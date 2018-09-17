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WhatsApp'a koyu tema geliyor

Mobil işletim sistemlerinin koyu tema seçeneği sunması ve OLED ekranlı telefonların çoğalmasıyla birlikte WhatsApp, koyu tema üzerinde çalışıyor. Özelliğin önümüzdeki aylarda eklenmesi bekleniyor.
8 ay
5,7b
1
35
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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WhatsApp'a koyu tema geliyor
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*Konsept tasarım 

OLED ekranlı telefonların artması ve işletim sistemlerine koyu tema modu gelmesiyle birlikte WhatsApp geliştiricileri, koyu tema üzerinde çalışmalara başladı. Koyu tema sayesinde geceleri mesajlaşırken gözlerimiz yorulmayacak.

WABetaInfo ekibi, WhatsApp’ın en yeni sürümünde Koyu tema modunu işaret eden kodlara ulaştı. Koyu tema modunun tasarımıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

WhatsApp’ın ardından Facebook’un sahip olduğu Instagram, Messenger ve Facebook uygulamalarına da koyu tema modunun gelmesi bekleniyor.

WABetaInfo ekibi, WhatsApp için konsept koyu tema tasarımı yaptı. Bu tasarımın gerçeğiyle bir ilgisi olmasa da ne beklediğimize dair çıkarımlarda bulunabiliriz. Koyu tema özelliği ile ilgili ortada net bir bilgi yok. Bu özelliğin uzun zaman sonra kullanıma sunulacağı düşünülüyor.



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Fx_57,5 8 ay en beğenilen
bu destek tüm uygulamalarda olmalı,hatta bulunduğun zaman diliminde hava kararınca otomatik tüm uygulamalar karanlık moda geçme seçeneği olmalı tadından yenmez.
bu destek tüm uygulamalarda olmalı,hatta bulunduğun zaman diliminde hava kararınca otomatik tüm uygulamalar karanlık moda geçme seçeneği olmalı tadından yenmez....
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1 Yanıt Yanıtla +44
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eas722 8 ay
2013'ten beri Windows'ta vardı. Sizin yüzünüzden iptal edildi göm göm göm nereye kadar. Fiyatları rekabetçiydi, stabildi, çok şıktı, çok iyi sistemdi:)
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kymelria 8 ay
gençler kör olacak, gelsin artık
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Angry Man 8 ay
Umarım bir tek bana güzel gelmiyordur. Muazzam.
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ltrg 8 ay
Calismaya basladiklarida 2 satir kod.
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BlueDay_86 8 ay
Çok iyi olmuş özellikle gece yatakta yazışırken göz yormaz
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ouzqan 8 ay
Bir kaç yenilik gelsin artık hala adam akıllı toplu mesaj bile yollayamıyoruz.
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maxmania 8 ay
materyal, minimalist tasarım ayağına milleti açık tonlu renk temalarına 3-4 yıldır mahkum ettiler, jeton yeni düşmüş sanırım. bilgisayar dünyasına da bulaşmaya başlamıştı onlar da vazgeçer umarım (google sana diyorum alo).
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Tommy Shelby 8 ay
İyi olur, gece insanın gözü ağrıyor
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kraix 8 ay
Xioami sayesinde 1 yıldır koyu tema kullanıyorum.
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enemywalker 8 ay
Xiaomi temaları sayesinde yıllardır kullanıyoruz :)
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Frobisher 8 ay
Bende xiaomi kullanıyorum yardımcı olurmusunuz nasıl yaparız
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Biyturs_OnSr 8 ay
Vay be. Yıllardır zaten koyu temada kullanınca insan şaşırıyor dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sisteminde bu özelliğin olmamasına.
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