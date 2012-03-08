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Windows Mobile 6.x sürümleri için Windows Marketplace yayın hayatına son veriyor

7 yıl
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1
19
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows Phone Marketplace uygulama mağazası 65 000 rakamını geride bırakırken ülkemiz dahil 23 ülkede daha yayına başladı. Microsoft'un Windows Mobile 6.x sürümleri için yayında olan uygulama mağazası Marketplace ise kısa süre sonra kapanacak.

Windows Phone ekibinin kullanıcılarına gönderdiği mesajda Windows Mobile 6.x Marketplace hizmetinin 9 Mayıs tarihinden itibaren yayın hayatına son verileceği belirtildi. Bu tarihe kadar indirme ve satın alma işlemleri yapılabilecekken bu tarihten sonra erişime kapanacak.

Microsoft, Windows Mobile 6.x kullanıcılarından kullandıkları uygulamaları yedeklemelerini tavsiye ediyor. Çünkü herhangi bir veri silinmesi durumunda mağaza üzerinden telafisi mümkün olmayacak. Ancak uygulamanın geliştiricisinden veya üçüncü taraf uygulama mağazalarından kurulum dosyaları temin edilebilecek.

Böylece Windows Mobile 6.x döneminden geriye kalan son hizmet de sona ermiş olacak. HTC HD2 gibi amiral gemisi ürünlerle bir dönemin popüler mobil işletim sistemi olan Windows Mobile 6.x, Microsoft'un yeni stratejisi gereği yerini Windows Phone 7 işletim sistemine bırakmıştı.

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DH Misafiri 5 yıl
Arkadas dogru tus pazarında sadece symbian var o da zaten tek nokia
tarafindan destekleniyor satin da aldi sonra da
destegi 2016 da bitiricez bidaha symbian ile yeni model yapmıycaz 2016 ya kadar mevcut model ureticez sonra da bitti.destekcilerde de sadece nokia .yani symbian da kapanmanin esiginde
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avcioglu 7 yıl
Ya yeni uygulama almasalar bile en azından mevcutları indirebilseydik. Reset atınca standart olaraqk indirdiğim bazı şeyler var, cab'larını nereye atıyor acaba
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batkent 7 yıl
benim omina için destek gidiyo mu şimdi ben bu windowsun ............
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aziz77 7 yıl
bunlara mal mı disem ne disem acaba.6xx serisi olanlar saf mı?
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E_Aydin35 7 yıl
Yenilikler elbette, biraz önündeki zorlukları açmakla olur hayırlısı.. Sonuçta omlet yapmak istiyorsan yumurtayı kırıcaksın ;) :)
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murdocklawless 7 yıl
ben htc touch 2 kullanıyorum hala mis gibi. bozulana kadar devam.
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sertacarslan 7 yıl
Windows Mobile, HTC HD2 döneminde popüler değildi, daha önceleri (tek rakip Symbian iken falan) belki.
iPhone çıktıktan sonra Winmo'nun nasıl bir eziyet olduğu daha iyi anlaşıldı hatta.
HTC HD2, Winmo yerine Android ile çıksaydı, Android şu an daha başka bir konumda olabilirdi. Ya da Microsoft, HD2'ye WP desteği sunsaydı, WP da daha başka bir konumdaydı.
HD2'yi sırf iPhone kısıtlamalarına boyun eğmek istemeyen kullanıcılar satın aldı büyük umutlarla (ben dahil), ama Microsoft WP desteği vermeyeceğini açıklayınca (sahip olduğu beş tuş nedeniyle(!)) hepsi hayal kırıklığına uğradı. Allah'tan Android port edildi de gül gibi telefonumuzu kullanabilir olduk.
Microsoft'a sırf yedikleri HD2 kazığı nedeniyle asla ısınamayacak olan milyon tane kullanıcı var...
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danGerfuLL 7 yıl
Windows Mobile Standard'a devam etmeliydi Windows, dokunmatik olmayan pazarda Symbian dışında işletim sistemi kalmadı.
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iismailcu 7 yıl
Thomassee
iismailcu burada sorulan sorulara cevap vermezmisin siz
Ben de emin değilim ama net bir bilgi yok ya da tarih yok maalesef.Görünen o şu an

eyw :)
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iismailcu 7 yıl
burada sorulan sorulara cevap vermezmisin siz
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Thomassee 7 yıl iismailcu
iismailcu

burada sorulan sorulara cevap vermezmisin siz


Ben de emin değilim ama net bir bilgi yok ya da tarih yok maalesef.Görünen o şu an
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Thomassee 7 yıl
cagataykoroglu
ThomasseeTembel Microsoft bi türlü getiremedi şu güzelim telefonları.Hiç olmazsa HTC Titan gelseydi yeterdi be!!!
MS la alakası yok diye 100 kere söylendi.

Türkçe desteği yok o da mı üreticilerin suçu?Marketplace daha yeni hizmete açıldı o da mı üreticilerin??Microsoft keşke smartphone pazarını daha ciddiye alsaydı.Windows 8'e yüklendi bütün gücüyle bakalım o napıcak yine bir soru işareti.
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