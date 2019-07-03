WhatsApp, Instagram ve Facebook neden çöktü? Suçlu Akamai mi?

Son dönemde birçok kez Facebook ve alt kuruluşları olan WhatsApp, Instagram’a erişimde sıkıntılar yaşandı. Bir başkası ise bugün gerçekleşiyor. Ülkemizde de bazı kullanıcıları etkileyen erişim sıkıntısı sebebiyle, sosyal medya platformlarında görsellerin yüklenmesi uzun süreler alıyor. İddiaya göre bugünkü erişim sıkıntısı Akamai kaynaklı olabilir.

Avrupa ülkelerinde daha büyük çapta

İçerik dağıtım ağı olarak tanımlayabileceğimiz Akamai, firmalara ait verileri dünyaya yayılmış farklı sunucularda barındırıyor. Böylece kullanıcı uygulamaya veya siteye erişeceği zaman kendisine en yakın sunucuya yönlendiriliyor. Facebook da Akamai’den hizmet alan şirketlerden bir diğeri. Bugün yaşanan erişim sıkıntılarının Akamai’nin çökmesi sebebiyle meydana geldiği iddia ediliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde sosyal medya platformlarının yaşadığı problem çok daha net hissediliyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih SAYAN da yaptığı Twitter paylaşımında ülkemizdeki kullanıcıların erişim sıkıntısından kısmen etkilendiğini doğruladı. Henüz çözülemeyen sorun hakkında Facebook tarafından ise resmi bir açıklama gelmedi. Şimdilik sadece durumun farkında oldukları ve çözmek için çalıştıkları yönünde bir Tweet paylaşıldı. Herhangi bir firma tarafından problemin kaynağı hakkında detaylı açıklama gelir gelmez sizlere aktaracağız.

Güncelleme: 6 saatin üzerinde bir süre geçmesine karşın sorun halen çözülebilmiş değil.

Güncelleme 2: Facebook sorunun tamamen çözüldüğünü ve platformların sıkıntısız bir şekilde kullanılabileceğini açıkladı.

CNN Business'a konuşan Facebook sözcüsü, rutin bir işlemi tamamlamak için çalışırlarken fotoğrafların yüklenmemesine sebebiyet veren bir sorunu tetiklediklerini aktardı . Erişim sıkıntılarının bu yüzden olduğu söyleniyor.