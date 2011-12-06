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Xbox 360 Kasım ayı satış tahminleri yeni rekora işaret ediyor

7 yıl
3,1b
1
9
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son 17 ayın en başarılı oyun konsolu kabul edilen Xbox 360 modeli, Kara Cuma indirimlerinin de etkisiyle Kasım ayında ABD'de rekor satışlar yaptı ve rakiplerine fark attı.

NPD şirketinin ve ABD video oyunu analisti Wedbush Morgan'ın tahmini raporlarına göre Xbox 360 modeli 1.44 milyon satış yaparak yıl bazında yüzde 5 artış yakaladı. Nintendo 1.05 milyon Wii konsolu satarak geçen yıla göre yüzde 17 düşüş yaşadı. PS3 ise 750 000 konsol ile yıl bazında yüzde 45 artış kaydetti.
Nintendo DS 750 000 satış, 3DS ise 760 000 satış ile bu ayı kazançlı kapatacak gibi görünüyor. ABD'de Kasım ayında toplam satılan konsol 5 milyon civarında. Ciro ise 1.5 milyar dolara yükselmiş durumda. Bu rakama yazılım tarafındaki satış tahminleri de ekleniyor. Modern Warfare 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Uncharted 3, Saints Row: The Third ve Assassin's Creed: Revelations yapımları bu ayın rekortmenleri olarak görülüyor.

Bu sonuçlara göre Xbox 360 satışları PS3 satışlarını ikiye katlamış oldu. Wii satışlarından ise yüzde 30 daha fazla. Rapor analistlerin tahminlerini yansıtsa da gerçek rakamların çok farklı olmayacağı belirtiliyor. Farklı kesimlerin yaptığı tahminler de yine büyük benzerlikler arzediyor.

Xbox 360 modelinin sadece Kara Cuma haftasında 960 000 konsol ve 750 000 Kinect cihazı satmış olması tahminlerin de bu seviyelere odaklanmasına sebep oldu. 

Avrupa satışlarında ise henüz rakamlar belirtilmedi ancak onlar da eklenince aradaki farkın daha da açılacağı bildiriliyor.

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Optimus Bayram 7 yıl en beğenilen
Xbox360 kaç yıldır var bir şeye benzetemedim ama sadece kinect oyunları içi bu konsolu tercih ederim.
Eğer single player takılıyorum ben diyorsanız PS3 almalısınız. Başlığı açan arkadaş neden burada bu konuyu paylaşmak istedi anlamadım


Şimdiye kadar piyasadaki hemen hemen tüm konsolları elden geçirdiğim için yeni kullanıcılara fikirde bulunmak istedim.
Bana göre konsolların + ları ve - leri (Maddi durum açısından da)

Ps3
(+)Exclusive dediğimiz konsol'a özel oyunları için bile alınacak konsoldur.
(+)Online oynamak bedava.
(-)Online bedava olduğu için çoluk çocukta çok.
(+)Joystick'lerin şarjlı ve uzun ömürlü olması.
(-)Explorer'ını başarısız buldum şahsen.
(-)Konsol fiyatı yüksek
(+)3.55CFW sahipseniz DVD masrafınız yok ve Yan sanayi joystickleri kullanabiliyorsunuz
(-)3.72FW var ise Orjinal parça kullanmalısınız ve 1 Joystick içinde 100TL üstü ÇOK

Xbox 360
(+)Kinect sayesinde Joysticksiz 1den fazla kişi ile oyun oynatabilmesi.
(-)Online oynaması paralı (Bence pahalıda)
(+)Oyunlarda Ps3'e nadiren daha az Delay/LAG olması.
(-)Joystick'i kullanışlı ancak niye PİL derdi çektirir anlamam.
(-)Konsol fiyatı Slim/Fat normal ancak Kinect'in fiyatı UÇUK
(?)Xbox'taki 2.0cfw de DVD yazmak gereklimi bilmiyorum; ancak HDD'e atılabiliyorsa şahane.

Wii
(+/-)Hardcore pek takılmam, Party/Spor (Özellikle Tenis-Beyzbol-Kayak) oyunları daha çok tercihimdir derseniz bu konsolu tercih etmelisiniz.
(+)PS3'teki gibi Exclusive oyunlarını başarılı buluyorum. Örneği HC RedSteel 2 / Party Wario Ware - Rabbid Serilerli vb.
(-)Joystickler için Güçlü pil gerekli
(+)Softmod yapıldığı halde Online oynanabilmesi
(-)Grafikleri pek umursamasamda yeni nesil konsol'a yakışır grafiklere sahip değil.
(-)Wii Fit/+ gereksiz pahalı
(+)Joystick seti harici; her bakımdan piyasa bulabileceğiniz en ucuz yeni nesil konsol.

Son olarak 3 konsolunda en berbat yanı bir süre sonra sıkılıyorsunuz; çünkü hep aynı şeyler yeniymiş gibi çıkıyor: Örn Call Of Duty serisi, God Of War serisi; Gears Of War serisi; NFS vs vs... tek değişen şeyleri ekstra 2-3 şey konması...
Einstein olsaydım daha iyisini yapardım tabikide...
Xbox360 kaç yıldır var bir şeye benzetemedim ama sadece kinect oyunları içi bu konsolu tercih ederim.Eğer single player takılıyorum ben diyorsanız P...
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KODTECH 7 yıl
Aynen katılıyorum. Klasik 'Ekrem Çukurca' reklam bültenleri :)
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Besiktask34 7 yıl
xbox daha iyi gibi duruyor bir adım önde ama hala kararsızım ps3 de fena değil
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9619 7 yıl
Bi ben alamadım xbox.
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Batuist 7 yıl
Demek ki microsoft şu sıralar xbox 720 modelini çıkarsa ortada ps3 diye birşey kalmayacak :))
Artı bocekgrafik'in yorumuna da katılıyorum...
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bocekgrafik 7 yıl
XBOX 360 için farklı bir tarzla ikinci defa haber yapılmasından ben sadece şunu anlarım:

1- Reklam haber
2- Bakın arkadaşlar bu şöyle iyi cihaz, böyle iyi cihaz. O sebeple siz de bundan alın.*

*Önceki haberde önümüzdeki yıl Türkiye'de de satışa sunulacağı yazıyordu.
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Optimus Bayram 7 yıl
Xbox360 kaç yıldır var bir şeye benzetemedim ama sadece kinect oyunları içi bu konsolu tercih ederim.
Eğer single player takılıyorum ben diyorsanız PS3 almalısınız. Başlığı açan arkadaş neden burada bu konuyu paylaşmak istedi anlamadım


Şimdiye kadar piyasadaki hemen hemen tüm konsolları elden geçirdiğim için yeni kullanıcılara fikirde bulunmak istedim.
Bana göre konsolların + ları ve - leri (Maddi durum açısından da)

Ps3
(+)Exclusive dediğimiz konsol'a özel oyunları için bile alınacak konsoldur.
(+)Online oynamak bedava.
(-)Online bedava olduğu için çoluk çocukta çok.
(+)Joystick'lerin şarjlı ve uzun ömürlü olması.
(-)Explorer'ını başarısız buldum şahsen.
(-)Konsol fiyatı yüksek
(+)3.55CFW sahipseniz DVD masrafınız yok ve Yan sanayi joystickleri kullanabiliyorsunuz
(-)3.72FW var ise Orjinal parça kullanmalısınız ve 1 Joystick içinde 100TL üstü ÇOK

Xbox 360
(+)Kinect sayesinde Joysticksiz 1den fazla kişi ile oyun oynatabilmesi.
(-)Online oynaması paralı (Bence pahalıda)
(+)Oyunlarda Ps3'e nadiren daha az Delay/LAG olması.
(-)Joystick'i kullanışlı ancak niye PİL derdi çektirir anlamam.
(-)Konsol fiyatı Slim/Fat normal ancak Kinect'in fiyatı UÇUK
(?)Xbox'taki 2.0cfw de DVD yazmak gereklimi bilmiyorum; ancak HDD'e atılabiliyorsa şahane.

Wii
(+/-)Hardcore pek takılmam, Party/Spor (Özellikle Tenis-Beyzbol-Kayak) oyunları daha çok tercihimdir derseniz bu konsolu tercih etmelisiniz.
(+)PS3'teki gibi Exclusive oyunlarını başarılı buluyorum. Örneği HC RedSteel 2 / Party Wario Ware - Rabbid Serilerli vb.
(-)Joystickler için Güçlü pil gerekli
(+)Softmod yapıldığı halde Online oynanabilmesi
(-)Grafikleri pek umursamasamda yeni nesil konsol'a yakışır grafiklere sahip değil.
(-)Wii Fit/+ gereksiz pahalı
(+)Joystick seti harici; her bakımdan piyasa bulabileceğiniz en ucuz yeni nesil konsol.

Son olarak 3 konsolunda en berbat yanı bir süre sonra sıkılıyorsunuz; çünkü hep aynı şeyler yeniymiş gibi çıkıyor: Örn Call Of Duty serisi, God Of War serisi; Gears Of War serisi; NFS vs vs... tek değişen şeyleri ekstra 2-3 şey konması...
Einstein olsaydım daha iyisini yapardım tabikide...
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Guest-F8946C419 7 yıl
Kinect gibi bir cihaz varken çok normal :)

Sony move çok sönük kaldı ama oyun bakımından bazı konularda daha elit görünüyor ps 3. bknz: uncharted 3, gran turismo vs.
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Optimus Bayram 7 yıl
kesinlikle ps3 çakma Remote-nunchuck'ı millete yutturamadı yeni nesil MOVE diye. Piyasası düşsün bekliyorum kinect için xbox almayı.
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