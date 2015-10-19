Windows 10, Edge tarayıcısını kullandırmakta ısrarcı

Microsoft'un yeni tarayıcısı Edge, Windows 10 ile birlikte iddialı bir çıkış yaptı. Dev yazılım şirketi tarayıcının üzerinde özellikle dururken Windows 10'un çıkışının hemen ardından Mozilla "yeni işletim sisteminde varsayılan tarayıcının değiştirilmesi zorlaştırılmış" diyerek bir isyan başlatmıştı.

O günlerde tarayıcıyı değiştirmek kullanıcılara çok zor gelmeyecek ki bu isyan çok fazla dile getirilmedi. Ancak yeni güncelleme ile birlikte işler biraz daha karışacak. Bugün ortaya çıkan önizleme sürümünde varsayılan internet tarayıcısının değiştirilmesi için ek bir onay penceresi eklendiği ortaya çıktı. Edge dışında bir tarayıcıyı kullanmak isteyenlere bu pencerede "Tarayıcımı değiştirme ve Edge'i dene" minvalinde bir mesaj verilerek bu pencere büyük ve koyu hale getirilmiş. Alt kısmında ise daha sönük bir biçimde "Yine de değiştir" seçeneği yer alıyor.

Microsoft'un kullanıcıları elinde tutmaya çalıştığı açık. Ancak Edge ne kadar hızlı olursa olsun eklenti desteğine sahip olmaması bir çok kullanıcı için büyük bir dezavantaj. Bu desteğin kısa sürede geleceği söyleniyor ancak bu aralıkta kullanıcılar da farklı seçeneklere yönelmeye devam ediyor.



Yazılım şirketinin eklediği yeni onay penceresi önümüzdeki hafta yayınlanacak güncelleme ile birlikte tüm kullanıcılarda görünmeye başlayacak.

http://www.theverge.com/2015/10/18/9563927/microsoft-windows-10-default-apps-browser-prompt