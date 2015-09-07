Windows Phone için resmi Twitter uygulaması güncellendi

Popüler mikroblog platformu Twitter, kısa süre önce iOS ile Android sonrası resmi Windows Phone uygulamasını da güncelledi.

Diğer platformlara oranla geride kalan Windows Phone için Twitter, yayınlanan yeni sürümüyle direkt mesajlardaki karakter limitini kaldırdı. Yakın zaman içerisinde hayatımıza giren bu özellik, kişilerin direkt mesaj özelliğiyle istenilen uzunlukta mesaj göndermesine imkan tanıyor ve böylece Twitter anlık mesajlaşma uygulamalarına bir adım daha yaklaşıyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/official-twitter-windows-phone-app-gets-minor-update