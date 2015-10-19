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Windows 10, Edge tarayıcısını kullandırmakta ısrarcı

Microsoft'un yeni tarayıcısı Edge, Windows 10 ile birlikte iddialı bir çıkış yapmıştı. Yazılım devi ise bu potansiyeli korumak için elinden geleni yapmaya devam ediyor.
3 yıl
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Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10, Edge tarayıcısını kullandırmakta ısrarcı
 
Microsoft'un yeni tarayıcısı Edge, Windows 10 ile birlikte iddialı bir çıkış yaptı. Dev yazılım şirketi tarayıcının üzerinde özellikle dururken Windows 10'un çıkışının hemen ardından Mozilla "yeni işletim sisteminde varsayılan tarayıcının değiştirilmesi zorlaştırılmış" diyerek bir isyan başlatmıştı.
O günlerde tarayıcıyı değiştirmek kullanıcılara çok zor gelmeyecek ki bu isyan çok fazla dile getirilmedi. Ancak yeni güncelleme ile birlikte işler biraz daha karışacak. Bugün ortaya çıkan önizleme sürümünde varsayılan internet tarayıcısının değiştirilmesi için ek bir onay penceresi eklendiği ortaya çıktı. Edge dışında bir tarayıcıyı kullanmak isteyenlere bu pencerede "Tarayıcımı değiştirme ve Edge'i dene" minvalinde bir mesaj verilerek bu pencere büyük ve koyu hale getirilmiş. Alt kısmında ise daha sönük bir biçimde "Yine de değiştir" seçeneği yer alıyor.
 
Windows 10, Edge tarayıcısını kullandırmakta ısrarcı
Microsoft'un kullanıcıları elinde tutmaya çalıştığı açık. Ancak Edge ne kadar hızlı olursa olsun eklenti desteğine sahip olmaması bir çok kullanıcı için büyük bir dezavantaj. Bu desteğin kısa sürede geleceği söyleniyor ancak bu aralıkta kullanıcılar da farklı seçeneklere yönelmeye devam ediyor. 

Yazılım şirketinin eklediği yeni onay penceresi önümüzdeki hafta yayınlanacak güncelleme ile birlikte tüm kullanıcılarda görünmeye başlayacak.

http://www.theverge.com/2015/10/18/9563927/microsoft-windows-10-default-apps-browser-prompt Yorum Yaz
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Elsa 3 yıl en beğenilen
Sanki açık kaynak, tabi ki kendi tarayıcısını kullandırılacak bu nasıl mantık
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mert1907 3 yıl
Haberi okumadan önce çok zor bişey bekliyodum.
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bkaakco 3 yıl
Yıllardır Windows için hep laf söylenir fakat kimse de demiyor ki Apple da Safari'yi varsayılan olarak getiriyor. Ayrıca bu durumları normal karşılıyorum, adamların kendi tarayıcısı yani, varsayılan olarak gelmesi, kullanmamızı önermesi doğal. Ek olarak, zamanında Google, Chrome'u gözümüze az sokmadı...
Yıllardır Windows için hep laf söylenir fakat kimse de demiyor ki Apple da Safari'yi varsayılan olarak getiriyor. Ayrıca bu durumları normal karşılıyorum, adam...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 2 yıl
şöyle bir sorun yaşadım recovery den yeniden kurduğumda win.10 u diğer tarayıcıların hiçbirini kullandırmadı.ekran yerinde oynayıp duruyor tarayıcıya bişi yazamıyorsunuz.sanki uyumsuz yapılmış recoveryler.ama ilk kurulu hali ile geldiğinde web tarayıcı sorunu yaşamıyordum .firefox ve chrome alışkanlığı olduğu için zorlanıyorum .fakat son sürümde ilginç liklerde var görev yöneticisinde bellek disk alanı uçmuş vaziyette disk alanı diğer tarayıcılarda yüzde yüze kadar çıkıyor.kibarca bunu kullanma diyor.. başlangıç ayarlarından bir çok uygulamayı kapattığın halde bile yinede açılıştan hemen sonra bellek oranı yüzde 50 yi geçiyor.iyi kısmı ise güvenlik yakında virüs programlarına ıhtıyaç kalmaycak derece de mükemmetireekler gibime geliyor
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sonurakar 3 yıl
SeÃ§ili metni hÄ±zlÄ±ca aramak, yapÄ±ÅŸtÄ±r-git Ã¶zelliÄŸi ve cihazlar arasÄ± senkronizasyon olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Edge benim iÃ§in sÄ±fÄ±rdÄ±r.
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fthkn 3 yıl
Chrome ve Edge'den uzak durun. Cihazınızı zombiye çeviriyor. Şarj dayanmıyor. fan hiç durmadan çalışmak zorunda kalıyor. Bu ikisi çalışmadığında cihaz duruyor ve rahatlıyor. Özgür yazılımlara yönelin. firefox biraz samimi duruyor gezinti geçmişini paylaşmama konusunda. Opera da öyle. Opera'nın eklenti desteğini daha başarılı buluyorum. Opera internet bant genişliğini bana göre en etkin kullanan tarayıcı. Chrome ise abanıyor ve o çalışırken diğer cihazlar sorun yaşamaya başlıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
MS Kusura bakmasın, çook vasat bir tarayıcı. Diğer tarayıcıların adres satırına örneğin donanım haber yaz gider arama sitesinden bulur, bu her seferinde açılışta reklam kokan sitesine gidiyor, ilk seferde aç sonra bir arama motorun ilk seferde gitsene, ha donanım haber yaz hata veriyor niye buöyle bir site yok, ayarlarin içeriği berbat... Win 8 ve 8.1de iyi performansa sahip işletim sisteminde Edge ME işletim sistemi gibi duruyor görüntü var. Ben halen Chrome ve Firefox kullanıyorum arada sırada IE11, Windows 10 aslında olgunlaşmadı ama boşluktan faydalanıyorlar ama bir gerçekte var olgunlaşmaya devam ediyor, sürekli toplu güncelleştirme geliyor. Windows geleceğin Skynet'i... Herşeye ücretsiz olmaya başladı. Destroy Spy programında ne kadar gizli alt bağlantı olduğunu görünce...
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Genç Düşünür 3 yıl
Bu kadar sıkmaya gerek yok bence.
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SilenthillDream 3 yıl
bana chrome bile kullandırtmıyor en sonda sildim win7 ye geçtim rezillik yaa chrome kendi kendine siliyor birde !
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Spiderhip 3 yıl
Burada çoğu kişi kullanıcı olarak düşünüyor ve ie den memnun olmadığını söylüyor.
Developer olarakta ie, developerların kabusu. Ula, siteyi yaparsın bakarsın, chrome da normal, firefox ta normal, ie de sapıtmış. Niye ie, bilmemne kodunu anlayamıyor, marjini paddingi ters tarafından anlıyo. Ya tam facia. yok ie8 için böyle yapacan, ie 7 için şöyle yapacan, 10 için böyle yapacan. Çünkü hepsi birbirinden beter anlamıyor.
Yani benim için edge falan hikaye. Kabusuma dönemem. Kimseyede tavsiye etmiyorum. Valla piyasada ie olmasa web tasarımı çok daha kolay olurdu. Zaten win10 da kurmuyorum, 7 ile memnunum.
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red01 3 yıl
İlk acilista o kasma o agirlik daha arama yaparken bile insani bezdiriyor bu devam ettikce edge explorer ne olursa olsun format sonra google da chrome aratma haricinde kullanilmayacak.
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FatihAsl 3 yıl
ie yi seviyorum. ie olmasa Chrome nasıl indirip kurabilirdik ki.
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kadirirdem 3 yıl
Her turlu chrome kullanırım ben alışma meselesi...
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