Xbox Live Gold Ağustos 2019 oyunları açıklandı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

, Ağutos 2019'daüyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Ağustos ayı listesindevekullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları Xbox One kullanıcılarını epey sevindirecek gibi.Xbox One tarafındavebu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında iseveağustos ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.Gears of War 4 (1 - 31 Ağustos)Forza Motorsport 6 (16 Ağustos - 15 Eylül)Torchlight (1 - 15 Ağustos)Castlevania: Lords of Shadow (16 - 31 Ağustos)