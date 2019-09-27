Xbox Live Gold Ekim 2019 oyunları açıklandı

Xbox One

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Live_Gold_Ekim_2019_Ucretsiz_Oyunlari-96405.htm

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Microsoft, Ekim 2019'daüyelerine sunulacakoyunları açıkladı. Ekim ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aylara göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.Xbox One tarafındavebu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında iseveekim ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.Tembo the Badass Elephant (1 - 31 Ekim) - (normalde $14.99)Friday the 13th: The Game (16 Ekim - 15 Kasım) - (normalde $19.99)Disney Bolt (1 - 15 Ekim) - (normalde $9.99)Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge (16 - 31 Ekim) - (normalde $29.99)