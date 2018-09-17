WhatsApp'a koyu tema geliyor

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*Konsept tasarım

OLED ekranlı telefonların artması ve işletim sistemlerine koyu tema modu gelmesiyle birlikte WhatsApp geliştiricileri, koyu tema üzerinde çalışmalara başladı. Koyu tema sayesinde geceleri mesajlaşırken gözlerimiz yorulmayacak.

WABetaInfo ekibi, WhatsApp’ın en yeni sürümünde Koyu tema modunu işaret eden kodlara ulaştı. Koyu tema modunun tasarımıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

WhatsApp’ın ardından Facebook’un sahip olduğu Instagram, Messenger ve Facebook uygulamalarına da koyu tema modunun gelmesi bekleniyor.

WABetaInfo ekibi, WhatsApp için konsept koyu tema tasarımı yaptı. Bu tasarımın gerçeğiyle bir ilgisi olmasa da ne beklediğimize dair çıkarımlarda bulunabiliriz. Koyu tema özelliği ile ilgili ortada net bir bilgi yok. Bu özelliğin uzun zaman sonra kullanıma sunulacağı düşünülüyor.