Windows Phone'lu Samsung SGH-i667 Mandel görüntülendi

Samsung'un, elimize ulaşan son bilgilere göre 2012 yılı içerisinde Windows Phone işletim sistemli üç yeni model tanıtmayı planladığını ve bu modellerden birisinin SGH-i667 ''Mandel'' olacağını sizlerle paylaşmıştık. Kısa bir süre önce SGH-i667'ye ait olduğu ileri sürülen ilk fotoğraf internette yayımlandı.



Beyaz renk seçeneğine sahip olan SGH-i667'nin dört band GSM şebekesi ve LTE (Long Term Evolution) alt yapısı desteği, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili flash bellek gibi teknik özelliklerle geleceği belirtiliyor. ABD pazarına AT&T aracılığıyla giriş yapacağı dile getirilen akıllı telefonun, 2012'nin ikinci yarısından itibaren boy göstermesi beklenmekte.

