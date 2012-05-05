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Windows Phone'lu Samsung SGH-i667 Mandel görüntülendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,8b
1
33
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un, elimize ulaşan son bilgilere göre 2012 yılı içerisinde Windows Phone işletim sistemli üç yeni model tanıtmayı planladığını ve bu modellerden birisinin SGH-i667 ''Mandel'' olacağını sizlerle paylaşmıştık. Kısa bir süre önce SGH-i667'ye ait olduğu ileri sürülen ilk fotoğraf internette yayımlandı.
Beyaz renk seçeneğine sahip olan SGH-i667'nin dört band GSM şebekesi ve LTE (Long Term Evolution) alt yapısı desteği, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili flash bellek gibi teknik özelliklerle geleceği belirtiliyor. ABD pazarına AT&T aracılığıyla giriş yapacağı dile getirilen akıllı telefonun, 2012'nin ikinci yarısından itibaren boy göstermesi beklenmekte.

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Sharelock 7 yıl en beğenilen
Bir Android kullanıcı olarak Windows Phone'a ilgi duyuyorum bana arayüzü çok çekici geliyor, sade estetik ve güzel.
Telefon üreticileride yeteri kadar destek verdiği zaman İOS ve Android ile rakabet edebilir.
Bir Android kullanıcı olarak Windows Phone'a ilgi duyuyorum bana arayüzü çok çekici geliyor, sade estetik ve güzel.Telefon üreticileride yeteri kadar deste...
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briarlyxusa 7 yıl
Örneğin Samsung Focus S çıkalı yıl oldu ve Nokia Lumia 900 ayarında bir cihazdı kimse ne gördü, ne duydu. Benzer özelliklerdeki Nokia Lumia 900 Amerika'da resmen yok satıyor.
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-Pisagor- 7 yıl
Ön tasarımı çok hoşuma gitti.

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depelerx 7 yıl
Şu windows phonelar gelse de alsak artık...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Eagle Claw

Ön tarafıda görülseymiş daha net yorumlar yapılabilirdi ürün hakkında.Arka tarafı pek iyi gelmedi tasarım olarak.
Ön tarafını ben beğendim.Tuşlar şık olmuş.Bu arada ekran amoled.

theverge.com/...

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Dexter61 7 yıl
iyice boka sardı bu samsung un telefonlarının tasarımları bukadar basit bi görünüm olamaz
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iismailcu 7 yıl
esqhia
S3 ün makyajsız hali..S3 terk :)Bu özelliklerle yıkar geçer ortalığı...

hangi özelliklerle yıkar gecer anlamadım
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playmaker10 7 yıl
O ekranda o çözünürlükle pikselleri sayarız artık. Google ve Apple Microsoft'a ne kadar teşekkür etse azdır. Bir işletim sisteminin tutmaması için ancak bu kadar uğraşılabilirdi
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electROck35 7 yıl
Samsung Windows Phone çıkarıyor ama sanki tutulsun istemiyor gibi davranıyor. Microsoft ve Nokia'nın stratejik ortaklığı bunun sebebi olabilir. Örneğin Samsung Focus S çıkalı yıl oldu ve Nokia Lumia 900 ayarında bir cihazdı kimse ne gördü, ne duydu. Benzer özelliklerdeki Nokia Lumia 900 Amerika'da resmen yok satıyor. Bence Samsung ya Windows Phone'a tam destek vermeli ya da Android'den şaşmamalı.
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E_Aydin35 7 yıl
Samsung'un Windows Phone atılımı bence çok iyi bir atılım, bunun yanında Lte teknolojisini barındırması, uygun donanıma yer vermesi ve tasarımı çok güzel.
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depeche35 7 yıl
Android rules...
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Burak1916 7 yıl
lumia 900 türkiye ye ne zaman gelecek? gelsede bi kurcalasak merak ediyorum. hayır anlamıyorum windows phone türkçe dil desteği ayarlamak bu kadar zor mu? bu arada resimdeki telefon fena değil gibi.
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neXXen 7 yıl
esqhia
S3 ün makyajsız hali..S3 terk :)Bu özelliklerle yıkar geçer ortalığı...

Çok fazla bir özelliği yok telefonun. Günümüzde standart hale gelmiş özellikler. Windowsun kısıtlamaları yüzünden donanım da standart olarak geliyor.
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