Xbox 360 Kasım ayı satış tahminleri yeni rekora işaret ediyor

Haber Editörü
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|Aynen katılıyorum. Klasik 'Ekrem Çukurca' reklam bültenleri :)
|xbox daha iyi gibi duruyor bir adım önde ama hala kararsızım ps3 de fena değil
|Bi ben alamadım xbox.
|Demek ki microsoft şu sıralar xbox 720 modelini çıkarsa ortada ps3 diye birşey kalmayacak :))
Artı bocekgrafik'in yorumuna da katılıyorum...
| XBOX 360 için farklı bir tarzla ikinci defa haber yapılmasından ben sadece şunu anlarım:
1- Reklam haber
2- Bakın arkadaşlar bu şöyle iyi cihaz, böyle iyi cihaz. O sebeple siz de bundan alın.*
*Önceki haberde önümüzdeki yıl Türkiye'de de satışa sunulacağı yazıyordu.
| Xbox360 kaç yıldır var bir şeye benzetemedim ama sadece kinect oyunları içi bu konsolu tercih ederim.
Eğer single player takılıyorum ben diyorsanız PS3 almalısınız. Başlığı açan arkadaş neden burada bu konuyu paylaşmak istedi anlamadım
Şimdiye kadar piyasadaki hemen hemen tüm konsolları elden geçirdiğim için yeni kullanıcılara fikirde bulunmak istedim.
Bana göre konsolların + ları ve - leri (Maddi durum açısından da)
Ps3
(+)Exclusive dediğimiz konsol'a özel oyunları için bile alınacak konsoldur.
(+)Online oynamak bedava.
(-)Online bedava olduğu için çoluk çocukta çok.
(+)Joystick'lerin şarjlı ve uzun ömürlü olması.
(-)Explorer'ını başarısız buldum şahsen.
(-)Konsol fiyatı yüksek
(+)3.55CFW sahipseniz DVD masrafınız yok ve Yan sanayi joystickleri kullanabiliyorsunuz
(-)3.72FW var ise Orjinal parça kullanmalısınız ve 1 Joystick içinde 100TL üstü ÇOK
Xbox 360
(+)Kinect sayesinde Joysticksiz 1den fazla kişi ile oyun oynatabilmesi.
(-)Online oynaması paralı (Bence pahalıda)
(+)Oyunlarda Ps3'e nadiren daha az Delay/LAG olması.
(-)Joystick'i kullanışlı ancak niye PİL derdi çektirir anlamam.
(-)Konsol fiyatı Slim/Fat normal ancak Kinect'in fiyatı UÇUK
(?)Xbox'taki 2.0cfw de DVD yazmak gereklimi bilmiyorum; ancak HDD'e atılabiliyorsa şahane.
Wii
(+/-)Hardcore pek takılmam, Party/Spor (Özellikle Tenis-Beyzbol-Kayak) oyunları daha çok tercihimdir derseniz bu konsolu tercih etmelisiniz.
(+)PS3'teki gibi Exclusive oyunlarını başarılı buluyorum. Örneği HC RedSteel 2 / Party Wario Ware - Rabbid Serilerli vb.
(-)Joystickler için Güçlü pil gerekli
(+)Softmod yapıldığı halde Online oynanabilmesi
(-)Grafikleri pek umursamasamda yeni nesil konsol'a yakışır grafiklere sahip değil.
(-)Wii Fit/+ gereksiz pahalı
(+)Joystick seti harici; her bakımdan piyasa bulabileceğiniz en ucuz yeni nesil konsol.
Son olarak 3 konsolunda en berbat yanı bir süre sonra sıkılıyorsunuz; çünkü hep aynı şeyler yeniymiş gibi çıkıyor: Örn Call Of Duty serisi, God Of War serisi; Gears Of War serisi; NFS vs vs... tek değişen şeyleri ekstra 2-3 şey konması...
Einstein olsaydım daha iyisini yapardım tabikide...
| Kinect gibi bir cihaz varken çok normal :)
Sony move çok sönük kaldı ama oyun bakımından bazı konularda daha elit görünüyor ps 3. bknz: uncharted 3, gran turismo vs.
|kesinlikle ps3 çakma Remote-nunchuck'ı millete yutturamadı yeni nesil MOVE diye. Piyasası düşsün bekliyorum kinect için xbox almayı.
Eğer single player takılıyorum ben diyorsanız PS3 almalısınız. Başlığı açan arkadaş neden burada bu konuyu paylaşmak istedi anlamadım
Şimdiye kadar piyasadaki hemen hemen tüm konsolları elden geçirdiğim için yeni kullanıcılara fikirde bulunmak istedim.
Bana göre konsolların + ları ve - leri (Maddi durum açısından da)
Ps3
(+)Exclusive dediğimiz konsol'a özel oyunları için bile alınacak konsoldur.
(+)Online oynamak bedava.
(-)Online bedava olduğu için çoluk çocukta çok.
(+)Joystick'lerin şarjlı ve uzun ömürlü olması.
(-)Explorer'ını başarısız buldum şahsen.
(-)Konsol fiyatı yüksek
(+)3.55CFW sahipseniz DVD masrafınız yok ve Yan sanayi joystickleri kullanabiliyorsunuz
(-)3.72FW var ise Orjinal parça kullanmalısınız ve 1 Joystick içinde 100TL üstü ÇOK
Xbox 360
(+)Kinect sayesinde Joysticksiz 1den fazla kişi ile oyun oynatabilmesi.
(-)Online oynaması paralı (Bence pahalıda)
(+)Oyunlarda Ps3'e nadiren daha az Delay/LAG olması.
(-)Joystick'i kullanışlı ancak niye PİL derdi çektirir anlamam.
(-)Konsol fiyatı Slim/Fat normal ancak Kinect'in fiyatı UÇUK
(?)Xbox'taki 2.0cfw de DVD yazmak gereklimi bilmiyorum; ancak HDD'e atılabiliyorsa şahane.
Wii
(+/-)Hardcore pek takılmam, Party/Spor (Özellikle Tenis-Beyzbol-Kayak) oyunları daha çok tercihimdir derseniz bu konsolu tercih etmelisiniz.
(+)PS3'teki gibi Exclusive oyunlarını başarılı buluyorum. Örneği HC RedSteel 2 / Party Wario Ware - Rabbid Serilerli vb.
(-)Joystickler için Güçlü pil gerekli
(+)Softmod yapıldığı halde Online oynanabilmesi
(-)Grafikleri pek umursamasamda yeni nesil konsol'a yakışır grafiklere sahip değil.
(-)Wii Fit/+ gereksiz pahalı
(+)Joystick seti harici; her bakımdan piyasa bulabileceğiniz en ucuz yeni nesil konsol.
Son olarak 3 konsolunda en berbat yanı bir süre sonra sıkılıyorsunuz; çünkü hep aynı şeyler yeniymiş gibi çıkıyor: Örn Call Of Duty serisi, God Of War serisi; Gears Of War serisi; NFS vs vs... tek değişen şeyleri ekstra 2-3 şey konması...
Einstein olsaydım daha iyisini yapardım tabikide...