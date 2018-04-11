Windows 10 Spring Creators Update güncellemesi ertelendi

Microsoft'un Windows 10 Spring Creators Update güncellemesini dün yani 10 Nisan'da yayınlaması bekleniyordu. Ancak yazılım devi işletim sisteminin yeni sürümünde, sunumdan önce düzeltilmesi gereken ciddi bir hata keşfedildiği için güncellemeyi ertelemek zorunda kaldı. Windows Central yazarı Zac Bowden, Spring Creators Update'deki (Windows 10 sürüm 1803) hatanın Windows Insider programının katılımcıları tarafından tespit edildiği söyledi.

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Redstone 4 olarak da bilinen Windows 10 Spring Creators Update önümüzdeki günlerde veya haftalarda yayınlanacak. Microsoft herhangi bir tarih vermese de güncellemenin Nisan ayı sonunda kullanıcılara sunulma olasılığı yüksek. Microsoft'a yakın kişiler şirketin güncellemeyi başlangıçta planlandığı gibi 10 Nisan'da yayınlamayı düşündüğünü ancak yükseltme sisteminde hala var olan bazı hatalar nedeniyle bunu ertelediğini iddia ediyor.

Yeni güncelleme aşamalı olarak dağıtılacak

Microsoft, bir süre önce yeni Windows 10 güncellemelerinin kullanıcılara dalgalar halinde sunulacağını doğrulamıştı. Bu da bilgisayarların güncellemeyi aşamalı olarak alacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl, Fall Creators Update güncellemesinin dağıtılması yaklaşık üç ayda tamamlanmıştı. Microsoft'un yeni güncellemeyi kullanıma sunmadan önce dağıtım takvimi ve yeni özellikler hakkında bilgilendirici bir blog yazısı yayınlaması bekleniyor.

https://www.windowscentral.com/microsoft-holds-releasing-windows-10-version-1803-public