WhatsApp artık tamamen ücretsiz

Haber Editörü
Sosyal medyanın dev ismi Facebook'un aylık 900 milyon aktif kullanıcıya sahip anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tamamen ücretsiz yapıldı.
Şimdiye kadar ilk yıl ücretsiz daha sonra ise ufak bir miktar ödeme ile kullanılabilen popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bundan sonra tamamen ücretsiz olacak ve ilerleyen dönemde herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ücretsiz olmasıyla reklam göstermeye başlamayacağı belirtilen servis, gelen bilgilere göre maddi olarak "şirket - kullanıcı" arasında sunulacak özel iletişim ağlarından (Banka hesap hareketleri ya da uçak gecikmeleri metin mesajı yerine WhatsApp üzerinden bildirilecek) gelir elde edecek.
Yeni gelir modeli için geliştirme çalışmalarının henüz başında olunduğu belirtilen WhatsApp, bu adım ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.
Şimdiye kadar WhatsApp'a ne kadar ödeme yaptınız?
http://thenextweb.com/apps/2016/01/18/whatsapp-is-dropping-its-annual-99-cent-fee/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayatta vermem. Binlerce yıldır kullanıyorum, bir kuruş vermedim.
Merhaba,
MesajÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz.
WhatsApp, halihazÄ±rda Ã¶denmiÅŸ olan Ã¼yelik Ã¼cretlerinin iadesini yapmamaktadÄ±r. YÄ±llardÄ±r WhatsApp'la olan kullanÄ±cÄ±larÄ±mÄ±za ve Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ bugÃ¼nkÃ¼ haline getirmemize olanak saÄŸlayanlara minnettarÄ±z. ArtÄ±k daha da ileri giderek sizden Ã¼yelik Ã¼creti talep etmeyecek bir servis sunabildiÄŸimiz iÃ§in mutluyuz. Geri bildiriminiz ve bize olan desteÄŸiniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler.
Ücretsiz olmasıyla reklam göstermeye başlamayacağı belirtilen servis.. bu kısmı okumadınızmı
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