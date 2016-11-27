WhatsApp indirirken izle dönemini başlatıyor

Kısa bir süre önce görüntülü görüşme özelliğini yaygın kullanıma sunan WhatsApp, şimdi de uzun süredir eleştirilen bir eksikliği gideriyor. Bugüne kadar tamamen indirmeden izlenemeyen videolar artık akış şekline dönüşüyor.

Artık İndirirken İzleyebilirsiniz

Aynı YouTube konseptinde olduğu gibi kullanıcı, karşı tarafın gönderdiği video dosyasını indirmeye başlarken aynı zamanda inen kısımlarını izleyebilecek. Böylelikle özellikle büyük boyutlu videolarda izlemek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak.

Yeni özellikle birlikte WhatsApp kullanıcı etkileşimini daha da arttıracaktır. Bir yandan uçtan uca şifreleme ve iki adımlı giriş ile güvenlik tarafında adımlar atan platform, diğer tarafta görüntülü görüşme, video akışları gibi özelliklerle de kullanıcılarını memnun ediyor. Bunun yanında Snapchat Hikayeler tarzındaki kısa video kolajları da hazırlık aşamasında ve yakın zamanda kullanıma sunulacak.

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Yeni video özelliği ilk olarak Android kullanıcılarına sunulacak. Kısa süre içerisinde güncellemenin gelmesi bekleniyor. Sonrasında ise iOS ve Windows tarafında da güncellemenin sunulacağı tahmin ediliyor.