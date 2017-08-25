Xbox Game Pass Türkiye’de

Microsoft'un Xbox için geliştirdiği üyelik sistemi Xbox Game Pass, 1 Eylül'den itibaren Türkiye'de de kullanılabilecek. Origin Access'e benzer yapıdaki Xbox Game Pass'te belirli bir ücret ödedikten sonra sistemdeki tüm oyunları ücretsiz oynayabiliyorsunuz.

Türkiye’deki Xbox kullanıcıları 1 Eylül’den itibaren Xbox Game Pass üyeliğini başlatabilecekler. 14 günlük ücretsiz deneme süreciyle bu hizmeti deneyimleyebilecek oyuncuların, Halo 5, Dead Rising 3, Bioshock serisi ve Dirt Rally gibi popüler ve ilgi çeken 100'e yakın oyuna erişim hakkı olacak. Yeni üyelik sisteminin Türkiye fiyatı ise aylık 29 TL olarak açıklandı.





Xbox Game Pass ile kullanılabilecek oyunların listesi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.