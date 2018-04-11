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Windows 10 Spring Creators Update güncellemesi ertelendi

Microsoft tarafından 10 Nisan'da yayınlanması beklenen yeni Windows 10 güncellemesi ileri bir tarihe ertelendi. Spring Creators Update olarak gelmesi beklenen güncellemede ciddi bir hata keşfedildi.
1 yıl
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1
20
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows 10 Spring Creators Update güncellemesini dün yani 10 Nisan'da yayınlaması bekleniyordu. Ancak yazılım devi işletim sisteminin yeni sürümünde, sunumdan önce düzeltilmesi gereken ciddi bir hata keşfedildiği için güncellemeyi ertelemek zorunda kaldı. Windows Central yazarı Zac Bowden, Spring Creators Update'deki (Windows 10 sürüm 1803) hatanın Windows Insider programının katılımcıları tarafından tespit edildiği söyledi.
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Redstone 4 olarak da bilinen Windows 10 Spring Creators Update önümüzdeki günlerde veya haftalarda yayınlanacak. Microsoft herhangi bir tarih vermese de güncellemenin Nisan ayı sonunda kullanıcılara sunulma olasılığı yüksek. Microsoft'a yakın kişiler şirketin güncellemeyi başlangıçta planlandığı gibi 10 Nisan'da yayınlamayı düşündüğünü ancak yükseltme sisteminde hala var olan bazı hatalar nedeniyle bunu ertelediğini iddia ediyor.

Yeni güncelleme aşamalı olarak dağıtılacak

Microsoft, bir süre önce yeni Windows 10 güncellemelerinin kullanıcılara dalgalar halinde sunulacağını doğrulamıştı. Bu da bilgisayarların güncellemeyi aşamalı olarak alacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl, Fall Creators Update güncellemesinin dağıtılması yaklaşık üç ayda tamamlanmıştı. Microsoft'un yeni güncellemeyi kullanıma sunmadan önce dağıtım takvimi ve yeni özellikler hakkında bilgilendirici bir blog yazısı yayınlaması bekleniyor.

https://www.windowscentral.com/microsoft-holds-releasing-windows-10-version-1803-public Yorum Yaz
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lost 1 yıl en beğenilen
Microsoft is sıvıyoring....
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KindElephant480 1 yıl
Çıkar çıkmaz hemen yükledim.
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cagdas70 1 yıl
derleme 17133.73 güncellemesi bende kurulmuyor ve kurulum sırasında windows siyah ekranda kilitleniyor. Kurulum asla tamamlanmıyor. Bazı PC'lerde aynı sorun olabilir. Dikkatli olun.
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drjacob 1 yıl
bekliyorduk ne güzel gelsede iso ile sıfırdan kursak diye
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EmuMaster 1 yıl
W10 enterprise LTSB 2016 kullanın.
Yeminle akıyor valla, hantal windows 10 ile alakası yoktur.Mağaza ürünleri kullanıp, yani forza gears of war gibi oyunlar oynamıyorsanız w10'u güncelleştirmenin manası yok.
LTSB sürümüyle RS4 karşılaştırın ne demek istediğimi anlayacaksınız.
LTSB sürümünde gereksiz uygulamalar servisler kaldırılmış sade bir üründür.Tam aradığınız işletim sistemi.win 10 win 7 edition gibi diyeyim.
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bertan1907 1 yıl EmuMaster
Hocam enterprise kullanın diyosun da nasıl etkinleştirircez enterprise sürümünü? Bende sadece pro keyi var.
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Maxwell1 1 yıl
Bazı sistemlere halen update gelmekte , sanırım erteleme için belirtilen hata her sistemi kapsamıyor.
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Bugia 1 yıl
Ben kullanıyorum valla sorun yok :D 1709'deki kilitlenme sorunu yüzünden kullanamamıştım 1703 sürümünü güncelleme yapmadan kullanıyordum, 1803'de o kilitlenme sorunu olmadı.
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firtinax 1 yıl
Arayüz biraz değişsin. Windows 7 ne güzeldi...
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a_y_k_u_t 1 yıl
Güncelleme geldi yükleniyor falan dedi, sonra kapatırken güncelleştir ve kapat dedi, neyse kapadım ama açarken güncelleniyor demedi. Tekrardan güncelleştirmeleri sorgula dedim bu sefer de en güncel sürümü kullanıyorsunuz dedi ama sürümü kontrol ettim eski sürüm. Microsoft napıyorsun gözünü seveyim :/
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bkaakco 1 yıl
Demek katılımcılar olmasa bozuk sistem kullanacağız.
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diemcizone 1 yıl
Güncelleme geldi, daha sonra yükle dedim. Sonra güncellemeyi yükleyecektim gözükmüyor. Yayınladıktan sonra geri çektiler.
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microsoft, windows 10 ve
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