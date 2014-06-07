Xbox One geliştirici yeni güncellemeyle Kinect'e ayrılan sistem kaynağını oyunlarda kullanabilecek

Microsoft yetkilileri Eurogamer sitesine verdiği bilgilerde; bu ay yayınlanacak Xbox One güncellemesi sonrası geliştiricilerin konsol üzerinde daha fazla grafik performansına erişmesinin sağlanacağını belirtti.

Konsol çalışırken devamlı olarak aktif olan Kinect sensörünün kullandığı sistem kaynağının oyunlar için boşaltılmasıyla gerçekleşecek güç artırımında %10'a kadar bir kazanç elde edilecek. Xbox başındaki adam Phil Spencer'ın Twitter hesabı üzerinden de doğruladığı yeni güncellemeyle Spencer'ın sözleriyle geliştiricilere "Daha fazla güç, yeni araçlar ve oyunları daha iyi yapmak için esneklik" vaat ediliyor.

Titanfall gibi güçlü bir yapımın Xbox One'da fps düşme sorunları ile ve düşük çözünürlükte çalıştığını göz önüne aldığımızda yeni güncelleme ile konsolun bir nebze rahatlayacağı düşünülüyor.