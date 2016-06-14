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Volkswagen'in başı bu sefer Kore'de dertte

Geçtiğimiz yıl çıkan emisyon skandalının etkisi hala devam ederken, dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Volkswagen, bu sefer Kore'deki testlerde hile yapmakla suçlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Kore’de faaliyet gösteren bir haber ajansına göre Volkswagen grubu, Alman araçları Güney Kore’ye sokabilmek için emisyon ve gürültü testlerinde hile yapmış olmakla suçlanıyor.
İddialara göre üreticinin Güney Kore birimi 37 adet gürültü ve emisyon testinde, 26 modeli ithal edebilmek adına gerekli onayları alabilmek için hile yapmış. Hilelerin 2010 Ağustos ile 2014 Şubat ayları arasında yapıldığı iddia ediliyor.
Yonhap Haber Ajansı’nın iddiasına göre hile yapılan araçlar arasında Volkswagen Golf GTD ve Audi RS7 modelleri de bulunmakta. Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi’nin bu hafta şirket yetkililerini soruşturma için çağırması bekleniyor.
Yonhap’a göre şirket, yeni modeller piyasaya sürülmeden önce hem zamandan hem de paradan kazanmak amacıyla eski veya benzer modellerin test sonuçlarını yetkili birimlere ileterek hile yapmış.
Volkswagen son olarak Birleşik Krallık’taki emisyon skandalından etkilenen araçlarını yazılım düzeltmesi yapmak adına çağırmaya başlamıştı.

http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/volkswagen-accused-manipulating-test-results-south-korea Yorum Yaz
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Boragungoren 3 yıl en beğenilen
ssbrutality
zdniz
ataince Hazır Almanlar Ermeni soykırımını tanımışken bir darbede biz vuralım. Bizim ülkede de yapılmıştır bu hile, dava açalım alalım paralarını.
Bizimkilerde onu yapıçak ne yürek nede .... anladın sen keşke yapsalar hatda düzeltesiye kadar o modelleri yasaklasalar.
YapıÇak nerenin kazası ?

Belki adamın klavyesi düzeltti çok zeki insan kendini ne zannediyorsun millete laf atınca egon mu tatmin oluyor
ssbrutalityzdnizataince Hazır Almanlar Ermeni soykırımını tanımışken bir darbede biz vuralım. Bizim ülkede de yapılmıştır...
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Yanıtla +20
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ataince 3 yıl
Hazır Almanlar Ermeni soykırımını tanımışken bir darbede biz vuralım. Bizim ülkede de yapılmıştır bu hile, dava açalım alalım paralarını.
1 Yanıt Yanıtla +17
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selahattın ısık 3 yıl
Nazilerin yaptigi irkcilik disinda Almanlarin en fazla rezil oldugu olay emisyon skandali olsa gerek....
2 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 3 yıl
OBD Plus ve Emisyon Testi
OBD Plus hakkında son gelişmelerden haberdar mısınız? 2002’model ve sonrası için araç takibi yapan OBD Plus bunun dışında emisyon test programlarını değiştirmeyi planladığını duyurdu. OBD Plus bir aracın egzoz borusu testinde herhangi bir soruna sebep olmadan emisyon testini gerçekleştirir. OBD Plus gelişen teknoloji ve yazılımları kendisine katarak başarı sağlamıştır. Yeni nesil kendi kendine teşhis koyabilen emisyon yazılımları 1996 model sonrası bütün ithal araçlar dahil olmak üzere bu ülkede satılan bütün yeni araçlar için gereklidir.
Emisyon nedir? Emisyon ölçümü neden yapılır?
Emisyon kelimesi aracın yarattığı hava kirliliğini anlatmak için kullanılan bir kelimedir. Araç sahibi olanların araçları için belirli dönemlerde egzoz emisyon testini düzenli olarak yaptırması gerekmektedir. Egzoz emisyon ölçümü/muayenesi ile araçların trafiğe çıkmasına uygun olup olmadıklarını belirler. Yapılan bu muayene sonucu araç sahiplerine egzoz emisyon testi ruhsatı ve egzoz gazı emisyon pulu verilmektedir.

Egzoz gazı emisyon ölçümü öncesinde yapılması gerekenler:
Egzoz emisyon ölçümü için yapılması gereken önemli şeylerin başında; araçlarınızın egzoz sistemlerinin doğru şekilde çalıştığının kontrol edilmesidir. Araç testinden önce bu kontroller yapılmalı sorun varsa giderilmelidir. Tersi durumda, muayene geçersiz olacaktır.
Egzoz gazı emisyon ölçümü ne zaman yapılır?
Egzoz gazı emisyon ölçümü, resmi araçlar ve binek araçlar için üç yaşının sonunda 1 defa ve sonrasında 2 yılda bir kez yapılmalıdır. Diğer motorlu taşıt türleri ise ilk yaş ve sonrasında her yıl olmak kaydı ile egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırılması zorunludur. Hibrit ve elektrikli araçlar ise, egzoz emisyon testi muayenesinden muaf tutulurlar.
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kadirirdem 3 yıl
@Selahattin bey size katılıyorum almanya bu emisyondan çok çekti...
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selahattın ısık 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

@Selahattin bey size katılıyorum almanya bu emisyondan çok çekti...

Durum gerçekten söz konusu ise çektirebilenleri tebrik ederim.
Denetim mekanizmaları herkese karşı eşit mesafede olup sağlıklı çalışırsa kimse yalanla dolanla iş yapma cesaretini kendinde bulamaz.
Kendimde Alman manşei araçlara güvenirken bu tarz haberler ile didik etmeden araç almam.Hatta uzun süre alman araçlarını ilk seçenekler arasına sokmam.
Almanların geçirebildikleri ülke ve toplumlara depolardan beklemekten çürümek üzere olan ürünleri sanki yeniymiş gibi reklam yaparak kakaladığını defalarca gördüm ama bu araç emisyonu skandalı gözümdeki alman şemalini epey değiştirdi.
Fanboylardan arınmış zeki toplumlar böyle hareketleri cezasız bırakmaz.....
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Boragungoren 3 yıl en beğenilen
ssbrutality
zdniz
ataince Hazır Almanlar Ermeni soykırımını tanımışken bir darbede biz vuralım. Bizim ülkede de yapılmıştır bu hile, dava açalım alalım paralarını.
Bizimkilerde onu yapıçak ne yürek nede .... anladın sen keşke yapsalar hatda düzeltesiye kadar o modelleri yasaklasalar.
YapıÇak nerenin kazası ?

Belki adamın klavyesi düzeltti çok zeki insan kendini ne zannediyorsun millete laf atınca egon mu tatmin oluyor
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ssbrutality 3 yıl
zdniz
ataince Hazır Almanlar Ermeni soykırımını tanımışken bir darbede biz vuralım. Bizim ülkede de yapılmıştır bu hile, dava açalım alalım paralarını.
Bizimkilerde onu yapıçak ne yürek nede .... anladın sen keşke yapsalar hatda düzeltesiye kadar o modelleri yasaklasalar.

'YapıÇak' nerenin kazası ?
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ataince 3 yıl
Hazır Almanlar Ermeni soykırımını tanımışken bir darbede biz vuralım. Bizim ülkede de yapılmıştır bu hile, dava açalım alalım paralarını.
1 Yanıt Yanıtla +17
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zdniz 3 yıl ataince
ataince

Hazır Almanlar Ermeni soykırımını tanımışken bir darbede biz vuralım. Bizim ülkede de yapılmıştır bu hile, dava açalım alalım paralarını.

Bizimkilerde onu yapıçak ne yürek nede .... anladın sen keşke yapsalar hatda düzeltesiye kadar o modelleri yasaklasalar.
Yanıtla +2
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selahattın ısık 3 yıl
Nazilerin yaptigi irkcilik disinda Almanlarin en fazla rezil oldugu olay emisyon skandali olsa gerek....
2 Yanıt Yanıtla +16
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ssbrutality 3 yıl selahattın ısık
selahattın ısık
Nazilerin yaptigi irkcilik disinda Almanlarin en fazla rezil oldugu olay emisyon skandali olsa gerek....

Kendi adına konuş...
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Anchowy61 3 yıl selahattın ısık
selahattın ısık
Nazilerin yaptigi irkcilik disinda Almanlarin en fazla rezil oldugu olay emisyon skandali olsa gerek....

Aynen katılıyorum hocam.
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