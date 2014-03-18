Xbox One Eylül ayında Türkiye'de





Microsoft'un 22 Kasım 2013 tarihinde 13 ülkede satışa sunduğu Xbox One, pazar sayısı bakımından PlayStation 4'ün gerisinde kalmış ve bu da satış rakamlarına olumsuz yansımıştı. Yıl içerisinde yeni ülkelerde pazara çıkması beklenen Xbox One için resmi duyuru geldi.





Ülkemizin de içerisinde bulunduğu 26 yeni ülke Eylül 2014 tarihi itibariyle Xbox One konsoluna kavuşmuş olacak. Diğer ülkeler ise Arjantin, Belçika, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Güney Afrika, İsveç, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıralanıyor.





Konsolun satışa çıkması ile birlikte 26 yeni ülke Titanfall, Forza Motorsport 5, Ryse: Son of Rome ve Kinect Sports Rival gibi oyunlara da erişmiş olacak.

http://blog.microsoft.com.tr/xbox-one-eylul-ayinda-26-ulkede-daha-pazara-sunuluyor.html