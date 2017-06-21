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Volvo elektrikli araçlarını Polestar markası altında piyasaya sürecek

Elektrikli araç pazarının giderek büyüdüğü bu dönemde pazara bir başka oyuncu daha katılmaya hazırlanıyor. Volvo, yaptığı duyuruyla Polestar markası altından elektrikli araç üreteceğini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volvo modellerini modifiye etmesiyle bilinen Polestar firması hatırlanacağı üzere 2015 yılında otomobil üreticisi tarafından satın alınmıştı. O günden beri Volvo çatısı altında faaliyetlerine devam eden oluşum, alınan yeni bir kararla Volvo Grubu çatısı altında bağımsız bir marka olacak.
Marka bundan böyle performanslı elektrikli araçlar odaklı bir vizyon çizecek. Elektrikli araçlar yanında firma, önceden olduğu gibi Volvo modellerinin performans versiyonlarını da üretmeye devam edecek. Elektrikli araç işinde markanın performans ve erişilebilir odaklı olması onu doğrudan Tesla Model S gibi önemli bir rakiple karşı karşıya getiriyor. Şu an için işler Model S'den yana da olsa da Polestar'ın da rekabet adına neler sunacağı merak konusu.
Bunları öğrenmek için birkaç ay beklememiz gerekecek, firma yaptığı açıklamaya göre elektrik araç planlarını ve gelişmelerini sonbaharda açıklayacağını duyurdu. Tesla tarafından da elektrikli kamyon ve Roadster modelinin gelişmelerine bakılırsa sonbahar dönemi elektrikli araç dünyası için oldukça hareketli geçecek.

https://electrek.co/2017/06/21/volvo-polestar-performance-electric-cars/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
İsmi stripclub'da bulmuşlar herhalde.
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tobepeople 2 yıl
Yazık ettiler şu Volvo'yu devlet satın alıp üretime geçmeliydi ve önce Asya ülkelerine ve kendimize satış yapmalıydık sonra Avrupa da satış yapardık :) Ama biz ne yapıyoruz? Arabayı,uçağı,motoru,..yeniden icat ediyoruz(!) Bedavadan daha ucuzdu şu Volvo'yu almak. Emin olun daha fazlası çıkacak icat kısmında..
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kadirirdem 2 yıl
Bence araçların başına "E" koysa daha mantıklı olurdu...
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sis651 2 yıl kadirirdem
Kesinlikle. Adı Volvo olmayan arabayı Volvo görmeyecek pek çok insan vardır. Hani o sağlam daşş gibi araba imajını vermiyor gibi o isim.
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yolcudur_abbas 2 yıl
yahu birisi petrol rezervleri bitti mi dedi. petrole olan ihtiyaç azalacak. benzinli 1 yılda 3000tl den fazla benzin parası veriyorsun,ama elktrikli aracın olsa çatı paneller sayesinde kendi elektriğini kendin üretirsin elektrik parası vermezsin yani bedava yolculuk yaparsın. hatta aracın üstüne de güneş paneli takarsın yolda giderken sarj olur. beleş yolculuk varken okyanos kadar petrol rezervi bulunsa ne yazar. kimse kullanmaz 2050 li yıllarda benzinli araç
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Türkiye de satmaz.
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Kaiser75 2 yıl
Polestar nedir yahu? e-volvo de geç
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aaguler 2 yıl
Bu alentirikli arabalar bize gelmez ağalar...
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ardicli2000 2 yıl
Polyester diye okudum ...
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yolcudur_abbas 2 yıl
elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçerse bizim Araplar ne halt yiyecek.
hiç birşey üretmeden sadece petrol ile gül gibi geçiniyorlardı. şimdi iş elektriğe binince petrolün pek bi önemi kalmayacak.
20 yüzyılın kralları BP,SHELL falandı,21 yüzyılın kralları ise Tesla gibi şirketler olacak.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl yolcudur_abbas
yolcudur_abbas
elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçerse bizim Araplar ne halt yiyecek.
hiç birşey üretmeden sadece petrol ile gül gibi geçiniyorlardı. şimdi iş elektriğe binince petrolün pek bi önemi kalmayacak.
20 yüzyılın kralları BP,SHELL falandı,21 yüzyılın kralları ise Tesla gibi şirketler olacak.

Suanki paralariyla gunes tarlalari kurmaya basladilar dunyanin en fazla gunes alan bolgesinde yasiyorlar bu seferde elektrik satacaklar dubai nin petrolu coktan bitti gunes tarlasi ve turizmle yoluna devam ediyor.
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drserk 2 yıl
o araçları da 1 milyon TL ye Türkiye'de satışa koyarlar...
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