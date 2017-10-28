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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox Game Pass Kasım 2017 oyunları duyuruldu

Xbox Game Pass kütüphanesine Kasım ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Eklenecek oyunlar arasında MetalGear Solid ve Resident Evil HD gibi güzel oyunlar bulunuyor.
1 yıl
2,3b
1
13
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft, 1 Kasım tarihinde Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı.
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
  • Halo Wars Definitive Edition
  • Resident Evil HD
  • Oddworld: New ‘n’ Tasty
  • The World of Van Helsing: Deathtrap
  • Mega Man 9
  • Sky Force Anniversary
Microsoft'un aylık fiyatı 29,00 TL / $9.99 / €9.99 / £7.99 olan Netflix benzeri abonelik sistemi Xbox Game Pass'te 100'den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyunu yer alıyor. Xbox Game Pass içerisinde bulunan tüm oyunlar Xbox One konsolunuza direkt olarak indirilebiliyor, stream edilmiyor.
Ayrıca Xbox Game Pass aboneleri katalogda bulunan oyunları ve eklentilerini direkt olarak satın almak isterse kendilerine özel indirimler sunuluyor. Xbox Game Pass sisteminde bulunan tüm oyunlara ve detaylara xbox.com üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Game_Pass_Kasim_2017_Oyunlari_Duyuruldu-88849.htm Yorum Yaz
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buraoca2 1 yıl en beğenilen KiriN
elenion

Her konuda sordum bunda da size sorayım :) bu sistemde gold gibi kardeşlik var mı ?

Var hocam neden olmasın? Tek sorun bu sistemin uygun fiyatlı şekilde yıllık üyelik ile sahip olunamaması. Birde bunu getirseler, Xbox Gold, EA Access ve Xbox Game Pass ile Xbox şaha kalkar ama... Playstation cephesine göre çok sönük kaldı bu dönem, madem ki Exc. oyun yapmıyorsun, en azından bu tarz sistemleri iyice kullan ki tercih etmeye sebep olsun...
elenionHer konuda sordum bunda da size sorayım :) bu sistemde gold gibi kardeşlik var mı ?Var hocam neden olmasın? Tek ...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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darkcald 1 yıl
game pass xbox 360da çalışıyor mu ? sadece one a mı özel bir sistem
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asabopp 1 yıl
güzel
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KiriN 1 yıl theJuDGe_41
Her konuda sordum bunda da size sorayım :) bu sistemde gold gibi kardeşlik var mı ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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buraoca2 1 yıl KiriN
elenion

Her konuda sordum bunda da size sorayım :) bu sistemde gold gibi kardeşlik var mı ?

Var hocam neden olmasın? Tek sorun bu sistemin uygun fiyatlı şekilde yıllık üyelik ile sahip olunamaması. Birde bunu getirseler, Xbox Gold, EA Access ve Xbox Game Pass ile Xbox şaha kalkar ama... Playstation cephesine göre çok sönük kaldı bu dönem, madem ki Exc. oyun yapmıyorsun, en azından bu tarz sistemleri iyice kullan ki tercih etmeye sebep olsun...
2 Yanıt Yanıtla +8
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