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WhatsApp Beta'ya fotoğraf filtreleri geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın beta sürümüne fotoğraf filtreleri eklendi. Kullanıcılar artık gönderdikleri fotoğraflara filtre uygulama olanağına sahip olacaklar.
1 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mayıs ayında, WhatsApp uygulamasına fotoğraf filtrelerinin geleceği bildirilmişti. Bu yenilik nihayet hayata geçirilmiş gibi görünüyor. WhatsApp'ın en yeni beta sürümünde (2.17.297) artık filtreler mevcut durumda.
Filtrelerin nerede olduğu konusunda kullanıcıları tahmin yürütmeye zorlayan Snapchat ve diğerlerinin aksine WhatsApp insanları filtrelerin varlığından haberdar etmek için ekrana "Filtreler için yukarı kaydır" gibi bir metin eklemiş. Durum bölümüne eklediğiniz ve arkadaşlarınıza gönderdiğiniz fotoğraflara filtre uygulayabiliyorsunuz. Fotoğraf çektiğinizde filtreleri açmak için yukarı kaydırmanız gerekiyor.

Şu an için 5 adet fotoğraf filtresi var

Şu an için WhatsApp'ta Canlı, Siyah & Beyaz, Soğuk, Krom ve Film olmak üzere beş tür filtre var. Uygulamak için filtreye dokunmanız yeterli veya kaydırarak aralarında geçiş yapabilirsiniz. Bununla birlikte, Instagram'ın aksine WhatsApp'ın filtre yoğunluğunu değiştirmenize izin vermediğini belirtelim.
Özetlemek gerekirse önceki WhatsApp beta güncellemeleri emoji arama özelliği, görüntülü görüşmeler için resim içinde resim modu ve uygulama kısayolları gibi özellikleri açığa çıkarmıştı. Ayrıca gönderilen mesajı geri alma fonksiyonu da bunlar arasında yer alıyordu.
Ayrıca Bkz. "iPhone 8 ekrana bakıldığında bildirimleri sessize alabilir"
WhatsApp filtre özelliğini 2.17.298 numaralı sürümden kaldırmış gibi görünüyor, özellik yalnızca 2.17.297 sürümünde mevcut. Denemek için buraya tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz. Ayrıca kararlı sürüme de filtrelerin gelmesi muhtemelen çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

http://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-17-297-whats-new/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 1 yıl
g*t kadar işlemciye gereksiz iş yükü çıkarmaktan başka bir şey değil yani !
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mert1907 1 yıl
Facebook, İnstagram ve WhatsApp'ı birleştirip tek uygulama yapsınlar rahat etsinler bari.
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Virinom 1 yıl
Böyle gereksiz özelliklerle hantallaştırıyorlar uygulamayı.
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kadirirdem 1 yıl
Bence bu gereksiz,Hikaye kısmına olurmuş ama normal paylaşıma gerek yok...
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JoeyBane 1 yıl
Boş işler için uygulamayı hantallaştırıyorlar amacından sapıyor.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Gerekli olabilir.İşin düşünce anlarsınız.
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Arapkahvesi 1 yıl
Bununla birlikte geriye sadece para transferi falan kaldı asdfadf
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DemirKipi 1 yıl
Gerekli olduğunu düşünüyorum.
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drjacob 1 yıl
gereksiz
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alemburda34 1 yıl
Çok gereksiz sadece canlandır diye seçenek eklese yeterliydi.
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uygulama haber, fotoğraf ve
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