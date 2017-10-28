Xbox Game Pass Kasım 2017 oyunları duyuruldu

Microsoft, 1 Kasım tarihinde Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı.
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
- Halo Wars Definitive Edition
- Resident Evil HD
- Oddworld: New ‘n’ Tasty
- The World of Van Helsing: Deathtrap
- Mega Man 9
- Sky Force Anniversary
Microsoft'un aylık fiyatı 29,00 TL / $9.99 / €9.99 / £7.99 olan Netflix benzeri abonelik sistemi Xbox Game Pass'te 100'den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyunu yer alıyor. Xbox Game Pass içerisinde bulunan tüm oyunlar Xbox One konsolunuza direkt olarak indirilebiliyor, stream edilmiyor.
Ayrıca Xbox Game Pass aboneleri katalogda bulunan oyunları ve eklentilerini direkt olarak satın almak isterse kendilerine özel indirimler sunuluyor. Xbox Game Pass sisteminde bulunan tüm oyunlara ve detaylara xbox.com üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Game_Pass_Kasim_2017_Oyunlari_Duyuruldu-88849.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Var hocam neden olmasın? Tek sorun bu sistemin uygun fiyatlı şekilde yıllık üyelik ile sahip olunamaması. Birde bunu getirseler, Xbox Gold, EA Access ve Xbox Game Pass ile Xbox şaha kalkar ama... Playstation cephesine göre çok sönük kaldı bu dönem, madem ki Exc. oyun yapmıyorsun, en azından bu tarz sistemleri iyice kullan ki tercih etmeye sebep olsun...