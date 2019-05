Xbox 360 Kasım ayı satış tahminleri yeni rekora işaret ediyor

Nintendo DS 750 000 satış, 3DS ise 760 000 satış ile bu ayı kazançlı kapatacak gibi görünüyor. ABD'de Kasım ayında toplam satılan konsol 5 milyon civarında. Ciro ise 1.5 milyar dolara yükselmiş durumda. Bu rakama yazılım tarafındaki satış tahminleri de ekleniyor. Modern Warfare 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Uncharted 3, Saints Row: The Third ve Assassin's Creed: Revelations yapımları bu ayın rekortmenleri olarak görülüyor.