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Windows 10 oyun modu haftaya Insider programına geliyor

Microsoft’un oyun konusunda daha ciddi bir yaklaşım sergilediği Windows 10 oyun modu haftaya görücüye çıkıyor. İlk etapta arayüz unsurları Insider katılımcılarına sunulacak.
2 yıl
6,2b
1
15
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce ilk bilgileri internete düşen Microsoft’un Windows 10 için hazırladığı oyun modu gün saymaya başladı. Windows Insider programının katılımcıları kısım kısım bu yeniliğe şahit olacaklar.

İddialar Doğrulanmış Oldu

Firmanın uzun süredir üzerinde çalıştığı teknoloji, oyun oynarken işlemci ve grafik biriminin diğer uygulamalarla etkileşimini azaltarak tüm kaynakları oyuna yönlendiriyor. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi ortaya çıkıyor.

Windows 10 oyun modu asıl olarak Creators Update güncellemesi ile kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte Windows Insider programına katılanlara kısım kısım yeni mod denemeye açılacak. Firma bir anda tüm sistemi kullanıma sunmak istemiyor.

Yapılan açıklamaya göre gelecek hafta Insider programındakiler oyun modunun ilk görsel unsurlarını yani muhtemelen arayüzünü deneyimlemeye başlayacak. Bu aşamada herhangi bir fonksiyon çalışmayacak. Tam anlamıyla modun aktif olması ise bir kaç yapı sonrasında mümkün olacak.

Ayrıca Bkz. "16 yaşında ve Nvidia’nın robotik teknolojilerini geliştiriyor"

Microsoft, oyun modunun hem Windows 32 hem de evrensel yapıdaki oyunlar için geçerli olacağını belirtiyor. Yeniliğin nihai sürümü ise Creators Update ile kullanıcılara sunulacak. Şimdilik modun arkasında yatan teknoloji ile ilgili detaylar verilmiyor. 

 

http://wccftech.com/game-mode-available-uwp-win32/ Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
hiçbir şey olmaz gençler. her şey ekran kartıdır. iyi değilse windows napsın 1 fps yerinden oynamaz.
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Teknopat76 2 yıl
Microsoft XBox One'ı PC, pcleri konsol yapma peşinde galiba.
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acbold 2 yıl ardaq
ardaq

hiçbir şey olmaz gençler. her şey ekran kartıdır. iyi değilse windows napsın 1 fps yerinden oynamaz.

Bu tarz iyileştirmeler fps yükseltmekten ziyade fps drop ve load durumlarının önüne geçmek içindir. Ekstra olarak ekrana fırlayan popup bildirimlerini de sayabiliriz.
ardaqhiçbir şey olmaz gençler. her şey ekran kartıdır. iyi değilse windows napsın 1 fps yerinden oynamaz.Bu tarz iyileş...
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awaqado 2 yıl
donanımları yakmasında....hıgh performans after gum
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TheNewAtilla 2 yıl
amdnin saçma salak bir gaming evo mıdır nedir programı var. onun gibi olmasında.
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CallMeHD3000 2 yıl
pek bişi olmaz bence zaten crack oyunları desteklemez o
win7 ye geri dönüyorum
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MetalWave 2 yıl
güzel bir haber.
xbox one da rahat çalışan forza horizon 3 ü xbox one dan 2 kat daha güçlü pclerde daha zor oynamaktan kurtuluruz heralde.
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Salvatuon 2 yıl MetalWave
MetalWave
güzel bir haber.
xbox one da rahat çalışan forza horizon 3 ü xbox one dan 2 kat daha güçlü pclerde daha zor oynamaktan kurtuluruz heralde.

Forza'daki sorun daha cok oyunun konsol dusunulerek kodlanmasindan kaynakli. Yani PC'ye oyunu yeniden yazmalari lazim sorunlarin cozumu icin. Onu da bu saatten sonra yapmaz kimse, sadece birkac update ile yamalamaya calisirlar o kadar.
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JaxFellex 2 yıl
hadi bakalım Windows cephesinden güzellikler gelmeye başlıyor...
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DH Misafiri 2 yıl
Hiç bir şey olmaz diyen arkadaş herşey ekran kartıysa konsollardaki dandik ekran kartını nereye koyacaksın?
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Powerman1923 2 yıl
Eğer geliştirilerse iyi bir sistem olabilir bu sayede pcde optimizasyon bu modla daha iyi seviyede olur
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hector_1990 2 yıl
emilatör işletim sistemi windowsun kendi aptal servisleri baştan sorunlu
ben performans artışı yerine düşüşü görürsem şaşırmam
pc oyun oynamanın güzel yanı da var berbat yanı da var aimbotlu veletler her yerde yaşı büyük olanda var küçük olan da var ezmeler işkenceye çeviriyorlar
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astralll 2 yıl
Wİndows işlem gücünü kendi malıymış gibi kullanır... Ne yaptıgını neye hizmet ettigini bilemezsiniz...
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sosisvesalam 2 yıl
zamanında game booster diye bir program vardı oyun modunda arka planda çalışan hizmetleri ve uygulamaları kapatırdı bir işe yaramazdı gerçi güncelleme ile gelecek özellik içinde aynı şey söyleniyor ama bakarsın düşük sistemdelerde %1-2 performans artışı sağlar zira windows 10 da arka palanda çalışan birçok casus uygulama ve hizmet var artık çıkana kadar abartılı haberlerini görür dururuz
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