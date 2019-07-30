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Xbox Live Gold Ağustos 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine ağustos ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde Gears of War 4 ve Forza Motorsport 6 gibi önemli oyunlar bulunuyor.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft, Ağutos 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Ağustos ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları Xbox One kullanıcılarını epey sevindirecek gibi.

Xbox One tarafında Gears of War 4 ve Forza Motorsport 6 bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Castlevania: Lords of Shadow ve Torchlight ağustos ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.

Xbox One

Gears of War 4 (1 - 31 Ağustos)
Forza Motorsport 6 (16 Ağustos - 15 Eylül)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Torchlight (1 - 15 Ağustos)
Castlevania: Lords of Shadow (16 - 31 Ağustos)
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19yusuf05 2 sa.
efsanevi bir ay olmuş
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