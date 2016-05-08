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Windows 10 ücretsiz yükseltme süresi sona ermek üzere

Windows 7 veya 8 kullanıcısıysanız ve halen Windows 10 işletim sistemine terfi etmediyseniz, bu imkandan ücretsiz yararlanabilmeniz için çok az bir zaman kaldı.
3 yıl
20,1b
2
35
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un Windows 10 işletim sisteminin piyasaya sürüldüğü 29 Temmuz 2015 itibariyle başlayan ve zaman zaman uyarıları rahatsız edici hale gelen ücretsiz yükseltme teklifi sona ermek üzere. 3 aydan daha kısa bir süre kalan ücretsiz yükseltme teklifi için acele edin.

Microsoft, Windows 10 için ilk yıl ücretsiz yükseltme sunacağını açıklamıştı. Windows 7 ve 8 versiyonlarından gelen ücretsiz yükseltmelerin de katkısıyla Windows 10 işletim sistemi 300 milyon cihaz sayısını geride bıraktı ve yüzde 14 pazar payına ulaştı. En hızlı büyüyen Windows sürümü ünvanını kazanan Windows 10 için son aylara girildi. 29 Temmuz itibari ile Windows 10 ücretsiz yükseltme imkanı sona erecek ve ilgili uygulama Windows 7/8 sürümlerinden kaldırılacak.

Ayrıca Bkz. "25 yıllık Compaq LTE 5280 dizüstü ile McLaren arasındaki ilginç ilişki"

Halen tam randımanlı sürüme ulaşsın ve hatalarından tamamen arınsın diye düşünen kullanıcılar varsa, artık yavaş yavaş yükseltme hazırlıklarını yapabilir. Muhtemelen son 3 ayda çok daha hızlı bir katılım süreci yaşanacaktır ve cihaz sayısı da hızla artacaktır. 29 Temmuz sonrasında ise katılım çok yavaşlayacaktır. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/windows-10-free-upgrade-will-be-removed-after-july-29th.html Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
Yükselten çoktan yükseltti. Yükseltmeye gerek duymayan bundan sonra yükseltmez.
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DraGonS 3 yıl
Windows 8.1 retail lisansına geçen sene yarım milyar verdim.
Yükseltsem retail lisans oem olacak o zaten saçmalık,
Windows 10 daki beta vâri arayüzü ve başlat menüsünü hala beğenmiyorum o ayrı bir dünya, mesela başlangıç - tüm programlardan herhangi bir programa sağ tıklayıp, dosya konumunu aç diyemiyorum yok öyle birşey. Classic shell'deki o arama bölümünün esnekliği bile yok. Gidiyor programlarım arasındaki programı bile intel kurumsal ssd li makinemde bulamıyor. Ama windows 8.1 e kurduğum klassic shellde ya da windows 7 da tak diye ilk programımı buluyor. Arayüz zaten yarı metro yarı masaüstü olmuş. niye geçeyim ki?
Windows 8.1 retail lisansına geçen sene yarım milyar verdim.Yükseltsem retail lisans oem olacak o zaten saçmalık,Windows 10 daki beta vâri arayüzü ve b...
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ishguzar 3 yıl
DraGonS

Windows 8.1 retail lisansına geçen sene yarım milyar verdim.Yükseltsem retail lisans oem olacak o zaten saçmalık,Windows 10 daki beta vâri arayüzü ve başlat menüsünü hala beğenmiyorum o ayrı bir dünya, mesela başlangıç - tüm programlardan herhangi bir programa sağ tıklayıp, dosya konumunu aç diyemiyorum yok öyle birşey. Classic shelldeki o arama bölümünün esnekliği bile yok. Gidiyor programlarım arasındaki programı bile intel kurumsal ssd li makinemde bulamıyor. Ama windows 8.1 e kurduğum klassic shellde ya da windows 7 da tak diye ilk programımı buluyor. Arayüz zaten yarı metro yarı masaüstü olmuş. niye geçeyim ki?


Ön yargılısınız bence, beta sürecinden bu yana aktif olarak kullanıyorum ve önceki Windows sürümlerine geçmeyi düşünemiyorum bile. Bu arada dosya konumunu aç ile ilgili alttaki görseli inceleyebilirsiniz, yardımcı olacaktır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
DraGonSWindows 8.1 retail lisansına geçen sene yarım milyar verdim.Yükseltsem retail lisans oem olacak o zaten saçmalık,Windows 10 daki ...
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ARTHUR. 2 yıl
arkadaşlar yükseltme halen mevcutmu bilgi verebilirmisiniz.
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tosh34 3 yıl
Yılların bilgisayar kullanıcısıyım ama win10 resmen yamalı bohçaya benziyor . Heryerden ayar çıkıyor her çıkan ayar menüsü farklı yere gidiyor. Bir bütünlük yok arayüz birazz ondan biraz bundan tarzı olmuş . 2 arada 1 derede kalmışlar.

Ben win 10.1 çıkana kadar bu durum böyle devam eder diye düşünüyorum. Şuan hala win7 kullanmak daha mantıklı , win 10 un adam olabilmesi için bayağı güncelleme yapılması şart buda nereden baksan 2 seneye daha ihtiyaçları var.
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DH Misafiri 3 yıl
Ben kesinlikle win 10 istemiyorum berbat bisiy.
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ByMr.Brain 3 yıl
Windows 7 starterden win10 home 64 bite geçiş yapayım dedim. Olmuyor... Şuanda lisanssız kullanıyorum. Hiç bir problem yok.
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Spinata 3 yıl
Win 10 şu sıralar epey bir kendini düzeltti. Sırf eleştiriyor olmak için eleştirmeyin. Şu yapılan eleştirilerden düzeltilmeyen bir tek "ARAMA" Sorunu kaldı. Maalesef Win 7 ile arama konusunda karşılaştırılamaz bile. İnternetten pek çok çözümü de denedim, her halde benle alakalıdır diye düşünüyordum fakat değilmiş.
Hee arama derken klasörlerin içinden aramalarda sorunsuz gibi. Sorun Başlat menüsü aramasında. Onunda eminim bir alengirliği vardır ama şu an için klasör araması bana gerekli olduğundan böyle bir sorunum da yok Allah'a şükür.
Sonuç olarak evet başlat menüsü arama hala sıkıntılı ama bunun dışındaki sorunlar bence biraz sürü psikolojisi gibi geldi.
Kullanıyorum ordan biliyorum. Fakat şu da bir gerçek Win 10 biraz daha
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DH Misafiri 3 yıl
1 yıldır masaüstünde ve gaming laptopumda win10 kullanıyorum . ama win7 bin kat iyidir . güncellemeleri seçemiyorsunuz kafanıza göre kuramıyorsunuz sizden habersiz bin türlü arkada ihbar var bir numaralı trojan işletim sistemi win 10. Login problem driver problem. kendi günceller start menü gider bluetooth problem . bir kurulumda dosya ayarları bozulmuştu nedensiz yere, başlat menüsüne bile basınca admin izni istiyodu . vs vs şimdi bizde böyle bişey yok vs diyenler olacaktır. açın neti arayın ne saçmalıklar olabiliyor. pcler gaming ve üst düzey olmasa hemen win 7 ye döncem her an da dönebilirim ama bıktım artık uğraşamıyorum. windows un sağlam bir alternatifi olsa 5 dk durulmaz. sadece oyunların hatrına kahrı çekilir . linux da bi adam olmadı gitti.
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serafon 3 yıl
BatuhanXxX
Ben korsan üzerinden yükseltme yaptım ve her format sonrasında e mail girince etkinlesti görünüyor. Gerçi elde w7 home vardı. W7 pro üzerinden w10 pro yukselttim. Aslında orjinal CD den yükseltme yapardım ama işin yoksa w7 home kur kayıt yap vs uzun iş zaten microsoft büyük ihtimalle korsan yukseltmeleri engellemeyecek

süre bitince ne olacak?
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Stand Alone 3 yıl
Windows 7 kullanıyorum kafam rahat. Çoğu bilgisayarcı da 7'nin en iyisi olduğunu söylüyor.
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ipli jeton 3 yıl serafon
Microsoft hedeflediği cihaz sayısına ulaşırsa ücretsiz yükleme imkanını kaldırır. Yayımlayacağı bir güncelleme ile de Windows 10 u alın uygulamasını devre dışı bırakır.

İkinci ama zayıf olasılık, hedefine ulaşamazsa kampanya suresini uzatır.
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eray123009 3 yıl
gencler format atarsam ağustosda ucretmı ıstıcek
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esmerbuyucu 3 yıl
Windows 7, 8 ve 8.1 lisansı olanlar 29 Temmuz'a kadar Windows 10 için de lisansınızı alın bari kenarda dursun.
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Master_Evil 3 yıl
win8de duruyor laptop, bi kere yükselttim wifi gitti bi daha uğraşmadım
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arel.gr 3 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu

Windows 7, 8 ve 8.1 lisansı olanlar 29 Temmuz'a kadar Windows 10 için de lisansınızı alın bari kenarda dursun.

bu nasil bi sey ?
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PSYCHO! 3 yıl
ileriye dönük olarak w10 lisansı elimde olsun diye yükselte bilirim. Zira w7 her türlü çalışıyor ve ileride xpnin başına gelenler w7 içinde olacak.
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