Windows Mobile 6.x sürümleri için Windows Marketplace yayın hayatına son veriyor

Microsoft'un Windows Phone Marketplace uygulama mağazası 65 000 rakamını geride bırakırken ülkemiz dahil 23 ülkede daha yayına başladı. Microsoft'un Windows Mobile 6.x sürümleri için yayında olan uygulama mağazası Marketplace ise kısa süre sonra kapanacak.





Windows Phone ekibinin kullanıcılarına gönderdiği mesajda Windows Mobile 6.x Marketplace hizmetinin 9 Mayıs tarihinden itibaren yayın hayatına son verileceği belirtildi. Bu tarihe kadar indirme ve satın alma işlemleri yapılabilecekken bu tarihten sonra erişime kapanacak.





Microsoft, Windows Mobile 6.x kullanıcılarından kullandıkları uygulamaları yedeklemelerini tavsiye ediyor. Çünkü herhangi bir veri silinmesi durumunda mağaza üzerinden telafisi mümkün olmayacak. Ancak uygulamanın geliştiricisinden veya üçüncü taraf uygulama mağazalarından kurulum dosyaları temin edilebilecek.





Böylece Windows Mobile 6.x döneminden geriye kalan son hizmet de sona ermiş olacak. HTC HD2 gibi amiral gemisi ürünlerle bir dönemin popüler mobil işletim sistemi olan Windows Mobile 6.x, Microsoft'un yeni stratejisi gereği yerini Windows Phone 7 işletim sistemine bırakmıştı.