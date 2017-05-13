WhatsApp, kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği için 3.2 milyon ceza ödeyecek

İtalya Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturma dahilinde WhatsApp’a 3.2 milyon dolar ceza kesilmesine karar verildi. Yaklaşık 1 milyar kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Facebook ile kullanıcılarına ait olan kişisel bilgileri paylaşabilmek için geçtiğimiz Ağustos ayında kullanım koşullarını yenilemiş ve uygulamanın kullanılabilmesi için bu koşulların kabulünü zorunlu kılmıştı.

Yetkililer, WhatsApp’ın kullanım koşullarını değiştirerek kullanıcılarını kişisel verilerini paylaşmak zorunda bıraktığını ileri sürdü ve mesajlaşma uygulamasının bu şekilde kendi kurallarını çiğnemiş olduğunu söyledi. Facebook, WhatsApp’ı satın aldığı dönemde WhatsApp kullanıcılarının gizliliğine tamamen saygılı olacağını ve asla bilgi paylaşımının yapılmayacağını dile getirmişti.

Başka ülkelerden de ceza gelebilir

İtalya’nın yanı sıra başka ülkeler de WhatsApp’ın yeni kullanım koşullarına tepki gösterdi. Bazı ülkelerde uygulamanın kullanıcıları, koşulların değişmesinin ardından WhatsApp’ı dava etti. Konunun, 15 Mayıs tarihinde Hindistan’da da mahkemeye taşınacağı biliniyor.

Geniş kitlelerin olaya tepki göstermesiyle Facebook yetkilileri kullanım koşullarını sorunlu bulan ve kişisel haklarını ihlal ettiğini düşünen kişilerin hem Facebook’u, hem de WhatsApp’ı kullanmayı bırakabileceklerini, bu konuda kullanıcılarına tüm hakları tanıdıklarını söylemişlerdi.

http://www.oneindia.com/india/whatsapp-fined-over-3-million-for-new-privacy-policy-2434640.html