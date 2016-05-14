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Windows 10 mobil, parmak izi okuyucularına kapıyı açıyor

Bugüne kadar yerleşik olarak herhangi bir parmak izi okuyucusu desteği sunmayan Windows 10 mobil işletim sistemi, yakın zamanda bu eksikliğini gidermeye hazırlanıyor.
3 yıl
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5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil dünyada artık parmak izi okuyucular standart hale geldi. Hem iOS tarafında hem de Android tarafında onlarca modelde parmak izi okuyucu desteği yer alıyor. Bununla birlikte, halen Windows 10 mobil tarafında yerleşik olarak parmak izi okuyucu desteği mevcut değil.

Ayrıca Bkz. "Samsung, BlackBerry Hub tarzı yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor"

Yerleşik olarak yer almaması, üreticilerin kendi yazılımlarını geliştirmesini zorunlu kılıyor ve biraz zahmetli olan bu işlem nedeniyle, parmak izi okuyuculara yaygın olarak yer verilemiyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan HP Elite X3 amiral gemi modeli, bu tür bir çözüm üzerinde gelmişti.

Microsoft’un WinHEC konferansında, Windows Hello güvenlik merkezine yerleşik parmak izi okuyucu desteğinin ekleneceği açıklandı. Yılın ikinci yarısında gelecek olan yerleşik destek ile hem dahili sensörler hem de çevrebirimi sensörler cihazlarda kullanılabilecek.

Windows 10 mobil amiral gemi modellerinde hali hazırda Iris tarayıcısı kullanılıyor ve Windows Hello tarafından da destekleniyor. Parmak izi okuyucusunun da eklenmesiyle, Windows 10 mobil cihazları gelecekte daha güvenli giriş yöntemlerine sahip olacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Fingerprint-reader-support-hitting-Windows-10-Mobile-in-summer-2016_id81063 Yorum Yaz
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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Ya bu ne gereksiz bir haber Allah aşkına


Surface Pro 4 parmak izi okuyucuyla gelmedi mi ? Geldi. Bu platform evrensel yani tek platform mu ? Evet. HP Elite X3 parmak izi okuyucuyla mı geliyor ? Evet. Peki ne zaman duyuruldu X3'ün geleceği ? Şubatta. Peki neden şubatta değil de şuan yapılıyor bu haber ?

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Biyturs_OnSrYa bu ne gereksiz bir haber Allah aşkınaSurface Pro 4 parmak izi okuyucuyla gelmedi mi ? Geldi. Bu platfo...
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Haberi okudum merak etmeyin
HP nasıl kendi çözümünü hazırlamış hiç düşündünüz mü acaba ? Android mi bu kendi kilit ekranını yazıp yüklesin telefona
Yapbozun parçalarını birleştirseniz anlayacaksınız zaten, Surface parmak izi, Windows 10, tek sistem
Haberi okudum merak etmeyinHP nasıl kendi çözümünü hazırlamış hiç düşündünüz mü acaba ? Android mi bu kendi kilit ekranını yazıp yüklesin telefona ...
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Haberi okudum merak etmeyin
HP nasıl kendi çözümünü hazırlamış hiç düşündünüz mü acaba ? Android mi bu kendi kilit ekranını yazıp yüklesin telefona
Yapbozun parçalarını birleştirseniz anlayacaksınız zaten, Surface parmak izi, Windows 10, tek sistem
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Ya bu ne gereksiz bir haber Allah aşkına


Surface Pro 4 parmak izi okuyucuyla gelmedi mi ? Geldi. Bu platform evrensel yani tek platform mu ? Evet. HP Elite X3 parmak izi okuyucuyla mı geliyor ? Evet. Peki ne zaman duyuruldu X3'ün geleceği ? Şubatta. Peki neden şubatta değil de şuan yapılıyor bu haber ?
2 Yanıt Yanıtla +1
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alprkrkmz 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Ya bu ne gereksiz bir haber Allah aşkına


Surface Pro 4 parmak izi okuyucuyla gelmedi mi ? Geldi. Bu platform evrensel yani tek platform mu ? Evet. HP Elite X3 parmak izi okuyucuyla mı geliyor ? Evet. Peki ne zaman duyuruldu X3'ün geleceği ? Şubatta. Peki neden şubatta değil de şuan yapılıyor bu haber ?

Haberi okudugunuza emin misiniz
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***Leopard*** 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Ya bu ne gereksiz bir haber Allah aşkına


Surface Pro 4 parmak izi okuyucuyla gelmedi mi ? Geldi. Bu platform evrensel yani tek platform mu ? Evet. HP Elite X3 parmak izi okuyucuyla mı geliyor ? Evet. Peki ne zaman duyuruldu X3'ün geleceği ? Şubatta. Peki neden şubatta değil de şuan yapılıyor bu haber ?

Haberi okusaydin keske

Windows 10 Mobil de yerlesik olarak bu destek yok,firmalar kendi cozumlerini koyuyorlar.Hp Elite X3 te buna ornek diyor

Anliyorum Windows ile gonul baginiz var ve onun diger platformlarda var olan seyleri yeni getirmeye calistigini gosteren haberler cilgina ceviriyor olabilir ama lutfen bir icerigi okuyun en basta
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tobepeople 3 yıl
Parmak izi okuyucu günlük hayatta ne gereksiz bir şey retina da gereksiz bence yani bunun yerine rami ,işlemciyi ,depolama alanını, şarjını artırırsın tamamen gösteriş amaçlı gereksiz zımbırtı...
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