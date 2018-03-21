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Windows 10'un bir sonraki güncellemesi sadece 30 dakikada yüklenecek

Microsoft, Windows 10 Redstone 4 güncellemesinin ortalama 30 dakikada yükleneceğini söylüyor. Yeni güncelleme modeli, kullanıcıların bilgisayarlarını kullanamadıkları süreyi ciddi anlamda azaltacak.
1 yıl
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54
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 10'un yayınlanması ile birlikte yeni geliştirmeleri kullanıcılara hızlı bir şekilde ulaştırmak için yılda iki kez özellik güncellemesi yayınlamaya başladı. Ancak uzun yükleme sürelerinin Windows kullanıcılarını canından bezdirdiği de bir gerçek.
Yazılım devi yaklaşık bir yıldan beri insanların Windows güncelleme işlemi sırasında bilgisayarlarını kullanamadıkları süreyi kısaltmaya çalışıyor. Nisan 2017'de yayınlanan Creators Update güncellemesi için bu süre yaklaşık 82 dakikaydı. Yüzde 38'lik bir azalmadan sonra Fall Creators Update ile 51 dakikaya düştü. Şimdi ise bir sonraki Windows 10 güncellemesi çok daha hızlı olacak.
Ayrıca Bkz. "YouTube masaüstünden canlı yayın yapmayı kolaylaştırdı"
Microsoft tarafından yayınlanan bir blog yazısında belirtildiği gibi, Redstone 4 güncellemesi için gerçekleştirilen kurulum optimizasyonu, kullanıcıların güncelleme yapılırken bilgisayarlarını kullanamayacağı süreyi bir önceki sürüme kıyasla yüzde 63 oranında düşerek sadece 30 dakikaya indirdi.

Çevrimdışı yükleme süresi azaltıldı

Windows 10 özellik güncellemesi “çevrimiçi” veya “çevrimdışı” şekilde gerçekleşen dört aşamaya ayrılmış durumda. Çevrimiçi süreç makine açık ve işletim sistemi çalışırken yürütülüyor. Yani bu aşamada gerçekleşen herhangi bir işlem, kullanıcıların bilgisayarlarını kullanmasına engel değil. Çevrimdışı aşamada ise güncellemenin kurulumu için makinenin yeniden başlatılması ve diğer işletim sistemi dosyalarının yüklenmesi gerektiği için bu süre zarfında bilgisayarları kullanmak mümkün olmuyor.
Şirket, güncelleme modellerinde değişiklik yaparak çevrimdışı süreyi azaltmayı başardı. Yeni modele göre, geçiş için kullanıcı içeriğini hazırlama ve yeni işletim sistemini geçici bir dizine yerleştirme işlemi çevrimiçi aşamada gerçekleştiriliyor. Böylece Redstone 4 yüklenirken Windows 10 güncellemesinin büyük bir kısmı arka planda gerçekleşeceği için kullanıcıların bilgisayarlarını kullanamadığı süre ortalama 30 dakikaya inmiş olacak.

https://insider.windows.com/en-us/articles/were-listening-to-you/ Yorum Yaz
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waltran 1 yıl en beğenilen
evet 56 çekirdek işlemciniz ve 10 ssd li raid düzeniniz varsa. acaba dünyada kaç adet harddisk bozuldu bu windows güncellemeleri yüzünden harcanan elektriğin dünyaya verilen zararın boşa giden mesailerin haddi hesabı yok
evet 56 çekirdek işlemciniz ve 10 ssd li raid düzeniniz varsa. acaba dünyada kaç adet harddisk bozuldu bu windows güncellemeleri yüzünden harcanan elektriğin dü...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Virinom 1 yıl
Her büyük güncellemeden sonra sistem kanser edecek derecede hantallaşıyor şuna bir çözüm bulsunlar. Muhtemelen Windows.old klasörüne taşınan eski dosyalar yüzünden.
Her büyük güncellemeden sonra sistem kanser edecek derecede hantallaşıyor şuna bir çözüm bulsunlar. Muhtemelen Windows.old klasörüne taşınan eski dosyalar yüzün...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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alemburda34 1 yıl
Windows 10 o kadar cok kameraya erismeye calisiyor ki artik kameranin sadece microsoft hizmet ettigini dusunuyorum. Kaspersky antivirus yukledim adamlar 10 numara yazilim yapmis direk kamerayi erisimini engelliyor ve erismeye calisani size haber veriyor, olmasi gerekende bu zaten.
Ayrica gecen hafta bir guncelleme geldi abartisiz 1 saat surdu valla insani bilgisayari actigina pisman ediyorlar.
Windows 10 o kadar cok kameraya erismeye calisiyor ki artik kameranin sadece microsoft hizmet ettigini dusunuyorum. Kaspersky antivirus yukledim adamlar 10 numa...
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Bu windows update de kapanmıyor hizmetleri durdursam yine bir yerden çıkıyor...
Regedite yolumuz dustu
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HümanistAdam 1 yıl
Windows 10 la çıkan bir bilgisayara windows 8 yüklemek mümkünmü ?
W8 hem hızlıydı hemde 8.1 le beraber işlevseldi
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dr_mrh 1 yıl
en son güncellemeyi 5 günün sonunda yükledi, güncelleştirmeleri yükle kapat / güncelleştrmerleri yükle yeniden başlat yazısı gün gitmedi defalarca reset ve kapatıp açmaya rağmen.
ayrıca gece oyun oynarken bilgisayarı sacma sapan kasıyor, bir bakıyoruz windows güncellemiş tarama yapımış.
hele 1 ay önce gece modu gelmiş windows a saat 21 oldumu hiçbir uyarı çıkmadan ekran turuncu oluyor. 2 gün kafayı yedim bulana kadar , önce ekran kartı driverı mı dedim yoksa kart mı gitti, ya da kablo mu bozuk diye bayağı baktım.
bu arada bilgisayarımda kötü falan değil 240 gb ssd ryzen 1600 lü masaüstü
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pUnduli 1 yıl dr_mrh
Kapatın güncellemeleri O&O ShutUp veya benzeri programla, çıktıkça kümülatif update indirip yükleyin ya da arada açıp yükleyin.
Birde güncelleme çıkıp servis edilince hacimliyse bir de herkes abandığından saatler sürer, kapatın bir gün sonra açın 3 gün sonra açın, her yere düşen offline update i indirip kurun, ne eziyet ediyor millet kendine anlamıyorum.
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agent1453 1 yıl
Yorumları okuduktan sonra şu anda kullanmadığım Windows 10 u ayrı bir sabit diskte test etmeyi erteliyorum.
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Marrusia 1 yıl
Windows 7 mi kaldi artik.
Birde PC niz bu kadar dandik mi guncellemeden gina geldi diyorsunuz arkada yapiyor zaten performansa etkisi yok birseyi yok dedigim gibi cok dandik bir sistemse etkisi var mi yok mu bilmem...
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-MoDeStUs- 1 yıl
Windows 10 dururken hala neden windows7 ısrarı anlamıyorum.Çok eski donanımlardan oluşan sistem olur o zaman windows7 anlarım gayet normal ama son güncel donanımlarla hala windows7 kullanan varsada cidden anlamam.windows 10 mükemmele yakın durumda.İlk çıktığı 1-2 yıl bazı durumlarda cidden kanser ediyordu ama artık çok eskide kaldı.
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Virinom 1 yıl -MoDeStUs-
Ben de güncellikten yana olduğum için Windows 10 kullanıyorum ama inan her gün Windows 7'yi arıyorum resmen. Baştan aşağı her yanı kanser bir işletim sistemi Windows 10.
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haQQo 1 yıl
Günceleme tarihi haberde yer alıyor muydu yoksa ben mi göremedim?
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ahmethi 1 yıl
Windows kendini otomatik güncelliyor, çalıştığım diğer programlar çalışmaz oluyor. Onları da update ederseniz sorun yok , ya edemezseniz. Yeter artık bitsin bu işkence otomatik güncellemeye HAYIR !!!
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Mista Brown 1 yıl
Güncellemeler bezdirdiği için bir süre sonra windows update servisini silmek zorunda kaldım
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abdispowerr 1 yıl
Ben kurdum 13 dakika tuttu.
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microsoft, windows 10 ve
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