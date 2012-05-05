Windows Phone'lu Samsung SGH-i667 Mandel görüntülendi

Haber Editörü
Samsung'un, elimize ulaşan son bilgilere göre 2012 yılı içerisinde Windows Phone işletim sistemli üç yeni model tanıtmayı planladığını ve bu modellerden birisinin SGH-i667 ''Mandel'' olacağını sizlerle paylaşmıştık. Kısa bir süre önce SGH-i667'ye ait olduğu ileri sürülen ilk fotoğraf internette yayımlandı.
Beyaz renk seçeneğine sahip olan SGH-i667'nin dört band GSM şebekesi ve LTE (Long Term Evolution) alt yapısı desteği, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili flash bellek gibi teknik özelliklerle geleceği belirtiliyor. ABD pazarına AT&T aracılığıyla giriş yapacağı dile getirilen akıllı telefonun, 2012'nin ikinci yarısından itibaren boy göstermesi beklenmekte.
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Telefon üreticileride yeteri kadar destek verdiği zaman İOS ve Android ile rakabet edebilir.