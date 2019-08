Xbox Live Gold Eylül 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Eylül 2019'daüyelerine sunulacakoyunları açıkladı. Eylül ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları yine ortalamanın üzerindeo olmuş diyebiliriz.Xbox One tarafındavebu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında iseveeylül ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.Hitman: The Complete First Season (1 - 30 Eylül)We Were Here (16 Eylül - 15 Ekim)Earth Defense Force 2025 (1 - 15 Eylül)Tekken Tag Tournament 2 (16 - 30 Eylül)