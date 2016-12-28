Volkswagen'den müşterilerinin park yeri derdine çare olacak önemli adım

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Sadece sıradan bir otomobil üreticisi olmadığını göstermek isteyen Volkswagen, kullanıcılarına park yeri bulma ve cep telefonu üzerinden park ücreti ödeme imkanı sunan PayByPhone uygulamasını satın aldığını duyurdu. Anlaşmayı açıklayan Volkswagen Finans Hizmetler departmanı, PayByPhone’a ödenecek miktarla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Büyük kullanıcı kitlesine sahip

2000 yılında sürücülerin park yeri arama derdine son verip onlara uygun park alanları göstererek yola çıkan PayByPhone, uzun yıllar içerisinde kendisini geliştirip PlayStore ve AppStore’da da yerini alarak 12.5 milyon kullanıcıya sahip dev bir mobil park ücreti ödeme ağı oluşturmuştu. Android Pay, Apple Pay ve PayPal ile entegre olan sistemi sayesinde sürücülere, araç ölçülerini belirtip uygun park alanı bulma, ileri bir tarih için park alanı rezerve etme ve cep telefonu üzerinden, otoparklara nazaran daha düşük ücret ödeme imkanı sunarak büyük bir kolaylık sağlayan şirket üzerinden bu yıl yaklaşık 300 milyon dolarlık ödeme işlemi yapıldı. Dünyada 6 ülkede 300’ü aşkın şehirde kullanılabilen lider uygulamanın kullanıcı sayısı her gün 7000 kişi daha artıyor.

Konuyla ilişkin açıklama yapan Volkswagen Finansal Hizmetler’in satış ve pazarlamasından sorumlu Christian Dahlheim; PayByPhone’u alarak park yönetimi ve mobil ödeme için önde gelen bir sağlayıcıya sahip olduklarını ve sistemin otopark sektöründe yeni bir iş alanı oluşturabileceğini söyledi.

Volkswagen’in bu uygulamayı nasıl kullanacağı henüz belli değil ancak geçen yıl bir diğer mobil park yeri ödeme uygulaması Sunhill’i satın alan şirket, kısa bir süre içerisinde Volkswagen sürücülerine diğer araç sürücülerinin sahip olmadığı ayrıcalıklar verecek gibi görünüyor.

https://www.engadget.com/2016/12/27/vw-buys-mobile-parking-payment-company/?ncid=txtlnkusaolp00000595