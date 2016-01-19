Windows 10 mobil'in kamera uygulamasına "Force HDR" özelliği ekleniyor

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve High Dynamic Range (HDR) fotoğraf çekimine destek sunmasıyla birlikte bu özelliği kullanan kişilerin sayısı da bir hayli arttı. Fotoğraf çekimi sırasında farklı pozlama değerleriyle çekilmiş görüntüleri bir bir araya getiren ve ışık dengesizliklerini ortadan kaldıran bu teknik gün sonunda daha düzgün ışık dağılımına sahip ve detayları kaybolmamış fotoğraflar sağlayabiliyor.
Windows 10 işletim sistemini kullanan Lumia 950 ve 950 XL şimdilik "otomatik/kapalı" HDR modlarına sahipler. Yani akıllı telefon ters ışıkta çekilen görüntüleri daha net hale getirebilmek için son kararı kendisi veriyor. Force HDR özelliği ise "Otomatik/kapalı" seçenekleri arasına bir de "Açık" modu ekleyecek. Bu sayede kullanıcılar kendi kararları ile birlikte her zaman HDR fotoğraflar çekebilecekler.
Kamera yetenekleriyle dikkat çeken Lumia 950 serisi için bu güncelleme iyi bir adım sayılır. Windows 10 Mobile kullanıcıları artık ters ışıkta daha iyi fotoğraflar çekebilecekler.
http://www.tweaktown.com/news/49732/microsoft-teases-hdr-control-settings-windows-10-mobile-cameras/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android te HDR+ diye birsey var donanimi guclu olan Nexus larda var ama Nexus5 veya General Mobile 4G ( Android One ) larda yok yani donanimsal kabiliyette lazim .
FORCE HDR da donanimsal yeterliligi olanlara gelecektir haliyle en son cikan guclu 2 modele ilk gelmesi beklenendir.
Hocam sadece ismi "force hdr" yani hdr foto çekmiş olacak sonuçta, farklı bişey çekmeyecek. Force kelimesi "hdr çekmeye zorla" anlamında kullanılmış. (Örneğin "force close" "kapanmaya zorla" anlamına geliyor) Yani otomatik olarak hdr çekmeyen yerlerde zorla hdr çekeceksin. Ama dediğim gibi bunun olmaması hata zaten.