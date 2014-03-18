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Xbox One Eylül ayında Türkiye'de

5 yıl
10,5b
1
57
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox One Eylül ayında Türkiye'de

Microsoft'un 22 Kasım 2013 tarihinde 13 ülkede satışa sunduğu Xbox One, pazar sayısı bakımından PlayStation 4'ün gerisinde kalmış ve bu da satış rakamlarına olumsuz yansımıştı. Yıl içerisinde yeni ülkelerde pazara çıkması beklenen Xbox One için resmi duyuru geldi.

Ülkemizin de içerisinde bulunduğu 26 yeni ülke Eylül 2014 tarihi itibariyle Xbox One konsoluna kavuşmuş olacak. Diğer ülkeler ise Arjantin, Belçika, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Güney Afrika, İsveç, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıralanıyor.

Konsolun satışa çıkması ile birlikte 26 yeni ülke Titanfall, Forza Motorsport 5, Ryse: Son of Rome ve Kinect Sports Rival gibi oyunlara da erişmiş olacak.  

http://blog.microsoft.com.tr/xbox-one-eylul-ayinda-26-ulkede-daha-pazara-sunuluyor.html Yorum Yaz
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mutercim 5 yıl en beğenilen
Hiç şikayet etmeyelim beyler. Microsoft hiç olmazsa bizi adam yerine koyup Avrupalıdan sayıyor. Bakın geçen gün Google Play Movies ve Music 37 yeni ülkede kullanıma açıldı. Google'dan film ve müzik alabilen elit ülkeler arasına Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Gabon, Namibya, Ruanda, Togo, Zambiya, Fildişi Sahilleri, vs. girdi. Türkiye giremedi. Yani...
Hiç şikayet etmeyelim beyler. Microsoft hiç olmazsa bizi adam yerine koyup Avrupalıdan sayıyor. Bakın geçen gün Google Play Movies ve Music 37 yeni ülkede kull...
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3 Yanıt Yanıtla +53
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mehmedaltair 5 yıl
ps4 1600
xbox one 2000





2 Yanıt Yanıtla +18
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Kabzomanadam 5 yıl
umarım türkçe arayüz, yerel tv kanalları etkileşimi ve bolca türkçe oyun görürüz.işte o zaman alınası bir konsol olur :)
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mu5tafa 5 yıl
O paraya öküz alırım.
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DH Misafiri 5 yıl
Gelmesede olur
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soneday 5 yıl
ölme eşşeğim ölme
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ps4 den daha ucuz olmalı
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Utku 5 yıl
Sidik yarislari baslamis.
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Golden Gate 5 yıl
Playstation 4 varken gerçekten işi zor .

Ps4 ve Fifa 14 aldım . Şimdilik idare ediyorum . Psn plus satın alacağım , ayda bir oyun veriyor + senede 1 online destekli oyun + 1 tanede exclusive alarak müthiş şekilde götürür beni .
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DH Misafiri 5 yıl
hacı şok a bile düştü ps4 armutların yanında satıyolar sende daha Türkiyeye getiricende armut gibi raflarda kalcanda uzun iş
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EfsungerHeisen 5 yıl
PS fanboyları hüloğğğ :D gelsin rekabet iyidir.
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SturdyHead 5 yıl
400 daha fazla para verip neden daha güçsüz konsol alayım ki keriz miyim ben
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bkaakco 5 yıl
Çok gecikmeden gelecek olması güzel bir durum.
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Ciddiyetsiz 5 yıl
her seferinde buralardaki tartışmaları okumak çok keyifli oluyor. yok o iyi yok bu iyi falan. onun donanımı iyiymiş bunun şusu iyiymiş. Sony'nin de satış kazık politikalarını biliyoruz. bu şirketlerin hepsi babamızın hayrına değil cebimizdeki paraya odaklı.
öncelikle 2 konsolun hedef kitlesi başta oyuncular ama sony sadece oyuncular iken microsoft oyuncular ve diğer aile bireylerini de dahil etmeye çalışıyor. TV TV TV diye çıkmaları bu yüzden. hani diyor ki adam kapıdan girdin "xbox on" de otur oyununu oyna, o arada maç mı başlayacak ben sana söylerim "xbox go to espn" de maça geç, sonra yine oyuna devam et... bu bi kere ps4'te yok, bana göre artıdır.
neyse habere gelirsek, bu haberi çeşitli yabancı sitelerde de gördüm. oralardan okudum. tartışma konusu bu haber için buradakilerden çok farklı. normalde bizde ilk sorulması gerekirken adamlar sormuş. "hadi oralarda da çıkaracan da servisler nasıl çalışacak?" şu an için Kinect sadece ingilizce, almanca, fransızca ve ispanyolca algılayabiliyor. Microsoft da servisleri yerelleştirmeden girmeme çabasında. e hailyle akla şu soru geliyor... Kinect Türkçe anlayacak mı? eğer anlamazsa, ortalama Türk insanının ingilizce teleffuzu da Mesut Çevik kadar bile olmadığını düşünürsek ya karşılıklı uzun uzun bakışacağız ya da biraz ingilizce geliştireceğiz. diğer servislerde de ne gibi yerelleştirmeler olacak onları da göreceğiz.
sonuç olarak gelecek olması güzel. fiyat 1800-2000 arası çıksa yine normal çünkü içinde istesek de istemesek de Kinect var. Eye Camera ile de kıyas yapılması bile hata bence...
baktığımızda PS4 donanım açısından her türlü %30-40 teoride (hatta pratikte) daha hızlı bir cihaz. satışlarda bile ortada bu fark var. ama her zaman söylenen konu. oyunlar önemli olan. ms altyapı var. sağlam yatırımla bakmışsın seneye mis gibi konsola has oyunlar çıkarttırmış öne geçer. donanım herşey olsaydı ortada Nintendo olmazdı. Eğlencenize bakın. Eğleniyorsanız bitmiştir mevzu.
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