Warcraft'ın yönetmeninden yeni bilim kurgu filmi: Mute

2009'ın en iyi filmleri arasında yer alan Moon ile adını duyurduktan sonra, 2011 yılında da Source Code ile başarılı bir iş çıkaran Duncan Jones, bu iki film sonrasında Hollywood'un en parlak genç yönetmenleri arasında anılmaya başlandı. Kariyerine bilim kurgu filmleri ile başlayan Jones'un üçüncü filmi ise bu yıl vizyona giren Warcraft filmi oldu.

Bugüne kadar çekilen en pahalı oyun uyarlamalarından biri olan Warcraft, olumlu olduğu kadar olumsuz tepkiler de alsa da Jones'un yönetmenliği ve hikayeyi çift taraflı anlatım tercihi sinema dünyasında beğeni ile karşılandı. Yapımı oldukça uzun süre Warcraft'ı artık geride bırakan Jones, bir sonraki filminin çekimlerine başlıyor.

Genç yönetmen, yıllardır üzerinde çalıştığı ve hatta kariyerinin ilk filmi olarak planladığı Mute'ün çekimlerine nihayet başlıyor. Jones'un ilk halini 14 yıl önce yazdığı Mute; küçük-ölçekli, bağımsız bir bilim kurgu filmi olacak. Film bu haliyle yönetmenin ilk filmi ve belki de bugüne kadarki en iyi işi olan Moon'u andırıyor.

Mute, günümüzden 40 yıl sonra Berlin'de geçiyor ve izleyicileri; göçmenlerinin akınına uğramış, doğu ile batının çakıştığı futuristik bir Casablanca'ya götürüyor. Bu şehirde yaşamasının tek sebebi sevdiği kadın olan Leo adlı dilsiz bir barmen, bu kadının esrarengiz bir şekilde kaybolması üzerine kendisini hiç beklemediği bir maceranın içinde buluyor.

Başrollerinde Alexander Skarsgard (True Blood, The Legend of Tarzan), Paul Rudd (Ant-Man) ve Sam Rockwell (Moon)'i içleyeceğimiz Mute'ün çekimlerine bu hafta başlanacak. Filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmış değil.

http://collider.com/duncan-jones-mute-filming/