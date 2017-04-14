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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Williams Advanced Engineering, elektrikli araç bataryası fabrikası için $125 milyon yatırım aldı

Williams Advanced Engineering, İngiltere'de kuracağı yeni elektrikli araç bataryası üretim tesisi için 100 milyon pound yatırım aldı. Firma ilk projesi olarak Aston Martin RapidE için üretim yapacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Williams Formula 1 takımının teknoloji birimi olan Williams Advanced Engineering, Formula E için pil tedarik sözleşmesine sahipti, ancak McLaren geçen yıl bu yeni kontratı kazandığında firmanın elektrikli araç bataryası çabası önemli bir darbe aldı. Ancak son gelen bilgilere göre firma İngiltere'de batarya üretim tesisi kurmak için 100 milyon pound (125 milyon dolar) yatırım almış.
İngiltere'nin APC (İleri Sürüş Merkezi) Yarışmasını kazanan firma bu sayede daha geniş ortaklıklar oluşturup daha önemli ölçüde batarya üretimi gerçekleştirecek. Konuyla ilgili yorum yapan Williams Advanced Engineering'in Genel Müdürü Craig Wilson; APC yarışmasını kazandıklarından dolayı çok mutlu olduklarını, İngiltere'nin imalat kapasitesinde bir değişiklik yapabileceklerine ve genel olarak otomotiv endüstrisi ile enerji saklama alanının geleceğine önemli bir katkı sağlayabileceklerine inandıklarını belirtiyor.
Firma ilk üretim projesi olarak Aston Martin'in yeni tamamen elektrikli RapidE modelinin batarya ünitesini üretecek. İngiliz otomobil üreticisi, 2015 yılında ilk elektrikli taşıt aracını 2018 yılında piyasaya çıkarmayı planladığını açıklamıştı ve şimdi Williams Advanced Engineering'in pil tedarikçisi olacağını duyurmuş durumda. RapidE'in gelecek yıl hala üretim planlaması yapılıp yapılmadığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmamış durumda.

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cenkakay08 2 yıl en beğenilen
MEB tarafından sağlanan, 2017 imamhatip lisesi bütçesi 156 211 975 dolar. (156 milyon dolar)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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