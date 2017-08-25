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Xbox Game Pass Türkiye’de

Microsoft yeni üyelik servisi Xbox Game Pass'in 1 Eylül tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılabileceğini açıkladı. Kullanıcılar 29 TL ödeyerek Xbox Game Pass'e dahil oyunları ücretsiz oynayabilecek.
1 yıl
3b
1
13
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft'un Xbox için geliştirdiği üyelik sistemi Xbox Game Pass, 1 Eylül'den itibaren Türkiye'de de kullanılabilecek. Origin Access'e benzer yapıdaki Xbox Game Pass'te belirli bir ücret ödedikten sonra sistemdeki tüm oyunları ücretsiz oynayabiliyorsunuz.
Türkiye’deki Xbox kullanıcıları 1 Eylül’den itibaren Xbox Game Pass üyeliğini başlatabilecekler. 14 günlük ücretsiz deneme süreciyle bu hizmeti deneyimleyebilecek oyuncuların, Halo 5, Dead Rising 3, Bioshock serisi ve Dirt Rally gibi popüler ve ilgi çeken 100'e yakın oyuna erişim hakkı olacak. Yeni üyelik sisteminin Türkiye fiyatı ise aylık 29 TL olarak açıklandı.


Xbox Game Pass ile kullanılabilecek oyunların listesi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.


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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Ea accese gore pahalı
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copycat 1 yıl
türkiye'de xbox'a karşı müthiş bir önyargı var. bunu kırmaları zor gözüküyor ama yine de doğru adımlar atıyorlar.
bu nesilde ps4 sahibiyim ve cihazdan gayet memnunum ancak xbox one x i almayı da düşünüyorum. zira one x'in rakibi ps4 değil. oyuncu pc.si. ben yaş gereği pc kurmakla oyun cracklemekle falan uğraşamam. xbox one x eğer 2000 tl bandına inerse o fiyata 4k oyun oynama fırsatı benim için kaçmaz.
hakeza bu sistemde oyun pazarının geleceğidir. netflix çıktığı zamanda bu filmlere kim bu parayı verir deniyordu, şimdi durum ortada. belli ki xbox tüm pc oyunlarını sistemine çekme hedefinde. playstation'ın devam etmesi de exclusive oyunlara devam etmesinden geçiyor. sanki her iki konsolun yolu ayrılıyor. xbox başarılı olursa müşterisi azalan oyuncu pc leri olacak. zira bir ekran kartına 3-4 bin tl vermek sürdürülebilir bir olay değil.
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BlackLead 1 yıl
pc için olacak mı?
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canerx1234 1 yıl
Yıllık olarak daha cazip bi fiyat sunuluyor mu?
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asabopp 1 yıl
ps plus ve ea access ile niye kıyaslıyorsunuz?biri 5 dolar bu aylık 10 dolar zaten.ve şu an 100den fazla oyun var her ay 6-7 yeni oyun ekleniyor.stream derdi yok bişey yok.
kardeşlikle aylık 15 lira.
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InViSiBLePLaYeR 1 yıl
Xbox Live ile ortak paket içinde 35-40 TL gibi bir fiyata sunsalar çok daha fazla insana ulaşırlar.
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Ormanci 1 yıl
Aylık ücret fena değil gibi duruyor ama 6 aylık ve yıllık indirimli opsiyonlar da bence sunulmalı. Çünkü şu haliyle PSN Plus, Xbox Live ve EA Access'in yıllık üyelikleri daha ucuz. Haliyle aylık maliyetleri de daha ucuz oluyor.
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hector_1990 1 yıl
xbox son birkaç yıldır servisler üzerinden gidiyor zaten 30 tl çok değil ea access game pass tabi live 3 servis ama bir sürü oyun var xbox live eylül oyunlarında forza motor sports 5 yine güzel bir oyun tabi 6 olsa daha iyi olurdu ama olsun yine güzel
xbox one x gelen tepkiler üzerine 2500 tl olarak geri çekildi arkadaşlar yine çok ama almak isteyenler az daha beklemeleri daha ithalatları gelicek yeni makina diye sürü il sorunla çıkabilir donanımsal değilde yazılımsal olarak çok olur tam destek vermeyen oyunlarda sorun daha çok olur
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Jet lag 1 yıl
Bence kaliteli oyun sayısı oldukça sınırlı. Birkaç ayda bu içeriği tüketiriz sonra ne olacak?
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Adventure. 1 yıl Jet lag
İş burada Ms'de bitiyor. Konsol satışlarında zaten geride bu servise adam gibi destek verirlerse konsol satışlarına bile etkisi olur.
Bence sürekli olarak güncelliğini yitiren gerek ex gerek multiplatform oyunlarla doldurması gerekiyor arşivlerini.
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Adventure. 1 yıl
Aylık 29 TL ödeyip arşivdeki oyunları oynayabiliyor değil mi ?
İşleyiş direk böyleyse harika. EA Acsess ile karşılaştırmamak lazım sonuçta orada sadece EA oyunları mevcut. Arşivi sağlam destek sağlarlarsa oyuncular için harika olur.
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Ea accese gore pahalı
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TheNewAtilla 1 yıl dr20mouse
ea access'in yanında bu tam bir çöp.
ben yıllık 99 tl verdim ve bf1 tf2 fifa17 ve daha bir sürü oyun oynuyorum. xboxda ise aylık 29 tlye payday 2 oynuyorsun, şaka gibi.
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