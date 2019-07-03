WhatsApp, Instagram ve Facebook neden çöktü? Suçlu Akamai mi?

Avrupa ülkelerinde daha büyük çapta
İçerik dağıtım ağı olarak tanımlayabileceğimiz Akamai, firmalara ait verileri dünyaya yayılmış farklı sunucularda barındırıyor. Böylece kullanıcı uygulamaya veya siteye erişeceği zaman kendisine en yakın sunucuya yönlendiriliyor. Facebook da Akamai’den hizmet alan şirketlerden bir diğeri. Bugün yaşanan erişim sıkıntılarının Akamai’nin çökmesi sebebiyle meydana geldiği iddia ediliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde sosyal medya platformlarının yaşadığı problem çok daha net hissediliyor.Ayrıca Bkz. "Özerk Sincan bölgesine girişlerde zorunlu uygulama yükleniyor"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih SAYAN da yaptığı Twitter paylaşımında ülkemizdeki kullanıcıların erişim sıkıntısından kısmen etkilendiğini doğruladı. Henüz çözülemeyen sorun hakkında Facebook tarafından ise resmi bir açıklama gelmedi. Şimdilik sadece durumun farkında oldukları ve çözmek için çalıştıkları yönünde bir Tweet paylaşıldı. Herhangi bir firma tarafından problemin kaynağı hakkında detaylı açıklama gelir gelmez sizlere aktaracağız.
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