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WhatsApp indirirken izle dönemini başlatıyor

En büyük iletişim platformlarından WhatsApp, kullanıcıların video indirirken sonuna kadar tamamlanmasını beklemeden izlemeye başlayacağı yeni özelliği kullanıma sunuyor.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp indirirken izle dönemini başlatıyor

Kısa bir süre önce görüntülü görüşme özelliğini yaygın kullanıma sunan WhatsApp, şimdi de uzun süredir eleştirilen bir eksikliği gideriyor. Bugüne kadar tamamen indirmeden izlenemeyen videolar artık akış şekline dönüşüyor.

Artık İndirirken İzleyebilirsiniz

Aynı YouTube konseptinde olduğu gibi kullanıcı, karşı tarafın gönderdiği video dosyasını indirmeye başlarken aynı zamanda inen kısımlarını izleyebilecek. Böylelikle özellikle büyük boyutlu videolarda izlemek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak.

Yeni özellikle birlikte WhatsApp kullanıcı etkileşimini daha da arttıracaktır. Bir yandan uçtan uca şifreleme ve iki adımlı giriş ile güvenlik tarafında adımlar atan platform, diğer tarafta görüntülü görüşme, video akışları gibi özelliklerle de kullanıcılarını memnun ediyor. Bunun yanında Snapchat Hikayeler tarzındaki kısa video kolajları da hazırlık aşamasında ve yakın zamanda kullanıma sunulacak.

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Yeni video özelliği ilk olarak Android kullanıcılarına sunulacak. Kısa süre içerisinde güncellemenin gelmesi bekleniyor. Sonrasında ise iOS ve Windows tarafında da güncellemenin sunulacağı tahmin ediliyor.


http://newsdog.today/a/article/5838c9e1129071512253c465/ Yorum Yaz
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dalavere34 2 yıl en beğenilen
Fotograf gonderme kalitesi artsin.
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ergenius 2 yıl
izle derken aklıma daha sayko şeyler geldi . Umarım eklenecek özellik kalmadığında kişiyi takip et özelliği falan koymazlar
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mcrew 2 yıl
neden whatsapp kullanıyoruz anlamıyorum
devletin bu konuda hiç bir desteği yok
turkcell bip gibi yerli platformları kullansak keşke
devletin bu konuda teşfik yapması lazım
varsayıyorum turkcell, turk telekom ve vodafone turkiye nin turkcell bip e ortak olup kampanyalar gelişirmeli
ücretsiz arama, ücretsiz mesajlaşma hatta görüntülü görüşme gibi
turk telekom wifi noktalarında bağlanıp turkcell bip üzerinden görüntülü görüşme bedava gibi
ya da türk hava yolları uçaklarında turkcell bip üzerinden anlık mesajlaşabilirsiniz gibi
thy uçaklarında internet girmek için minimum 10 doları gözden çıkartması gereken bir kişiye bu bip uygulamasını bedava yaptırmak en büyük teşvik olur.
70 milyonluk bir pazar elin amerigasına neden kaptıralım bu pazarı
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Mesudum 2 yıl mcrew
Whatsapp gibi 3G sonrası hizmetlerle insanların her platformda ve tek yazılımla metin ve multimedya paylaşmayı doya doya yaşadığı bir dünyada hala bir MMS için 80 kuruş alan ve bunu ücretsiz SMS paketlerine dahil etmeyen ticari vampirlerden bu iyimserlikteki beklentiyi neye borçluyuz acaba?
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xmen121 2 yıl
iyiymiş
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H.B.V 2 yıl
Youtube da biraz çalışsa keşke.
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sdc55 2 yıl
iyi olmuş youtube gibi
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Physicist_Emre 2 yıl
Adamlar baya geliştirdi uygulamayı helal olsun.
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aygunn 2 yıl
Farklı temalar gelsin artık farklı tikler, değişik temalar, değişik balonlar,tarzlar vb vb..
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Mr.Fork 2 yıl
telegram güzel de yaygın değil yaygın olsa onu tercih ederim ben de
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Mianfei 2 yıl
Nedense whatsapp bana artık çok hantal geliyor. Telegrama geçirdim çevremi harika bir program dosya ve botlar vs.
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sdc55 2 yıl
mb gönderme sınırını kaldırması lazım yada arttırması lazım
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Ne kadar büyük eksikmiş,kısa videolar için değilde uzun video lar için olsa.
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