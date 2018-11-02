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WhatsApp'ta reklam dönemi başlıyor

Facebook'un milyarlarca dolar ödeyerek satın aldığı WhatsApp artık sosyal medya devine para kazandırmaya başlıyor. Mesajlaşma platformu Durum bölümünde reklam göstererek Facebook'a gelir sağlayacak.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook, 2014'yılında WhatsApp'ı satın almak için 16 milyar dolar gibi yüksek bir para ödemişti. O günden bu yana dünyanın en büyük sosyal ağının WhatsApp'tan nasıl para kazanmayı planladığı merak ediliyordu. Bu yılın başlarında Durum özelliğinin reklam yayınlamak için kullanılacağı ortaya çıktı. Şimdi ise bir WhatsApp yöneticisi bunun kendileri için ana para kazanma modeli olacağını açıkladı.
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Durum özelliği esasında Hikayeler özelliğinin bir uzantısı olarak mesajlaşma platformuna dahil edilmişti. Şirketin bu bölümde reklam yayınlayacağını söylemesi pek sürpriz olmadı. Zira Instagram zaten Hikayeler'de reklam gösteriyor ve bununla hatırı sayılır bir başarı elde etti. Dolayısı ile Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'ın da aynı şeyi yapması son derece mantıklı.

Durum sekmesi kazanç kapısı oluyor

WhatsApp Başkan Yardımcısı Chris Daniels, şirketin Durum sekmesinde reklam gösterimi yapacağına dair açıklamalarını yineledi. Deneyimli yönetici konuyla ilgili olarak "Bu şirket için ana para kazanma modeli olacak ve aynı zamanda işletmelerin WhatsApp'taki insanlara ulaşmaları için bir fırsat sunacak" dedi.
WhatsApp kullanıcılarının Durum sekmesinde ne zaman reklam görmeye başlayacakları konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçınan Daniels, bu konuda kesin bir tarih veremeyeceğini belirtti. Sonuç olarak er ya da geç ücretsiz olarak kullanılabilen tüm uygulamalarda olduğu gibi WhatsApp'ta reklam görmeye başlayacağız.

https://www.moneycontrol.com/news/business/whatsapp-to-monetise-platform-with-ads-in-status-3114271.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay en beğenilen
Telegram var en basitinden. En azından hızlı ve daha başarılı bir çok konuda.
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Ulfast 6 ay
Whatsapp 1 yeni mesajınız var. Nedir o? Kassap Hüseyin Amcada yarım kilo kıyma 25 yetale! Koş komşiiiiiiiiiiii
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pr0gedys 6 ay TITAN
gül gibi değişir snapchat vardı eskiden şimdi eskisinin %50 kadar bile kullanılmıyor.
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emirardagumus 6 ay
rahatsız edici olmayacaksa sorun değil. fakat bildirimle filan uyaracaksa o iş pek iyi olmaz.
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Hakimutata Insane 6 ay
Fakir whatsapp reklam kasacak bizden para kazanmak için ajç küpekler nerden prim yapacağını şaşırdı...
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DH Misafiri 6 ay
O telegram dangalagini savunmadan önce bir resmi Türkçe desteği sunmayı becersin telegram mış
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MehmetF4tih 6 ay
Biliydim böyle olacağını :D
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XanthiN 6 ay
Messenger gibi olacak yani. Programın akıcılığı bozmasınlar da... Gerçi Telegram WhatsApp’dan en az 2 kat daha hızlı.
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TheMannn 6 ay
Reklam çıkarsa hesabımı silerim.
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klongs 6 ay
whatsapp hikayelerine sadece çok sıkıldığım zaman bakıyorum ona da bakmam olur biter
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Mr. Jingles 6 ay
Telegram var da kimse kullanmıyor ki. WhatsApp'ın yarısı kadar bile yaygın olsa yeter.
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İtalyada ilticacı 6 ay
Nekadar salakça yilda 1 euro alsalar en az 1 milyar kullanici satin alir al sana yilda bir sürü para
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aries2662 6 ay
Devir reklam ve rant devri
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