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Xbox Live Gold Mayıs 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine mayıs ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesi Xbox kullanıcılarını pek de memnun etmeyecekmiş gibi görünüyor.
3 hf.
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1
8
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft, Mayıs 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Mayıs ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları önceki aylara göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan ikisi bir arada paket: Xbox Game Pass Ultimate"
Xbox One tarafında Marooners ve The Golf Club 2 Featuring PGA Tour bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Earth Defense Force: Insect Armageddon ve Comic Jumper mayıs ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.

Xbox One

Marooners (1 - 31 Mayıs)
Golf Club 2 Featuring PGA Tour (16 Mayıs - 15 Haziran)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Earth Defense Force: Insect Armageddon (1 - 15 Mayıs)
Comic Jumper (16 - 31 Mayıs) 

https://news.xbox.com/en-us/2019/04/29/games-with-gold-may-2019/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ftwsultan 1 hf. yeni yorumcu
Zam olmadan önceki oyunlarına bir bakın zam geldikten sonraki oyunlara bir bakın sözün bittiği yer resmen...
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WeDneS 3 hf.
Ps nerde kaldi
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iaaynaci 3 hf.
Gold'a zam yapmadan önce daha güzel oyunlar veriliyordu. Zam'dan sonra sanki durum tersine döndü.
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Bay Robot 3 hf.
Bu servisleri online oyun için zorunlu tutmasalar hiç kimse almaz. Hele ps de daha beter
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MrKattchup 3 hf.
One X de 4K Golf keyfi paha biçilemez
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S.Vettel 3 hf.
hiç mi utanma yok be 60 liralık aylık goldun verdiği oyunlara bak hee boş online serverlarda ayrı bi hikaye xboxda bu olay bedava olmalı zaten bir katkısı yok alıcıya
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BERK BEY 3 hf.
Tırt
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XanthiN 3 hf.
Çöp
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