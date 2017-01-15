Windows 10 oyun modu haftaya Insider programına geliyor

Bir süre önce ilk bilgileri internete düşen Microsoft’un Windows 10 için hazırladığı oyun modu gün saymaya başladı. Windows Insider programının katılımcıları kısım kısım bu yeniliğe şahit olacaklar.

İddialar Doğrulanmış Oldu

Firmanın uzun süredir üzerinde çalıştığı teknoloji, oyun oynarken işlemci ve grafik biriminin diğer uygulamalarla etkileşimini azaltarak tüm kaynakları oyuna yönlendiriyor. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi ortaya çıkıyor.

Windows 10 oyun modu asıl olarak Creators Update güncellemesi ile kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte Windows Insider programına katılanlara kısım kısım yeni mod denemeye açılacak. Firma bir anda tüm sistemi kullanıma sunmak istemiyor.

Yapılan açıklamaya göre gelecek hafta Insider programındakiler oyun modunun ilk görsel unsurlarını yani muhtemelen arayüzünü deneyimlemeye başlayacak. Bu aşamada herhangi bir fonksiyon çalışmayacak. Tam anlamıyla modun aktif olması ise bir kaç yapı sonrasında mümkün olacak.

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Microsoft, oyun modunun hem Windows 32 hem de evrensel yapıdaki oyunlar için geçerli olacağını belirtiyor. Yeniliğin nihai sürümü ise Creators Update ile kullanıcılara sunulacak. Şimdilik modun arkasında yatan teknoloji ile ilgili detaylar verilmiyor.