Windows Mobile 6.x sürümleri için Windows Marketplace yayın hayatına son veriyor

Haber Editörü
Microsoft'un Windows Phone Marketplace uygulama mağazası 65 000 rakamını geride bırakırken ülkemiz dahil 23 ülkede daha yayına başladı. Microsoft'un Windows Mobile 6.x sürümleri için yayında olan uygulama mağazası Marketplace ise kısa süre sonra kapanacak.
Windows Phone ekibinin kullanıcılarına gönderdiği mesajda Windows Mobile 6.x Marketplace hizmetinin 9 Mayıs tarihinden itibaren yayın hayatına son verileceği belirtildi. Bu tarihe kadar indirme ve satın alma işlemleri yapılabilecekken bu tarihten sonra erişime kapanacak.
Microsoft, Windows Mobile 6.x kullanıcılarından kullandıkları uygulamaları yedeklemelerini tavsiye ediyor. Çünkü herhangi bir veri silinmesi durumunda mağaza üzerinden telafisi mümkün olmayacak. Ancak uygulamanın geliştiricisinden veya üçüncü taraf uygulama mağazalarından kurulum dosyaları temin edilebilecek.
Böylece Windows Mobile 6.x döneminden geriye kalan son hizmet de sona ermiş olacak. HTC HD2 gibi amiral gemisi ürünlerle bir dönemin popüler mobil işletim sistemi olan Windows Mobile 6.x, Microsoft'un yeni stratejisi gereği yerini Windows Phone 7 işletim sistemine bırakmıştı.
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tarafindan destekleniyor satin da aldi sonra da
destegi 2016 da bitiricez bidaha symbian ile yeni model yapmıycaz 2016 ya kadar mevcut model ureticez sonra da bitti.destekcilerde de sadece nokia .yani symbian da kapanmanin esiginde
iPhone çıktıktan sonra Winmo'nun nasıl bir eziyet olduğu daha iyi anlaşıldı hatta.
HTC HD2, Winmo yerine Android ile çıksaydı, Android şu an daha başka bir konumda olabilirdi. Ya da Microsoft, HD2'ye WP desteği sunsaydı, WP da daha başka bir konumdaydı.
HD2'yi sırf iPhone kısıtlamalarına boyun eğmek istemeyen kullanıcılar satın aldı büyük umutlarla (ben dahil), ama Microsoft WP desteği vermeyeceğini açıklayınca (sahip olduğu beş tuş nedeniyle(!)) hepsi hayal kırıklığına uğradı. Allah'tan Android port edildi de gül gibi telefonumuzu kullanabilir olduk.
Microsoft'a sırf yedikleri HD2 kazığı nedeniyle asla ısınamayacak olan milyon tane kullanıcı var...
eyw :)
Ben de emin değilim ama net bir bilgi yok ya da tarih yok maalesef.Görünen o şu an
Türkçe desteği yok o da mı üreticilerin suçu?Marketplace daha yeni hizmete açıldı o da mı üreticilerin??Microsoft keşke smartphone pazarını daha ciddiye alsaydı.Windows 8'e yüklendi bütün gücüyle bakalım o napıcak yine bir soru işareti.