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Windows Phone için resmi Twitter uygulaması güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone için resmi Twitter uygulaması güncellendi
 
Popüler mikroblog platformu Twitter, kısa süre önce iOS ile Android sonrası resmi Windows Phone uygulamasını da güncelledi.
Diğer platformlara oranla geride kalan Windows Phone için Twitter, yayınlanan yeni sürümüyle direkt mesajlardaki karakter limitini kaldırdı. Yakın zaman içerisinde hayatımıza giren bu özellik, kişilerin direkt mesaj özelliğiyle istenilen uzunlukta mesaj göndermesine imkan tanıyor ve böylece Twitter anlık mesajlaşma uygulamalarına bir adım daha yaklaşıyor.
Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/official-twitter-windows-phone-app-gets-minor-update Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
simbolmina 4 yıl
İlgili güncelleme hatırı sayılı gün önce (3-4 gün sanırım) yapılmış olmasına rağmen özellik olarak ios/android versiyonundan ciddi anlamda geride. W10 ile belki mevcut duruma gelir. Devam eder mi o da ayrı.
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