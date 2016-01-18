WhatsApp artık tamamen ücretsiz

Sosyal medyanın dev ismi Facebook'un aylık 900 milyon aktif kullanıcıya sahip anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, tamamen ücretsiz yapıldı.

Şimdiye kadar ilk yıl ücretsiz daha sonra ise ufak bir miktar ödeme ile kullanılabilen popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bundan sonra tamamen ücretsiz olacak ve ilerleyen dönemde herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ücretsiz olmasıyla reklam göstermeye başlamayacağı belirtilen servis, gelen bilgilere göre maddi olarak "şirket - kullanıcı" arasında sunulacak özel iletişim ağlarından (Banka hesap hareketleri ya da uçak gecikmeleri metin mesajı yerine WhatsApp üzerinden bildirilecek) gelir elde edecek.

Yeni gelir modeli için geliştirme çalışmalarının henüz başında olunduğu belirtilen WhatsApp, bu adım ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Şimdiye kadar WhatsApp'a ne kadar ödeme yaptınız?

http://thenextweb.com/apps/2016/01/18/whatsapp-is-dropping-its-annual-99-cent-fee/