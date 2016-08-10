Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 mobil yıl dönümü güncellemesi ne zaman gelecek?

Windows 10 işletim sisteminin yıl dönümü güncellemesini almasının ardından, gözler Windows 10 mobil işletim sistemine çevrildi ancak kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor.
2 yıl
4,3b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kullanıma sunulması adeta yılan hikayesine dönen ve ardı ardına ertelemeler alan Windows 10 mobil işletim sisteminin ilk büyük güncellemesinde de sıkıntı yaşanıyor. Dün dağıtıma başlaması beklenen yıl dönümü güncellemesi ertelendi.

Windows 10 mobil yıl dönümü güncellemesinin, 9 Ağustos itibariyle SIM kilitsiz modellere, 16 Ağustos itibariyle de operatör modellerine dağıtılacağı bir süre önce gündeme gelmişti. Aradan bir gün geçmesine rağmen, henüz güncelleme dağıtılmadı. Yerine ise farklı bir güncellemenin dağıtılacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Helio X30 yonga seti resmiyet kazandı"

Kaynaklar, yıl dönümü güncellemesinde Microsoft’un içine sinmeyen bazı küçük noktalar olduğu ve bunun giderilmesi için yeniden çalışmaların başladığı ifade ediliyor. Bu bakımdan, güncellemenin çıkışı da gecikiyor. Microsoft yöneticilerinin, sosyal medyada kullanıcılara verdiği cevaplarda da, testler tamamlandığında güncellemenin verileceği ve kesin bir tarihin de yakın zamanda açıklanacağı ifade ediliyor.

Yıl dönümü güncellemesi yerine dağıtılacak olan kümülatif güncellemede ise, bekleme veya tasarruf modunda fazla enerji tüketen bir hatanın giderilmesi gibi bazı iyileştirmelerin yapılması bekleniyor. Bu güncelleme, muhtemelen hafta içerisinde başlayacak. 

 

http://www.windowscentral.com/windows-10-mobile-anniversary-update-not-arriving-today Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Bir wp kullanıcısının en iyi bildiği şey sabretmek ve beklemektir.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 2 yıl
Bu firmalar büyüdükçe şımarıyorlar. Her geçen gün bunlar için bir söz verip tutmamak daha da kolaylaşıyor. Samsung'un güncelleme gelecek diye satıp güncelleme vermediği cihazlar olmuştu. Microsoft da aynısını yaptı. NVidia da Fermi kartlara dx 12 sözü verip sözünü tutmadı. Biz mi onlara muhtacız onlar mı bize diye düşünüyorum bazen. Sanırım biz onlara muhtaç duruma gelmişiz.
Bu firmalar büyüdükçe şımarıyorlar. Her geçen gün bunlar için bir söz verip tutmamak daha da kolaylaşıyor. Samsung'un güncelleme gelecek diye satıp güncelleme v...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
Buyuk guncelleme yerine telefonlara android yukleme imkani versinler
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sermet1 2 yıl
Şimdiye kadar ios hariç tüm sistemleri kullanan biri olarak çok samimi soyluyorum. Şu telefonlara adam akıllı gorsellik verseler bide paralı yazılımcı tutup 7 sene kadar ücretsiz yazılım yazdırsalar. Şu önyargıyı kırsalar bu siatemi daha kimse tutamaz. Ama boyle de giderlerse 4 yıla kalmaz blackberry gibi batarlar. Gerçi blackberry son anda kıvırarak kurtuldu. Yuzde yuz android tel çıkardı. Bence güvenlik olayıyla beraber baya satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 2 yıl
Çok kullanmak istiyorum şu Windows Phone 'leri.Acaba android deki gibi özgür olabilecekmiyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merdempc 2 yıl
Boşverin güncellemeyi falan wp alanların çoğu başka cihazlara geçti. Telefonun garantisi bitecek ama aldığım günden beri güncelleme gelecek. he he
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cesur0606 2 yıl
Güncelleme dun geldi bir kaç ufak iyileştirme var performans artışı var .. Bu ne windows duşmanlığı arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ti7800 2 yıl
hahaaa ! Bekleyin gelir belki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 2 yıl
Telefonun kendi makulce bir rakama inse belki alıp güncelleme beklenirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 2 yıl
Kim gözlerini Windows 10 mobil işletim sistemine çevirdi? Kullanan mı var :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Şu an Lumia 1520 telefonuma yükleniyor bir güncelleme. Sürüm 10.0.10586.545
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
güncellenince telefon uçacak mı arkadaş önemli olan stabil çalışsın ihtiyaçlarına cevap versin. adam Windows phone kullanmıyor ama güncellemesi dert olmuş içine oturmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 2 yıl ekrem71
Windows 10 mobile ne zaman dağıtıldı. Mart ayında. Yıldönümü ne zaman olur önümüzdeki Martta. Ertelerler ertelerler Mart ayında verirler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
hala var mı kullanan ?...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

hala var mı kullanan ?...

Kullanan var hâlâ ama Microsoft'un umurunda değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4270 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 10 ve
4 etiket daha windows 10 mobile anniversary update Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Doğru diş fırçalama teknikleri ve ağız sağlığı 2 yıl Rogue One fragmanında Darth Vader sürprizi 2 yıl Gürültü önleme teknolojisine sahip Thunder ile müzik keyfini ikiye katlayın 2 yıl Son 20 yılda üretilen tüm Volkswagen araçları kolaylıkla hacklenebiliyor 2 yıl İşte dünyanın en teknolojik diş fırçası 2 yıl Eskrim heyecanı mobilde yaşanıyor 2 yıl Yeni bir Superman filmi için hazırlıklar başladı 2 yıl Rusya’dan Google’a Yandex’in girişimi ile Android cezası 2 yıl Samsung’dan dev satın alma 2 yıl Google ofis uygulamaları, iPad için bölünmüş ekran desteği kazandı 2 yıl Fan yapımı Pokémon Uranium oyunu, PC için indirmeye sunuldu 2 yıl Efsane “Ghostbusters” filmi Dell teknolojileri ile hayat buldu 2 yıl Audi'den geleceğin süspansiyon sistemi: eROT 2 yıl Samsung, 3D NAND belleklerde çıtayı yükseltiyor 2 yıl Hackerlar'dan iOS'ta açık bulana Apple'dan daha fazla para ödeme teklifi 2 yıl Yeni iPhone modellerinde çözünürlük yükselebilir 2 yıl LG V20 ses konusunda iddialı geliyor 2 yıl Metal tasarımlı Meizu M3E duyuruldu 2 yıl JDI, neredeyse çerçevesiz yeni LCD ekranını duyurdu 2 yıl Micron 3D NAND bellekler, telefonlara geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Windows 10 mobil yıl dönümü güncellemesi ne zaman gelecek? Sonraki SpaceX'den ağır çekimde inanılmaz roket görüntüleri (VİDEO) 2 yıl EPA, hava kirliliği sensörleri geliştirmek için kesenin ağzını açtı 2 yıl Instagram’a "taslak olarak kaydet" özelliği geliyor 2 yıl Snapdragon 820 yonga setli Nexus Sailfish, benchmark skorlarında ortaya çıktı 2 yıl Google Chrome, HTML 5'e odaklanacak 2 yıl Kapışma: Fifa 16 ve Project Cars Erdi, Gökhan ve Mesut karşı karşıya 2 yıl Facebook, AdBlock tarzı reklam engelleyen tüm uygulamaları engelliyor 2 yıl Google'dan drone'lar için görüntülü görüşme patenti 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 ekranı, sektörün en iyisi 2 yıl BMW yeni reklamında Tesla ile alay etti 2 yıl Samsung resmen Apple Watch’u kopyaladı 2 yıl Cepte taksit yasağı kalkıyor: Kredi kartlarına yeni düzenleme 2 yıl Seagate’ten sunuculara özel 60TB SSD çözümü 2 yıl AMD Radeon RX 460 raflarda, fiyatlar burada 2 yıl Gözaltına alınan Türk Telekom yöneticileri serbest bırakıldı 2 yıl Resident Evil: The Final Chapter'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Xbox Scorpio, PC dünyası için yeni bir dönem olabilir mi? 2 yıl Haritalar servisinin Apple'a büyük etkisi 2 yıl Gigabyte Xtreme Gaming GTX 1070 inceleme videosu 2 yıl Bir milyar monitör saldırıya açık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim