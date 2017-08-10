WhatsApp Beta'ya fotoğraf filtreleri geldi

Mayıs ayında, WhatsApp uygulamasına fotoğraf filtrelerinin geleceği bildirilmişti. Bu yenilik nihayet hayata geçirilmiş gibi görünüyor. WhatsApp'ın en yeni beta sürümünde (2.17.297) artık filtreler mevcut durumda.

Filtrelerin nerede olduğu konusunda kullanıcıları tahmin yürütmeye zorlayan Snapchat ve diğerlerinin aksine WhatsApp insanları filtrelerin varlığından haberdar etmek için ekrana "Filtreler için yukarı kaydır" gibi bir metin eklemiş. Durum bölümüne eklediğiniz ve arkadaşlarınıza gönderdiğiniz fotoğraflara filtre uygulayabiliyorsunuz. Fotoğraf çektiğinizde filtreleri açmak için yukarı kaydırmanız gerekiyor.

Şu an için 5 adet fotoğraf filtresi var

Şu an için WhatsApp'ta Canlı, Siyah & Beyaz, Soğuk, Krom ve Film olmak üzere beş tür filtre var. Uygulamak için filtreye dokunmanız yeterli veya kaydırarak aralarında geçiş yapabilirsiniz. Bununla birlikte, Instagram'ın aksine WhatsApp'ın filtre yoğunluğunu değiştirmenize izin vermediğini belirtelim.

Özetlemek gerekirse önceki WhatsApp beta güncellemeleri emoji arama özelliği, görüntülü görüşmeler için resim içinde resim modu ve uygulama kısayolları gibi özellikleri açığa çıkarmıştı. Ayrıca gönderilen mesajı geri alma fonksiyonu da bunlar arasında yer alıyordu.

Ayrıca Bkz.

"iPhone 8 ekrana bakıldığında bildirimleri sessize alabilir"

2.17.297 sürümünde mevcut. Denemek için kararlı sürüme de filtrelerin gelmesi muhtemelen çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. WhatsApp filtre özelliğini 2.17.298 numaralı sürümden kaldırmış gibi görünüyor, özellik yalnızcasürümünde mevcut. Denemek için buraya tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz. Ayrıcade filtrelerin gelmesi muhtemelen çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

http://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-17-297-whats-new/