik sensörler, radar ve aracın etrafını gören kameralar bulunuyor. Aracın tavanında ve ızgarasında bulunan LED ışıklar yoldaki diğer sürücülere aracın kullanımı ile ilgili bilgi veriyor. Araç otonom modda iken mor olan ışıklar sürücü kontrolü devraldığı zaman maviye dönüyor.





Volkswagen marka CEO'su Helbert Diess üretim tarihinin kesin olmamakla birlikte 2020 yılı olacağını dile getirdi. Şirketin 2025 yılına kadar en az 1 milyon adet elektrikli otomobil satma hedefini de düşünürsek 2020 yılında I.D. Crozz'un seri üretimine geçilmesi şirketi bu hedefe taşıyabilir. Şirket daha önce 2018 yılında Çin'de tamamen elektrikli bir otomobili satışa sunacağını da duyurmuştu.

I.D. Crozz'un tanıtım görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://futurism.com/vw-just-showcased-an-all-electric-car-that-goes-a-staggering-311-miles-on-one-charge/