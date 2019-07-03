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WhatsApp, Instagram ve Facebook neden çöktü? Suçlu Akamai mi?

Gün içerisinde WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişirken bazı kullanıcılar sıkıntılar yaşadı. Yaşanan bu sıkıntıların Akamai kaynaklı olduğu yönünde iddialar var.
4 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
83,2b
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45
sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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WhatsApp, Instagram ve Facebook neden çöktü? Suçlu Akamai mi?
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Son dönemde birçok kez Facebook ve alt kuruluşları olan WhatsApp, Instagram’a erişimde sıkıntılar yaşandı. Bir başkası ise bugün gerçekleşiyor. Ülkemizde de bazı kullanıcıları etkileyen erişim sıkıntısı sebebiyle, sosyal medya platformlarında görsellerin yüklenmesi uzun süreler alıyor. İddiaya göre bugünkü erişim sıkıntısı Akamai kaynaklı olabilir.

Avrupa ülkelerinde daha büyük çapta

İçerik dağıtım ağı olarak tanımlayabileceğimiz Akamai, firmalara ait verileri dünyaya yayılmış farklı sunucularda barındırıyor. Böylece kullanıcı uygulamaya veya siteye erişeceği zaman kendisine en yakın sunucuya yönlendiriliyor. Facebook da Akamai’den hizmet alan şirketlerden bir diğeri. Bugün yaşanan erişim sıkıntılarının Akamai’nin çökmesi sebebiyle meydana geldiği iddia ediliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde sosyal medya platformlarının yaşadığı problem çok daha net hissediliyor.

Ayrıca Bkz. "Özerk Sincan bölgesine girişlerde zorunlu uygulama yükleniyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih SAYAN da yaptığı Twitter paylaşımında ülkemizdeki kullanıcıların erişim sıkıntısından kısmen etkilendiğini doğruladı. Henüz çözülemeyen sorun hakkında Facebook tarafından ise resmi bir açıklama gelmedi. Şimdilik sadece durumun farkında oldukları ve çözmek için çalıştıkları yönünde bir Tweet paylaşıldı. Herhangi bir firma tarafından problemin kaynağı hakkında detaylı açıklama gelir gelmez sizlere aktaracağız.

Güncelleme: 6 saatin üzerinde bir süre geçmesine karşın sorun halen çözülebilmiş değil. 
Güncelleme 2: Facebook sorunun tamamen çözüldüğünü ve platformların sıkıntısız bir şekilde kullanılabileceğini açıkladı.
CNN Business'a konuşan Facebook sözcüsü, rutin bir işlemi tamamlamak için çalışırlarken fotoğrafların yüklenmemesine sebebiyet veren bir sorunu tetiklediklerini aktardı. Erişim sıkıntılarının bu yüzden olduğu söyleniyor.

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AtiMX4 4 gün en beğenilen Henkan
Gercekten cok gereksiz seyler. Sosyal medya diye geciyor ama insani asosyallestiriyor. Eskiden birarada olurken sohbet vardi simdi herkes ayni yerde aynı yeri çekiyor ve sohbet muhabbet diyor ama gel gör ki herkes telefona yapışmış 2 kelime konuşmaktan acizler.
Gercekten cok gereksiz seyler. Sosyal medya diye geciyor ama insani asosyallestiriyor. Eskiden birarada olurken sohbet vardi simdi herkes ayni yerde aynı yeri ...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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PurposeLess sinan 4 gün
instagram, facebook, whatsapp akamiyi!...(esprim boşa gitmesin akamiyi=akamıyor.)
1 Yanıt Yanıtla +33
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Henkan 4 gün yeni yorumcu AtiMX4
4 haftadır Instagram kullanmıyorum ve kafam çok rahatladı. Eskiden kaba taslak beynimde soyut bir şekilde elli kişinin veritabanı vardı. En son nereye gittikleri ne içtiklerini biliyor ve Instagram kullandığımda o veriler güncelleniyordu. Dört haftadır o insanları unuttum.
4 haftadır Instagram kullanmıyorum ve kafam çok rahatladı. Eskiden kaba taslak beynimde soyut bir şekilde elli kişinin veritabanı vardı. En son nereye gittikle...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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scorpion20 1 gün
bu çökmeyle herkesin kendisinin sosyal medya bağımlısı olup olmadığını ölçmeye yaradı
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Hakimutata Insane 2 gün
tamamen çöksünde delirin la :D
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Virtual Reality 3 gün
Sosyal medya dünyanın kanayan yarasıdır. İnsanların zamanını çalarak, onları bitkin, işe yaramaz, katma değer üretemeyen hale dönüştürür. Yazık ki ne yazık.
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AL3lMA 3 gün
YouTube ve WhatsApp dışında birşey kullanmıyorum 4 yil olacak sosyal medya kullanmayali kuş gibi hissediyorum cevremdekiler gömülmüş telefona insanlar bulunduğu ortamın tadını çıkaramıyor paylaşım yapacağım başkası beğenecek diye.
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SEO-Uzmanı 3 gün

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Biyturs_OnSr 3 gün
Arkadaş o kadar abarttınız ki, görende 80 milyonun 80'i de sosyal medya bağımlısı sanacak. Herkes bir araya geliyormuş ama ellerde telefon varmış, kimse birbiriyle konuşmuyormuş vs. Anlaşılan birilerinin arkadaşlarını ve çevresini değiştirme vakti gelmiş..
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ankaland 2 gün Biyturs_OnSr
aynen öyle.. üç dört arkadaşınla bir cafeye gidip bi akşam takıl bakalım hangi arkadaşın senle kaç satır konuşacak.. bakalım ellerin tel düşecek mi??
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sasha_digger 3 gün
Instagram'ı Türkiye'de yasaklasınlar cari açık diye bişey kalmaz. Döviz memlekette kalır. İnsanlar yurtdışına meraktan değil de Instagram'da paylaşım yapabilmek için gidiyor. Instagram'da günümün 3 saati gidiyor. Sırf yeni çıkan albümleri, festivalleri takip edebilmek için kullanıyorum ve kendimi uzaklaştıramıyorum bu lanet programdan :(
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DH Misafiri 3 gün
Telegram kullanın :)
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DH Misafiri 3 gün
Allahım sen büyüksün yarabbim inşallah 3 üde çöker. Bir daha açılmaz. Kullanıcılar bu vakit kaybından kurtulur instagramcılarda doğru düzgün işe girmek zorunda kalır v
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carloska 3 gün
sosyalleşmek isteyen yüzyüze sosyalleşir zaten bu şekilde alternatif oldu..
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facebook, instagram ve
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