Xbox Game Pass Kasım 2017 oyunları duyuruldu

Microsoft, 1 Kasım tarihinde Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Halo Wars Definitive Edition

Resident Evil HD

Oddworld: New ‘n’ Tasty

The World of Van Helsing: Deathtrap

Mega Man 9

Sky Force Anniversary

Microsoft'un aylık fiyatı 29,00 TL / $9.99 / €9.99 / £7.99 olan Netflix benzeri abonelik sistemi Xbox Game Pass'te 100'den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyunu yer alıyor. Xbox Game Pass içerisinde bulunan tüm oyunlar Xbox One konsolunuza direkt olarak indirilebiliyor, stream edilmiyor.

Ayrıca Xbox Game Pass aboneleri katalogda bulunan oyunları ve eklentilerini direkt olarak satın almak isterse kendilerine özel indirimler sunuluyor. Xbox Game Pass sisteminde bulunan tüm oyunlara ve detaylara xbox.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Game_Pass_Kasim_2017_Oyunlari_Duyuruldu-88849.htm