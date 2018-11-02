WhatsApp'ta reklam dönemi başlıyor

Facebook, 2014'yılında WhatsApp'ı satın almak için 16 milyar dolar gibi yüksek bir para ödemişti. O günden bu yana dünyanın en büyük sosyal ağının WhatsApp'tan nasıl para kazanmayı planladığı merak ediliyordu. Bu yılın başlarında Durum özelliğinin reklam yayınlamak için kullanılacağı ortaya çıktı. Şimdi ise bir WhatsApp yöneticisi bunun kendileri için ana para kazanma modeli olacağını açıkladı.

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Durum özelliği esasında Hikayeler özelliğinin bir uzantısı olarak mesajlaşma platformuna dahil edilmişti. Şirketin bu bölümde reklam yayınlayacağını söylemesi pek sürpriz olmadı. Zira Instagram zaten Hikayeler'de reklam gösteriyor ve bununla hatırı sayılır bir başarı elde etti. Dolayısı ile Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'ın da aynı şeyi yapması son derece mantıklı.

Durum sekmesi kazanç kapısı oluyor

WhatsApp Başkan Yardımcısı Chris Daniels, şirketin Durum sekmesinde reklam gösterimi yapacağına dair açıklamalarını yineledi. Deneyimli yönetici konuyla ilgili olarak "Bu şirket için ana para kazanma modeli olacak ve aynı zamanda işletmelerin WhatsApp'taki insanlara ulaşmaları için bir fırsat sunacak" dedi.

WhatsApp kullanıcılarının Durum sekmesinde ne zaman reklam görmeye başlayacakları konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçınan Daniels, bu konuda kesin bir tarih veremeyeceğini belirtti. Sonuç olarak er ya da geç ücretsiz olarak kullanılabilen tüm uygulamalarda olduğu gibi WhatsApp'ta reklam görmeye başlayacağız.

https://www.moneycontrol.com/news/business/whatsapp-to-monetise-platform-with-ads-in-status-3114271.html