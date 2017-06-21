Volvo elektrikli araçlarını Polestar markası altında piyasaya sürecek

Volvo modellerini modifiye etmesiyle bilinen Polestar firması hatırlanacağı üzere 2015 yılında otomobil üreticisi tarafından satın alınmıştı. O günden beri Volvo çatısı altında faaliyetlerine devam eden oluşum, alınan yeni bir kararla Volvo Grubu çatısı altında bağımsız bir marka olacak.

Marka bundan böyle performanslı elektrikli araçlar odaklı bir vizyon çizecek. Elektrikli araçlar yanında firma, önceden olduğu gibi Volvo modellerinin performans versiyonlarını da üretmeye devam edecek. Elektrikli araç işinde markanın performans ve erişilebilir odaklı olması onu doğrudan Tesla Model S gibi önemli bir rakiple karşı karşıya getiriyor. Şu an için işler Model S'den yana da olsa da Polestar'ın da rekabet adına neler sunacağı merak konusu.

Bunları öğrenmek için birkaç ay beklememiz gerekecek, firma yaptığı açıklamaya göre elektrik araç planlarını ve gelişmelerini sonbaharda açıklayacağını duyurdu. Tesla tarafından da elektrikli kamyon ve Roadster modelinin gelişmelerine bakılırsa sonbahar dönemi elektrikli araç dünyası için oldukça hareketli geçecek.

https://electrek.co/2017/06/21/volvo-polestar-performance-electric-cars/