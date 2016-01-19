Windows 10 mobil'in kamera uygulamasına "Force HDR" özelliği ekleniyor

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve High Dynamic Range (HDR) fotoğraf çekimine destek sunmasıyla birlikte bu özelliği kullanan kişilerin sayısı da bir hayli arttı. Fotoğraf çekimi sırasında farklı pozlama değerleriyle çekilmiş görüntüleri bir bir araya getiren ve ışık dengesizliklerini ortadan kaldıran bu teknik gün sonunda daha düzgün ışık dağılımına sahip ve detayları kaybolmamış fotoğraflar sağlayabiliyor.

Windows 10 işletim sistemini kullanan Lumia 950 ve 950 XL şimdilik "otomatik/kapalı" HDR modlarına sahipler. Yani akıllı telefon ters ışıkta çekilen görüntüleri daha net hale getirebilmek için son kararı kendisi veriyor. Force HDR özelliği ise "Otomatik/kapalı" seçenekleri arasına bir de "Açık" modu ekleyecek. Bu sayede kullanıcılar kendi kararları ile birlikte her zaman HDR fotoğraflar çekebilecekler.

Kamera yetenekleriyle dikkat çeken Lumia 950 serisi için bu güncelleme iyi bir adım sayılır. Windows 10 Mobile kullanıcıları artık ters ışıkta daha iyi fotoğraflar çekebilecekler.

http://www.tweaktown.com/news/49732/microsoft-teases-hdr-control-settings-windows-10-mobile-cameras/index.html