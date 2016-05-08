Windows 10 ücretsiz yükseltme süresi sona ermek üzere

Microsoft’un Windows 10 işletim sisteminin piyasaya sürüldüğü 29 Temmuz 2015 itibariyle başlayan ve zaman zaman uyarıları rahatsız edici hale gelen ücretsiz yükseltme teklifi sona ermek üzere. 3 aydan daha kısa bir süre kalan ücretsiz yükseltme teklifi için acele edin.

Microsoft, Windows 10 için ilk yıl ücretsiz yükseltme sunacağını açıklamıştı. Windows 7 ve 8 versiyonlarından gelen ücretsiz yükseltmelerin de katkısıyla Windows 10 işletim sistemi 300 milyon cihaz sayısını geride bıraktı ve yüzde 14 pazar payına ulaştı. En hızlı büyüyen Windows sürümü ünvanını kazanan Windows 10 için son aylara girildi. 29 Temmuz itibari ile Windows 10 ücretsiz yükseltme imkanı sona erecek ve ilgili uygulama Windows 7/8 sürümlerinden kaldırılacak.

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Halen tam randımanlı sürüme ulaşsın ve hatalarından tamamen arınsın diye düşünen kullanıcılar varsa, artık yavaş yavaş yükseltme hazırlıklarını yapabilir. Muhtemelen son 3 ayda çok daha hızlı bir katılım süreci yaşanacaktır ve cihaz sayısı da hızla artacaktır. 29 Temmuz sonrasında ise katılım çok yavaşlayacaktır.