Windows 10'un bir sonraki güncellemesi sadece 30 dakikada yüklenecek

Microsoft, Windows 10'un yayınlanması ile birlikte yeni geliştirmeleri kullanıcılara hızlı bir şekilde ulaştırmak için yılda iki kez özellik güncellemesi yayınlamaya başladı. Ancak uzun yükleme sürelerinin Windows kullanıcılarını canından bezdirdiği de bir gerçek.

Yazılım devi yaklaşık bir yıldan beri insanların Windows güncelleme işlemi sırasında bilgisayarlarını kullanamadıkları süreyi kısaltmaya çalışıyor. Nisan 2017'de yayınlanan Creators Update güncellemesi için bu süre yaklaşık 82 dakikaydı. Yüzde 38'lik bir azalmadan sonra Fall Creators Update ile 51 dakikaya düştü. Şimdi ise bir sonraki Windows 10 güncellemesi çok daha hızlı olacak.

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Microsoft tarafından yayınlanan bir blog yazısında belirtildiği gibi, Redstone 4 güncellemesi için gerçekleştirilen kurulum optimizasyonu, kullanıcıların güncelleme yapılırken bilgisayarlarını kullanamayacağı süreyi bir önceki sürüme kıyasla yüzde 63 oranında düşerek sadece 30 dakikaya indirdi.

Çevrimdışı yükleme süresi azaltıldı

Windows 10 özellik güncellemesi “çevrimiçi” veya “çevrimdışı” şekilde gerçekleşen dört aşamaya ayrılmış durumda. Çevrimiçi süreç makine açık ve işletim sistemi çalışırken yürütülüyor. Yani bu aşamada gerçekleşen herhangi bir işlem, kullanıcıların bilgisayarlarını kullanmasına engel değil. Çevrimdışı aşamada ise güncellemenin kurulumu için makinenin yeniden başlatılması ve diğer işletim sistemi dosyalarının yüklenmesi gerektiği için bu süre zarfında bilgisayarları kullanmak mümkün olmuyor.

Şirket, güncelleme modellerinde değişiklik yaparak çevrimdışı süreyi azaltmayı başardı. Yeni modele göre, geçiş için kullanıcı içeriğini hazırlama ve yeni işletim sistemini geçici bir dizine yerleştirme işlemi çevrimiçi aşamada gerçekleştiriliyor. Böylece Redstone 4 yüklenirken Windows 10 güncellemesinin büyük bir kısmı arka planda gerçekleşeceği için kullanıcıların bilgisayarlarını kullanamadığı süre ortalama 30 dakikaya inmiş olacak.

https://insider.windows.com/en-us/articles/were-listening-to-you/