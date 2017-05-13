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WhatsApp, kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği için 3.2 milyon ceza ödeyecek

İtalya Rekabet Kurulu, kullanıcılarına ait olan kişisel verileri Facebook ile paylaşan WhatsApp’a 3.2 milyon dolar ceza kesti. WhatsApp’ın kendi kullanım koşullarını ihlal ettiği dile getirildi.
2 yıl
4,2b
1
14
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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İtalya Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturma dahilinde WhatsApp’a 3.2 milyon dolar ceza kesilmesine karar verildi. Yaklaşık 1 milyar kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Facebook ile kullanıcılarına ait olan kişisel bilgileri paylaşabilmek için geçtiğimiz Ağustos ayında kullanım koşullarını yenilemiş ve uygulamanın kullanılabilmesi için bu koşulların kabulünü zorunlu kılmıştı.

Yetkililer, WhatsApp’ın kullanım koşullarını değiştirerek kullanıcılarını kişisel verilerini paylaşmak zorunda bıraktığını ileri sürdü ve mesajlaşma uygulamasının bu şekilde kendi kurallarını çiğnemiş olduğunu söyledi. Facebook, WhatsApp’ı satın aldığı dönemde WhatsApp kullanıcılarının gizliliğine tamamen saygılı olacağını ve asla bilgi paylaşımının yapılmayacağını dile getirmişti.

Başka ülkelerden de ceza gelebilir

İtalya’nın yanı sıra başka ülkeler de WhatsApp’ın yeni kullanım koşullarına tepki gösterdi. Bazı ülkelerde uygulamanın kullanıcıları, koşulların değişmesinin ardından WhatsApp’ı dava etti. Konunun, 15 Mayıs tarihinde Hindistan’da da mahkemeye taşınacağı biliniyor.

Geniş kitlelerin olaya tepki göstermesiyle Facebook yetkilileri kullanım koşullarını sorunlu bulan ve kişisel haklarını ihlal ettiğini düşünen kişilerin hem Facebook’u, hem de WhatsApp’ı kullanmayı bırakabileceklerini, bu konuda kullanıcılarına tüm hakları tanıdıklarını söylemişlerdi.


http://www.oneindia.com/india/whatsapp-fined-over-3-million-for-new-privacy-policy-2434640.html Yorum Yaz
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Fenomenon 2 yıl en beğenilen
Bu bulunan ihlal. Daha bulunmayan kaç ihlali vardır. Lakin yapacak bişey yok sistem bu şekilde çalışıyor. Gizliliğine çok önem veriyorsan hiç kullanmayacaksın.
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Kerim5100 2 yıl
3.2 verdiler diye sevinmiştir bi de Mark :D
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ozgutozkan 2 yıl
İki kişinin bildiği sır değildir.
Polat Alemdar
1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
kasova 2 yıl
Ödese ne olur, olan vatandaşa oldu yine. Ayrıca 3.2 milyon hiçbirşey mark için, sinek ısırığı. Artık insanların yavaşa yavaş hatta ne yavaşı hızlı bir şekilde telegram'a geçmesi lazım diye düşünüyorum. Mark whatsapp'ı aldı alalı güvenim sıfır o platforma.
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MustafaC53 2 yıl
Ya varya şu cezayı Türkiye verse burda onlarca kişi Türkiye aleyhine havlardı.
Wikipedia olayın havladıkları gibi.
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Anlaşılan ve net olan bir şey var ise bu bir şantaj yazılımı. Ama bana oldukça tuhaf geliyor fazlaca zeki bir yazılım ama amaç çok safca!
Sonuçta fidye olarak istenen para bir banka hesabına o hesaptan da birinin hesabına gidecek. Paranın Bitcoin olarak istenmesi garip değil ama parayı alacak kişi veya kişileri emniyet birimlerinin tespit edemeyeceğini sanması garip değil mi?
Bence bu virüs muhtemel ABD'den hükümet onaylı. Çünkü virüs en çok Rusya ve Avrupada etkili olmuş, ama eğer FBI'ın Rusyanın seçimlerdeki siber saldırısına karşı bir öc alma için yapılmış olmasına rağmen virüs bütün dünyaya da yayılmış olabilir.
Şu an ABD'nin bütün derdi dünyaya bastığı Dolarları kuruşu kuruşuna bütün dünyadan toplayıp patlayana kadar yemek. Bunun için de iç savaşlar, ergen sokak olayları, sabotajlar, darbeler ve virüs saldırıları gibi yatırımcıları korkutup paralarını ABD'nin güvenli canavarlarına getirecek tuzaklar kurduğu da bilinen bir gerçek artık.
Aslında bir kibar hırsızla muhatabız uyanık olun.
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
En önemlisi dünyada bu konular için bir Hukukun olmaması. Mercedes firması emisyon skandalı ile ABD vatandaşlarına rekor tazminat ödedi. Keza ABD seçimlerinde Rusya siber saldırılar ile seçimleri etkilediğinden dolayı savaşa kadar gitti olay.
İyi ama Abd menşeeli bu firmalar kullanıcıların kişisel verilerini çalıyor, saklıyor, izinsiz alıyor ve ülke seçimlerinde ülkeleri manipüle ediyor, terörü destekliyor, dünyadaki bütün şirket ve kişilere zarar veriyor ama bunu dava eden bir dünya ülkesi veya Hukuk kurumu yok.
O zaman bu olaylar bizim goygoyumuzdan öteye gidemiyor. Oysa kişisel veriler dediğiniz şirketinizin planları, parasal birikiminiz ve sizin yapacağınız her tür yatırımın da sabode edilebileceği veya haberiniz olmadan hesaplarınızda ayarlarmalar yapmalarına kadar varan bir saldırı manasına geliyor.
Umarım uluslararası hukuk karşısında bu firmaların da cezalandırılmaları ve büyük para cezaları hükme bağlanır da bir daha bunları yapmazlar.
Yoksa işimiz ABD'li para babalarının sömürdükleri ülke vatandaşlarını yemekten çatlamalarını beklemeye kalıyor.
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Fenomenon 2 yıl en beğenilen
Bu bulunan ihlal. Daha bulunmayan kaç ihlali vardır. Lakin yapacak bişey yok sistem bu şekilde çalışıyor. Gizliliğine çok önem veriyorsan hiç kullanmayacaksın.
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ozgutozkan 2 yıl
İki kişinin bildiği sır değildir.
Polat Alemdar
1 Yanıt Yanıtla +9
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Biyturs_OnSr 2 yıl ozgutozkan
ozgutozkan
İki kişinin bildiği sır değildir.
Polat Alemdar

-Aslan Akbey.
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akif_gamer 2 yıl
Çerez parası bunlar için
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kadirirdem 2 yıl
WhatsApp'a o para dokunmaz.
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Kerim5100 2 yıl
3.2 verdiler diye sevinmiştir bi de Mark :D
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SkyTech74 2 yıl
1 haftalık reklam parası. Dişine dokunmaz.
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