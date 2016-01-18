Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp artık tamamen ücretsiz

Dünyanın ve özellikle Türkiye'nin en çok kullanılan anlık mesajlaşma servislerinden WhatsApp, bugün resmi olarak yapılan bir açıklama ile tamamen ücretsiz hale getirildi.
3 yıl
12,8b
1
132
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp artık tamamen ücretsiz

Sosyal medyanın dev ismi Facebook'un aylık 900 milyon aktif kullanıcıya sahip anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tamamen ücretsiz yapıldı.
Şimdiye kadar ilk yıl ücretsiz daha sonra ise ufak bir miktar ödeme ile kullanılabilen popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bundan sonra tamamen ücretsiz olacak ve ilerleyen dönemde herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ücretsiz olmasıyla reklam göstermeye başlamayacağı belirtilen servis, gelen bilgilere göre maddi olarak "şirket - kullanıcı" arasında sunulacak özel iletişim ağlarından (Banka hesap hareketleri ya da uçak gecikmeleri metin mesajı yerine WhatsApp üzerinden bildirilecek) gelir elde edecek.
Yeni gelir modeli için geliştirme çalışmalarının henüz başında olunduğu belirtilen WhatsApp, bu adım ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.
Şimdiye kadar WhatsApp'a ne kadar ödeme yaptınız?

http://thenextweb.com/apps/2016/01/18/whatsapp-is-dropping-its-annual-99-cent-fee/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolkan33 3 yıl en beğenilen
WhatsApp'a para veren mi varmış

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Para veren varmıydı ki ? Artık efsane oldu bu ücret gelecek muhabbeti. Winrar'ı satın alana ve whatsapp'a ücret ödeyene plaket verilsin.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Milky Way 3 yıl
WhatsApp ücretli miymiş?
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sdc55 2 yıl
yıllardır kullanıyorum hiç para vermedim hattım zaten mobil ödemeye kapalı isterse kessin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tweaker 3 yıl
Şu para verme olayı açıklanmış arkadaşlar sorup durmayın , iphone 4 zamanında iphone kullananlar olarak belli bir ücret karşılığı programı satın almıştık çünkü başka şansımız yoktu , yani ücretsiz indirme gibi bir opsiyon sunmuyordu o zamanlar iOS için... Ben hala daha o şekilde kullanıyorum.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventdln 3 yıl
Bence ileride operatörlerin en büyük rakibidir whatsapp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
WhatsApp'a para verecek göz var mı bende lol.
Hayatta vermem. Binlerce yıldır kullanıyorum, bir kuruş vermedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exterminatee 3 yıl
Banada dün ömür boyu ücretsiz diye bildiri geldi halen ömür boyu ücretsiz yazıyor geri çekme gibi bisey olmadı (android,huawei P7)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
d4hi 3 yıl
Bir arkadaÅŸ sormuÅŸ biz para Ã¶demiÅŸtik bu konuda ne yapacaksÄ±nÄ±z diye alttaki cevabÄ± gÃ¶ndermiÅŸler.

Merhaba,

MesajÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz.

WhatsApp, halihazÄ±rda Ã¶denmiÅŸ olan Ã¼yelik Ã¼cretlerinin iadesini yapmamaktadÄ±r. YÄ±llardÄ±r WhatsApp'la olan kullanÄ±cÄ±larÄ±mÄ±za ve Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ bugÃ¼nkÃ¼ haline getirmemize olanak saÄŸlayanlara minnettarÄ±z. ArtÄ±k daha da ileri giderek sizden Ã¼yelik Ã¼creti talep etmeyecek bir servis sunabildiÄŸimiz iÃ§in mutluyuz. Geri bildiriminiz ve bize olan desteÄŸiniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feyyazbugan 3 yıl
Sonrada premium çıkarırlar para veren reklam görmeyecek derler. Bunlar hep tuzak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N KUL 3 yıl
Ayda 50-100 alsaydı. Hak geçmesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozankaradas 3 yıl
banka, emniyet, sağlık bakanlığı vs. gibi kurumlarda işin içine girerse çok kötü olur. Zaten SMS ile yeteri kadar rahatsız ediyorlardı. Whatsapp'ada bulaşırlarsa uygulamanın tadı tuzu kalmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan_34 3 yıl
Whatsapp a para ödeyen var mıydı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GunslingeR085 3 yıl
Kötü oldu reklamlar olacak ve internet paketi daha çabuk bitecek
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackLead 3 yıl
paralı olduğunu daha yeni öğrendim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Beels 3 yıl GunslingeR085
GunslingeR085

Kötü oldu reklamlar olacak ve internet paketi daha çabuk bitecek

Ücretsiz olmasıyla reklam göstermeye başlamayacağı belirtilen servis.. bu kısmı okumadınızmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12834 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, uygulama haber ve
5 etiket daha WhatsApp Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Can Tunçer Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Iron Maiden'in mobil oyunu bu yaz geliyor 3 yıl Parola seçimi konusunda akıllanmıyoruz! 3 yıl 2020 yılında, robotlar 5 milyon işçinin yerini alacak 3 yıl Panasonic'ten Android işletim sistemi yeni fotoğraf makinesi 3 yıl Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor (Güncellendi) 3 yıl "Myo" ile çok önemli bir ilke imza atıldı 3 yıl Yeni nesil iPhone'larda, LiFi ile internet çok daha hızlı olacak 3 yıl Simpsons'ın yaratıcısı Netflix için yeni bir dizi geliştiriyor 3 yıl YotaPhone 2 inceleme videosu 3 yıl Xiaomi, bazı akıllı telefonlarına bootloader kilidi koymaya başladı 3 yıl Facebook, uygulama içi tarayıcısını geliştiriyor 3 yıl Emisyon skandalında bu kez hedef Renault 3 yıl Bu ultrabook oyuncular için: Razer Blade Stealth ilk inceleme videosu 3 yıl Detroit Auto Show'dan 4 konsept otomobil ve 1 uygulama 3 yıl Microsoft Lumia 650'nin çıkış tarihi belli oldu 3 yıl İngiliz astronot uzay yürüyüşü sırasında selfie çekti 3 yıl Lexus LC 500, adından bahsettirmeye devam ediyor 3 yıl Apple iAd reklam servisini kapatıyor peki şimdi ne olacak? 3 yıl Android cihazından sildiğiniz uygulama ve oyunları kolayca bulun 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu Miitomo, Mart ayında geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp artık tamamen ücretsiz Sonraki Uber ve Airbus'dan önemli ortaklık 3 yıl Huawei'nin yeni melez dizüstü modeli detaylanıyor 3 yıl SpaceX, okyanus üstü inişte yine sorun yaşadı 3 yıl Samsung'un yeni fitness takip bilekliği internete sızdırıldı 3 yıl Özçekim odaklı Oppo F1, Avrupa'da satışa çıkıyor 3 yıl Ortaokul ve Lise müfredatlarına kodlama dersleri ekleniyor 3 yıl Mobilite: Xiaomi Redmi 3, Huawei P9, LG G5, Xperia C6 ve dahası... 3 yıl Qualcomm'dan Çin'e özel sunucu odaklı yonga seti 3 yıl AMD'den ARM tabanlı sunucu işlemcisi: Opteron A1100 3 yıl SwiftKey Klavye Uygulaması inceleme videosu 3 yıl Sadece Windows 10, Intel Kaby Lake ve AMD Zen işlemcileri tam destekleyecek 3 yıl Apple Watch 2 beklenenden daha geç tanıtılabilir 3 yıl Microsoft HoloLens hakkında yeni detaylar 3 yıl Akıllı telefon sektörü büyümeye devam ediyor 3 yıl 2015'in en çok satan oyunu Call of Duty: Black Ops 3 oldu 3 yıl Intel'in geçen yıl son çeyrek raporlarında durgunluk belirtileri 3 yıl AMD Polaris grafik mimarisi iki kategoriye bölündü 3 yıl Microsoft Word Flow klavyesi, iOS ve Android'e geliyor 3 yıl Windows 10, anketlere olumlu olarak yansıyor 3 yıl Netflix, Punisher dizisi için hazırlıklara başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim