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X-Men: Dark Phoenix, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı

21st Century Fox'un son X-Men filmi olan 'Dark Phoenix', gişede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Filmin ilk hafta performansı özellikle de Kuzey Amerika'da beklentilerin çok altında kaldı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
18,2b
2
37
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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X-Men serisinde bir dönemi sona erdirecek olan Dark Phoenix, geçtiğimiz cuma günü itibarıyla nihayet vizyona girdi. Özellikle de serinin hayranları tarafından merakla beklenen film, gişedeki ilk haftasında beklentilerin çok altında bir performans gösterdi. Dark Phoenix, hafta sonunda dünya genelinde yaklaşık 140 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etti ve serinin en başarısız filmlerinden birisi oldu.

Dark Phoenix'in özellikle de Kuzey Amerika'daki performansı gerçekten de çok kötü. BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre film Kuzey Amerika bölgesinde hafta sonunda yalnızca 33 milyon dolar kazanmış. Bu rakam X-Men tarihinin büyük bir farkla en kötü performansı anlamına geliyor.

Dark Phoenix filmi sevilen X-Men çizgi romanı The Dark Phoenix Saga'dan uyarlandı. Dark Phoenix çizgi romanı X-Men hayranlarının en sevdiği hikayelerden birisi olduğu için aslında filmden beklentiler de epey yüksekti. Ancak yayınlanan fragmanların pek de heyecanlandırmayı başaramaması ve geçtiğimiz hafta paylaşılan ilk eleştirilerin ardından bu beklentiler yerini hayal kırıklıklarına bırakmaya başladı. Yapılan yorumlara göre Dark Phoenix, senaryosundan oyunculuğuna kadar çok büyük bir başarısızlık olmuş.

X-Men: Dark Phoenix'in bütçesi yaklaşık 200 milyon dolardı. Filmin gişe macerası sonunda 300 milyon dolar toplam hasılata ulaşması bile şu anda zor görünüyor. Yani 21st Century Fox, Dark Phoenix filminden ciddi anlamda zarar edecek.

X-Men: Dark Phoenix, 5 Haziran'da ülkemizde de vizyona girdi 

https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4519&p=.htm Yorum Yaz
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khaos 1 hf. en beğenilen
Sophie Turner gibi bir yeteneksizlik abidesini zorla kakalamaya çalışırlarsa izleyiciden de böyle tokadı yerler.
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V4LKyR 1 hf.
Bu karı bana çok itici geliyor... Eğer diğer insanlar da benim gibi düşünüyorsa demek ki normal bir durum.
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sendemail 1 hf.
Tam Sophia Turner jenabetine saydıracaktım ,sağolsun forumdaki arkadaşlar gereğini yapmış ,
Güzel desen güzel değil ,ruh desen yok ,soğuk karı ...
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m_blue 6 gün
Sophie Turner bunun sebebi 🤗
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Dodge 6 gün
Sinema da gidip izlemeyi düşünüyordum ancak gelen ilk yorumlara baktıktan sonra vazgecmiştim.Doğru karar verdiğimi düşünüyorum torrent'e düşsün bakarız.
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double minded 1 hf.
Last stand kötü bir film olsa da zamanında tek gün hasılat rekorunu revenge of the sith'i geçerek kırmıştı. Nereden nereye.
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Amore 1 hf.
Aktris seçimi yanlış, aksiyon sahnesi az, filmin sonuna ek sahne de koymamışlar ve bir de wolverinsiz x-men filmi mi olur?
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ESOES1981TR 1 hf.
ilik gibi hatun daş daş bununla gafamı yarsınlar ses etmem

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KaleyDeskop 1 hf.
kadın itici, güzel değil ,oyunculuk sıfır ve hala neden bu başarısızlık abidesinde ısrar ediyor yapımcılar anlam veremiyorum..
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DH Misafiri 1 hf.
Bu hatun bir tek bana mı çok seksi geliyor ya :D
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nemoberk 1 hf. DH Misafiri
hocam güzel olmasına baya güzelde filmlerde sinirleri alınmış çiğ köftelik et gibi ruhsuz bir hali var.
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nemoberk 1 hf.
sophie turner abd talkshow larında baya sıcak kanlı konuşuyor gibi gelmişti bana ama oynadığı oyunculuk niye böyle anlamadım.
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kaptann57 1 hf.
Filim serilerinin içinde en berbat olanı 5 para etmez
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Aref6 1 hf.
Hugh Jackman oynamasada Wolwerine karakteri olmadan x-men filmleri zevk vermiyor
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