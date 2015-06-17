Windows Phone için Facebook Messenger güncellendi

Facebook Messenger aktif olarak kullanılan Windows Phone uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

Uygulama aldığı yeni güncellemesiyle ilk olarak çıkartmaları çok daha hızlı ve kararlı olarak yüklemeye başladı. Ayrıca artık görüşmelerin detaylarını gözler önüne seren ve görüşme ayarlarında değişiklere izin veren Facebook Messenger, görüşmede olan kişileri gözler önüne seriyor, tek tuş ile bu kişilerin Facebook profilini açabiliyor ve son olarak bildirim ayarlarının yönetilmesine imkan tanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Windows Phone için Facebook Messenger'a buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/facebook-messenger-gets-updated-brings-new-conversation-settings-and-more