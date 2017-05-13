WhatsApp, kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği için 3.2 milyon ceza ödeyecek

Yetkililer, WhatsApp’ın kullanım koşullarını değiştirerek kullanıcılarını kişisel verilerini paylaşmak zorunda bıraktığını ileri sürdü ve mesajlaşma uygulamasının bu şekilde kendi kurallarını çiğnemiş olduğunu söyledi. Facebook, WhatsApp’ı satın aldığı dönemde WhatsApp kullanıcılarının gizliliğine tamamen saygılı olacağını ve asla bilgi paylaşımının yapılmayacağını dile getirmişti.
Başka ülkelerden de ceza gelebilir
İtalya’nın yanı sıra başka ülkeler de WhatsApp’ın yeni kullanım koşullarına tepki gösterdi. Bazı ülkelerde uygulamanın kullanıcıları, koşulların değişmesinin ardından WhatsApp’ı dava etti. Konunun, 15 Mayıs tarihinde Hindistan’da da mahkemeye taşınacağı biliniyor.
Geniş kitlelerin olaya tepki göstermesiyle Facebook yetkilileri kullanım koşullarını sorunlu bulan ve kişisel haklarını ihlal ettiğini düşünen kişilerin hem Facebook’u, hem de WhatsApp’ı kullanmayı bırakabileceklerini, bu konuda kullanıcılarına tüm hakları tanıdıklarını söylemişlerdi.
http://www.oneindia.com/india/whatsapp-fined-over-3-million-for-new-privacy-policy-2434640.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Polat Alemdar