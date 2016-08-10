Windows 10 mobil yıl dönümü güncellemesi ne zaman gelecek?

Kullanıma sunulması adeta yılan hikayesine dönen ve ardı ardına ertelemeler alan Windows 10 mobil işletim sisteminin ilk büyük güncellemesinde de sıkıntı yaşanıyor. Dün dağıtıma başlaması beklenen yıl dönümü güncellemesi ertelendi.

Windows 10 mobil yıl dönümü güncellemesinin, 9 Ağustos itibariyle SIM kilitsiz modellere, 16 Ağustos itibariyle de operatör modellerine dağıtılacağı bir süre önce gündeme gelmişti. Aradan bir gün geçmesine rağmen, henüz güncelleme dağıtılmadı. Yerine ise farklı bir güncellemenin dağıtılacağı ifade ediliyor.

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Kaynaklar, yıl dönümü güncellemesinde Microsoft’un içine sinmeyen bazı küçük noktalar olduğu ve bunun giderilmesi için yeniden çalışmaların başladığı ifade ediliyor. Bu bakımdan, güncellemenin çıkışı da gecikiyor. Microsoft yöneticilerinin, sosyal medyada kullanıcılara verdiği cevaplarda da, testler tamamlandığında güncellemenin verileceği ve kesin bir tarihin de yakın zamanda açıklanacağı ifade ediliyor.

Yıl dönümü güncellemesi yerine dağıtılacak olan kümülatif güncellemede ise, bekleme veya tasarruf modunda fazla enerji tüketen bir hatanın giderilmesi gibi bazı iyileştirmelerin yapılması bekleniyor. Bu güncelleme, muhtemelen hafta içerisinde başlayacak.