Xbox Game Pass Türkiye’de

Microsoft'un Xbox için geliştirdiği üyelik sistemi Xbox Game Pass, 1 Eylül'den itibaren Türkiye'de de kullanılabilecek. Origin Access'e benzer yapıdaki Xbox Game Pass'te belirli bir ücret ödedikten sonra sistemdeki tüm oyunları ücretsiz oynayabiliyorsunuz.
Türkiye’deki Xbox kullanıcıları 1 Eylül’den itibaren Xbox Game Pass üyeliğini başlatabilecekler. 14 günlük ücretsiz deneme süreciyle bu hizmeti deneyimleyebilecek oyuncuların, Halo 5, Dead Rising 3, Bioshock serisi ve Dirt Rally gibi popüler ve ilgi çeken 100'e yakın oyuna erişim hakkı olacak. Yeni üyelik sisteminin Türkiye fiyatı ise aylık 29 TL olarak açıklandı.
Xbox Game Pass ile kullanılabilecek oyunların listesi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
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bu nesilde ps4 sahibiyim ve cihazdan gayet memnunum ancak xbox one x i almayı da düşünüyorum. zira one x'in rakibi ps4 değil. oyuncu pc.si. ben yaş gereği pc kurmakla oyun cracklemekle falan uğraşamam. xbox one x eğer 2000 tl bandına inerse o fiyata 4k oyun oynama fırsatı benim için kaçmaz.
hakeza bu sistemde oyun pazarının geleceğidir. netflix çıktığı zamanda bu filmlere kim bu parayı verir deniyordu, şimdi durum ortada. belli ki xbox tüm pc oyunlarını sistemine çekme hedefinde. playstation'ın devam etmesi de exclusive oyunlara devam etmesinden geçiyor. sanki her iki konsolun yolu ayrılıyor. xbox başarılı olursa müşterisi azalan oyuncu pc leri olacak. zira bir ekran kartına 3-4 bin tl vermek sürdürülebilir bir olay değil.
kardeşlikle aylık 15 lira.
xbox one x gelen tepkiler üzerine 2500 tl olarak geri çekildi arkadaşlar yine çok ama almak isteyenler az daha beklemeleri daha ithalatları gelicek yeni makina diye sürü il sorunla çıkabilir donanımsal değilde yazılımsal olarak çok olur tam destek vermeyen oyunlarda sorun daha çok olur
Bence sürekli olarak güncelliğini yitiren gerek ex gerek multiplatform oyunlarla doldurması gerekiyor arşivlerini.
İşleyiş direk böyleyse harika. EA Acsess ile karşılaştırmamak lazım sonuçta orada sadece EA oyunları mevcut. Arşivi sağlam destek sağlarlarsa oyuncular için harika olur.
ben yıllık 99 tl verdim ve bf1 tf2 fifa17 ve daha bir sürü oyun oynuyorum. xboxda ise aylık 29 tlye payday 2 oynuyorsun, şaka gibi.
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