WhatsApp indirirken izle dönemini başlatıyor

Kısa bir süre önce görüntülü görüşme özelliğini yaygın kullanıma sunan WhatsApp, şimdi de uzun süredir eleştirilen bir eksikliği gideriyor. Bugüne kadar tamamen indirmeden izlenemeyen videolar artık akış şekline dönüşüyor.
Artık İndirirken İzleyebilirsiniz
Aynı YouTube konseptinde olduğu gibi kullanıcı, karşı tarafın gönderdiği video dosyasını indirmeye başlarken aynı zamanda inen kısımlarını izleyebilecek. Böylelikle özellikle büyük boyutlu videolarda izlemek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak.
Yeni özellikle birlikte WhatsApp kullanıcı etkileşimini daha da arttıracaktır. Bir yandan uçtan uca şifreleme ve iki adımlı giriş ile güvenlik tarafında adımlar atan platform, diğer tarafta görüntülü görüşme, video akışları gibi özelliklerle de kullanıcılarını memnun ediyor. Bunun yanında Snapchat Hikayeler tarzındaki kısa video kolajları da hazırlık aşamasında ve yakın zamanda kullanıma sunulacak.Ayrıca Bkz. "Xiaomi: 10 milyar telefon satsak da kar etmiyoruz"
Yeni video özelliği ilk olarak Android kullanıcılarına sunulacak. Kısa süre içerisinde güncellemenin gelmesi bekleniyor. Sonrasında ise iOS ve Windows tarafında da güncellemenin sunulacağı tahmin ediliyor.
http://newsdog.today/a/article/5838c9e1129071512253c465/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
devletin bu konuda hiç bir desteği yok
turkcell bip gibi yerli platformları kullansak keşke
devletin bu konuda teşfik yapması lazım
varsayıyorum turkcell, turk telekom ve vodafone turkiye nin turkcell bip e ortak olup kampanyalar gelişirmeli
ücretsiz arama, ücretsiz mesajlaşma hatta görüntülü görüşme gibi
turk telekom wifi noktalarında bağlanıp turkcell bip üzerinden görüntülü görüşme bedava gibi
ya da türk hava yolları uçaklarında turkcell bip üzerinden anlık mesajlaşabilirsiniz gibi
thy uçaklarında internet girmek için minimum 10 doları gözden çıkartması gereken bir kişiye bu bip uygulamasını bedava yaptırmak en büyük teşvik olur.
70 milyonluk bir pazar elin amerigasına neden kaptıralım bu pazarı
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