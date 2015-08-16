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Windows Phone için resmi Slack uygulaması geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için resmi Slack uygulaması geliyor
 
Şirket içi iletişim amaçlı hazırlanan ve birçok mobil / masaüstü platformda aktif olarak yer alan mesajlaşma servisi Slack, bildiğiniz gibi çok uzun zamandır Windows Phone için de aktif olarak geliştiriliyor. Gelen son bilgiler ise uygulama için müjdeli haberler veriyor.
Hali hazırda Windows uygulaması da bulunan Slack, geliştiriciden gelen bir e-postaya göre Windows Phone tarafında da sona yaklaşmış durumda. Birçok soruna ve uzayan çalışmalara rağmen beta sürümü hazır olan ve bazı kullanıcılara test etmeleri için davetiye gönderilen Windows Phone için resmi Slack uygulaması, marketin önemli bir eksiğini de kapatmış olacak.

http://www.windowscentral.com/official-slack-app-windows-phone-still-happening Yorum Yaz
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