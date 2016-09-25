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Warcraft'ın yönetmeninden yeni bilim kurgu filmi: Mute

Son olarak Warcraft uyarlamasını yöneten genç yönetmen Duncan Jones, yeni filmi Mute'ün çekimlerine başlıyor. Mute, günümüzden 40 yıl sonra Berlin'de geçen bir bilim-kurgu filmi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2009'ın en iyi filmleri arasında yer alan Moon ile adını duyurduktan sonra, 2011 yılında da Source Code ile başarılı bir iş çıkaran Duncan Jones, bu iki film sonrasında Hollywood'un en parlak genç yönetmenleri arasında anılmaya başlandı. Kariyerine bilim kurgu filmleri ile başlayan Jones'un üçüncü filmi ise bu yıl vizyona giren Warcraft filmi oldu.
Bugüne kadar çekilen en pahalı oyun uyarlamalarından biri olan Warcraft, olumlu olduğu kadar olumsuz tepkiler de alsa da Jones'un yönetmenliği ve hikayeyi çift taraflı anlatım tercihi sinema dünyasında beğeni ile karşılandı. Yapımı oldukça uzun süre Warcraft'ı artık geride bırakan Jones, bir sonraki filminin çekimlerine başlıyor.
Genç yönetmen, yıllardır üzerinde çalıştığı ve hatta kariyerinin ilk filmi olarak planladığı Mute'ün çekimlerine nihayet başlıyor. Jones'un ilk halini 14 yıl önce yazdığı Mute; küçük-ölçekli, bağımsız bir bilim kurgu filmi olacak. Film bu haliyle yönetmenin ilk filmi ve belki de bugüne kadarki en iyi işi olan Moon'u andırıyor.
Mute, günümüzden 40 yıl sonra Berlin'de geçiyor ve izleyicileri; göçmenlerinin akınına uğramış, doğu ile batının çakıştığı futuristik bir Casablanca'ya götürüyor. Bu şehirde yaşamasının tek sebebi sevdiği kadın olan Leo adlı dilsiz bir barmen, bu kadının esrarengiz bir şekilde kaybolması üzerine kendisini hiç beklemediği bir maceranın içinde buluyor.
Başrollerinde Alexander Skarsgard (True Blood, The Legend of Tarzan), Paul Rudd (Ant-Man) ve Sam Rockwell (Moon)'i içleyeceğimiz Mute'ün çekimlerine bu hafta başlanacak. Filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmış değil.

http://collider.com/duncan-jones-mute-filming/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
warcraft nasıl kötü yorum alabiliyor anlamış değilim, bir oyundan uyarlanıp böyle güzel bir film çıkmış hala olumsuz eleştiriler yapılıyor. Bence sağlam filmdi, devamı'da gelecek muhtemelen, gelmeside lazım..
warcraft nasıl kötü yorum alabiliyor anlamış değilim, bir oyundan uyarlanıp böyle güzel bir film çıkmış hala olumsuz eleştiriler yapılıyor. Bence sağlam filmdi,...
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DH Misafiri 3 yıl
Warcraft gibi saglam hikayeye ve gorsellikle ortaligi kasup kavurabilecekken eline yuzune bulastiran adam icin harcanan paraya yazik
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huseyincarnege 3 yıl
warcraft filimi güzel filimdi devamı çekilecene eminim zati yönetmende yeşil ışık yaktı muhtemelen 2018 2019 arası gösterime girecektir
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selmand 3 yıl
10 yildan fazla suredir warcraft 3 oynarim film cidden iyiydi.
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Cinéma 3 yıl
Genc yonetmen demissiniz de adam 71 dogumlu. 45 yasinda yani
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thunderstruck7 3 yıl
Lore nedir burning legion nedir illidan kimdir bilmez cahiller Warcraft e yorum yapmasın lütfen. Film on numaraydı umarım devamı gelir
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mementopolis 3 yıl thunderstruck7
thunderstruck7

Lore nedir burning legion nedir illidan kimdir bilmez cahiller Warcraft e yorum yapmasın lütfen. Film on numaraydı umarım devamı gelir

Bilse ne olur bilmese ne olur. illa öyle olacak ise Milleti Warcraft aboneligi hesabi ile alsinlar sinemyaya.
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Kappa Face 3 yıl
Çiçeği burnunda yönetmenimiz bakalım bu sefer nasıl bir iş çıkaracak
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KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
warcraft nasıl kötü yorum alabiliyor anlamış değilim, bir oyundan uyarlanıp böyle güzel bir film çıkmış hala olumsuz eleştiriler yapılıyor. Bence sağlam filmdi, devamı'da gelecek muhtemelen, gelmeside lazım..
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Genc yonetmen dedigin 1971 li christopher nolan 70 li mesela
Neye gore genc neye gore parlak
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Kulak Misafiri 3 yıl Bender B. Rodriquez
İlk fişminin üzerinden de 8 sene geçmiş, çaylak desek o da değil. Nasıl genç la bu adam.
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mementopolis 3 yıl
Warcraft filmi çok bayıktı, beğenmemiştim.
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