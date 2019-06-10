X-Men: Dark Phoenix, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı

X-Men serisinde bir dönemi sona erdirecek olan Dark Phoenix, geçtiğimiz cuma günü itibarıyla nihayet vizyona girdi. Özellikle de serinin hayranları tarafından merakla beklenen film, gişedeki ilk haftasında beklentilerin çok altında bir performans gösterdi. Dark Phoenix, hafta sonunda dünya genelinde yaklaşık 140 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etti ve serinin en başarısız filmlerinden birisi oldu.
Dark Phoenix'in özellikle de Kuzey Amerika'daki performansı gerçekten de çok kötü. BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre film Kuzey Amerika bölgesinde hafta sonunda yalnızca 33 milyon dolar kazanmış. Bu rakam X-Men tarihinin büyük bir farkla en kötü performansı anlamına geliyor.
Dark Phoenix filmi sevilen X-Men çizgi romanı The Dark Phoenix Saga'dan uyarlandı. Dark Phoenix çizgi romanı X-Men hayranlarının en sevdiği hikayelerden birisi olduğu için aslında filmden beklentiler de epey yüksekti. Ancak yayınlanan fragmanların pek de heyecanlandırmayı başaramaması ve geçtiğimiz hafta paylaşılan ilk eleştirilerin ardından bu beklentiler yerini hayal kırıklıklarına bırakmaya başladı. Yapılan yorumlara göre Dark Phoenix, senaryosundan oyunculuğuna kadar çok büyük bir başarısızlık olmuş.
X-Men: Dark Phoenix'in bütçesi yaklaşık 200 milyon dolardı. Filmin gişe macerası sonunda 300 milyon dolar toplam hasılata ulaşması bile şu anda zor görünüyor. Yani 21st Century Fox, Dark Phoenix filminden ciddi anlamda zarar edecek.
X-Men: Dark Phoenix, 5 Haziran'da ülkemizde de vizyona girdi
Dark Phoenix'in özellikle de Kuzey Amerika'daki performansı gerçekten de çok kötü. BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre film Kuzey Amerika bölgesinde hafta sonunda yalnızca 33 milyon dolar kazanmış. Bu rakam X-Men tarihinin büyük bir farkla en kötü performansı anlamına geliyor.
Dark Phoenix filmi sevilen X-Men çizgi romanı The Dark Phoenix Saga'dan uyarlandı. Dark Phoenix çizgi romanı X-Men hayranlarının en sevdiği hikayelerden birisi olduğu için aslında filmden beklentiler de epey yüksekti. Ancak yayınlanan fragmanların pek de heyecanlandırmayı başaramaması ve geçtiğimiz hafta paylaşılan ilk eleştirilerin ardından bu beklentiler yerini hayal kırıklıklarına bırakmaya başladı. Yapılan yorumlara göre Dark Phoenix, senaryosundan oyunculuğuna kadar çok büyük bir başarısızlık olmuş.
X-Men: Dark Phoenix'in bütçesi yaklaşık 200 milyon dolardı. Filmin gişe macerası sonunda 300 milyon dolar toplam hasılata ulaşması bile şu anda zor görünüyor. Yani 21st Century Fox, Dark Phoenix filminden ciddi anlamda zarar edecek.
X-Men: Dark Phoenix, 5 Haziran'da ülkemizde de vizyona girdi
https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4519&p=.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güzel desen güzel değil ,ruh desen yok ,soğuk karı ...