Xbox Live Gold Mayıs 2019 oyunları açıklandı

Microsoft, Mayıs 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Mayıs ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları önceki aylara göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.Xbox One tarafında Marooners ve The Golf Club 2 Featuring PGA Tour bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Earth Defense Force: Insect Armageddon ve Comic Jumper mayıs ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.Marooners (1 - 31 Mayıs)Golf Club 2 Featuring PGA Tour (16 Mayıs - 15 Haziran)Earth Defense Force: Insect Armageddon (1 - 15 Mayıs)Comic Jumper (16 - 31 Mayıs)