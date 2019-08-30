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Xbox Live Gold Eylül 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine eylül ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde yine Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor.
2 sa.
390
8
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft, Eylül 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Eylül ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları yine ortalamanın üzerindeo olmuş diyebiliriz.

Xbox One tarafında Hitman: The Complete First Season ve We Were Here bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Tekken Tag Tournament 2 ve Earth Defence Force 2025 eylül ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.

Xbox One

Hitman: The Complete First Season (1 - 30 Eylül)
We Were Here (16 Eylül - 15 Ekim)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Earth Defense Force 2025 (1 - 15 Eylül)
Tekken Tag Tournament 2 (16 - 30 Eylül)


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