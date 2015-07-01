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Windows Phone için hazırlanan "contacts+message backup" güncellendi

3 yıl
676
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için hazırlanan
Microsoft'un hazırladığı faydalı Windows Phone uygulamalarından contacts+message backup, bildiğiniz üzere kişilerin mesaj ve rehber bilgilerini yedekleme noktasında görev yapıyor. Şimdiye kadar bu yedeklemeyi SD hafıza kartlarına yapan uygulama, yayınlanan son sürümüyle ise bu süreci geride bırakıyor.
Windows Phone 8.1 uyumlu Contacts+message backup uygulaması artık SD Hafıza kartına sahip olmayan cihazlarda da kullanılabiliyor. Telefon içerisinde seçilen herhangi bir dosya içerisine yedekleme yapan uygulama, böylece daha kullanışlı ve kapsayıcı bir deneyim ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Contacts+message backup uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/contacts-message-backup/07f078fb-cdbb-42e8-9027-25eddccbebf2 Yorum Yaz
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