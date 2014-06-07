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Xbox One geliştirici yeni güncellemeyle Kinect'e ayrılan sistem kaynağını oyunlarda kullanabilecek

4 yıl
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Oyun Konsolları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Xbox One geliştirici yeni güncellemeyle Kinect'e ayrılan sistem kaynağını oyunlarda kullanabilecek
Microsoft yetkilileri Eurogamer sitesine verdiği bilgilerde; bu ay yayınlanacak Xbox One güncellemesi sonrası geliştiricilerin konsol üzerinde daha fazla grafik performansına erişmesinin sağlanacağını belirtti.
 Konsol çalışırken devamlı olarak aktif olan Kinect sensörünün kullandığı sistem kaynağının oyunlar için boşaltılmasıyla gerçekleşecek güç artırımında %10'a kadar bir kazanç elde edilecek. Xbox başındaki adam Phil Spencer'ın Twitter hesabı üzerinden de doğruladığı yeni güncellemeyle Spencer'ın sözleriyle geliştiricilere  "Daha fazla güç, yeni araçlar ve oyunları daha iyi yapmak için esneklik" vaat ediliyor. 
Titanfall gibi güçlü bir yapımın Xbox One'da fps düşme sorunları ile ve düşük çözünürlükte çalıştığını göz önüne aldığımızda yeni güncelleme ile konsolun bir nebze rahatlayacağı düşünülüyor. 

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Xtrud 4 yıl en beğenilen
Çevir kazı yanmasın...Xboxın performasnı yeter diyenler bu çabaları nasıl açıklıyor acaba?
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OverClocK1ng 4 yıl
Konsolumuzu PS4 ten daha düşük performanslı yaparak çuvalladık
ama nasıl yapsak da sinekten yağ çıkartsak...
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brotherhose@hotmail 4 yıl
XXX BOX...
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OldGamers86 4 yıl
Adı sadece yeni nesil. Sundukları hala bizim nesil. 720p-1080p arasında bocalayıp duruyorlar. Fps kavgalarına da girmeye gerek yok sanırım. Bu nesilde her gün bir haber çıkıyor zira, maşallah.
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abdulmusavvir 4 yıl
Haziran ayındayız ve konsollarda indirim değil bindirim var, bu yaz bittikten sonra başlayacak olan durağanlık birilerinin canını yakacaktır, bu işlerden bana göre en kârlı çıkacak olan konsol Wii U olacak.
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_Athelas_ 4 yıl
Fanatikliğe gerek yok Microsoft çok akılsızca davrandı,peki Sony çok mu başarılı HAYIR ! Arkadaş hangi akla hizmet 3 nesil öncesi grafik kartı koyuyorsun ? İlla konsol 3 senede iptal olsun sonra yenisini çıkarıp satayım diye,bıktık bunlardan...
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The Times 4 yıl _Athelas_
_Athelas_

Fanatikliğe gerek yok Microsoft çok akılsızca davrandı,peki Sony çok mu başarılı HAYIR ! Arkadaş hangi akla hizmet 3 nesil öncesi grafik kartı koyuyorsun ? İlla konsol 3 senede iptal olsun sonra yenisini çıkarıp satayım diye,bıktık bunlardan...

Bilgim yok diye soruyorum biz içini açıp grafik kartını değiştiremiyoruz değil mi?
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mehmedaltair 4 yıl
Yazık...

Ben olsam oyuncuların gözünde karizmayı çizdirmemek adına böyle bir hamle yapmaktan kaçınırdım
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emre0102 4 yıl
daha şimdiden böyleyse bu alet nasıl gidecek 8-10 yıl ?
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UltimateEchelon 4 yıl
Donanımdaki eksiklikleri yazılım ile kapatmaya çalışıyorlar
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mementopolis 4 yıl
farkli bir perspektiften bakmak gerekir ise Oyun ve Hizmet yelpazesi olarak tabiki exclusive dedigimiz oyunlarin cogunlugu önemlidir o zaman yine düsünüle bilir
güc dediginiz sey neye yarar oyun yokken konsolda ?
Nintendo gücsüz konsol cikartiyor ne olacak ? fakat cok fazla oyun satiyor ikonlari var degilmi.
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OverClocK1ng 4 yıl
Konsolumuzu PS4 ten daha düşük performanslı yaparak çuvalladık
ama nasıl yapsak da sinekten yağ çıkartsak...
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kımyasal 4 yıl
Konsol sektörünün işi zor.Xbox %10 arttırsa ne fayda her şey ortada.Yeni nesil,eski nesil gibi grafiksel anlamda çığır atlatamadı ki 450-500 dolara şirketler alabileceği donanımlar ile yeni nesil konsolları piyasaya sürdüler.Fakat şu anki oyun sektörünün talebi olan yüksek grafikler ve 30 fps bandına zar zor oturuyorlar.Belki ilerleyen dönemlerde daha donanım dostu render teknolojileri ve teknikleri ile platformun ömrü uzatılır.Kimileri konsol yeni,zamana ihtiyacı var desede.Yıllardır kullanılan x86 var ortada,oyun sektör senelerdir kullanıyor.Bu yüzden konsol üreticileri hardcore oyun kavramının yanında ev eğlencesini de sunma çabası içerisinde.
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