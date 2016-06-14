Volkswagen'in başı bu sefer Kore'de dertte

Kore’de faaliyet gösteren bir haber ajansına göre Volkswagen grubu, Alman araçları Güney Kore’ye sokabilmek için emisyon ve gürültü testlerinde hile yapmış olmakla suçlanıyor.

İddialara göre üreticinin Güney Kore birimi 37 adet gürültü ve emisyon testinde, 26 modeli ithal edebilmek adına gerekli onayları alabilmek için hile yapmış. Hilelerin 2010 Ağustos ile 2014 Şubat ayları arasında yapıldığı iddia ediliyor.

Yonhap Haber Ajansı’nın iddiasına göre hile yapılan araçlar arasında Volkswagen Golf GTD ve Audi RS7 modelleri de bulunmakta. Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi’nin bu hafta şirket yetkililerini soruşturma için çağırması bekleniyor.

Yonhap’a göre şirket, yeni modeller piyasaya sürülmeden önce hem zamandan hem de paradan kazanmak amacıyla eski veya benzer modellerin test sonuçlarını yetkili birimlere ileterek hile yapmış.

Volkswagen son olarak Birleşik Krallık’taki emisyon skandalından etkilenen araçlarını yazılım düzeltmesi yapmak adına çağırmaya başlamıştı.

http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/volkswagen-accused-manipulating-test-results-south-korea