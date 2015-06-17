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Windows Phone için Facebook Messenger güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için Facebook Messenger güncellendi
Facebook Messenger aktif olarak kullanılan Windows Phone uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.
Uygulama aldığı yeni güncellemesiyle ilk olarak çıkartmaları çok daha hızlı ve kararlı olarak yüklemeye başladı. Ayrıca artık görüşmelerin detaylarını gözler önüne seren ve görüşme ayarlarında değişiklere izin veren Facebook Messenger, görüşmede olan kişileri gözler önüne seriyor, tek tuş ile bu kişilerin Facebook profilini açabiliyor ve son olarak bildirim ayarlarının yönetilmesine imkan tanıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Windows Phone için Facebook Messenger'a buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/facebook-messenger-gets-updated-brings-new-conversation-settings-and-more Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
silver0021 4 yıl
Boyle habermi olur ya. Messenger androidde günde 2 kere güncelleme alıyor bunlari haber yaparsaniz haberler uzar gider. Nitelikli haber yapın
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Flag SHİP Killer 4 yıl
sesli arama ve baloncuk yoksa hiç güncelleme yapmasınlar daha iyi
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