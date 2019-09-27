Xbox Live Gold Ekim 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Ekim 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Ekim ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aylara göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.
Xbox One tarafında Tembo the Badass Elephant ve Friday the 13th: The Game bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Disney Bolt ve Ninja Gaiden 3: Razor's Edge ekim ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.
Xbox One
Tembo the Badass Elephant (1 - 31 Ekim) - (normalde $14.99)
Friday the 13th: The Game (16 Ekim - 15 Kasım) - (normalde $19.99)
Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)
Disney Bolt (1 - 15 Ekim) - (normalde $9.99)
Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge (16 - 31 Ekim) - (normalde $29.99)
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Live_Gold_Ekim_2019_Ucretsiz_Oyunlari-96405.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle