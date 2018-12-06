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Xiaomi, 3 ayda 700.000 adet Pocophone F1 satıldığını açıkladı

Xiaomi'nin piyasaya sürdüğü Snapdragon 845'li en ucuz telefon olan Pocophone F1'in satış grafiği son derece iyi. Şirket bugüne kadar dünya genelinde 700.000 adet Pocophone F1 satıldığını açıkladı.
5 ay
25,4b
1
22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi Global Başkan Yardımcısı Kumar Jain, Twitter hesabı aracılığı ile şirketin üç ay içinde dünya genelinde tam 700.000 adet Pocophone F1 satmayı başardığını açıkladı. Çinli teknoloji devinin Ağustos ayında piyasaya sürdüğü Pocophone F1, Snapdragon 845 yonga seti ile güçlendirilmiş en ucuz amiral gemisi olmuştu.
Ayrıca Bkz. "Bir garip çeviri hatası: Snapdragon 855'li ilk telefonu OnePlus çıkarmayacak"
Xiaomi tarafından 300 dolar başlangıç fiyatı ile satılan akıllı telefon 6.18 inç boyutunda çentikli ekrana sahip. Ayrıca 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunuluyor. Cihazda 12MP + 5MP çift arka kamera sistemi ve 20 MP selfie kamerası var. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4.000 mAh kapasiteli pilinden alıyor.

Xiaomi Türkiye garantisiyle ülkemizde de satılıyor

Şirket birkaç gün önce Pocophone F1 için saniyede 960 kare süper ağır çekim video kayıt özelliği getiren bir güncelleme yayınladı. Pocophone F1 şu anda Türkiye'de de resmi olarak satılıyor.
Amiral gemisi telefonun 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip varyantını şu an Xiaomi Türkiye garantisiyle 3.199 TL’ye satın almak mümkün. Bununla birlikte cihazın ithalatçı garantili olarak daha uygun fiyata satın alınabileceğini de belirtelim.

https://twitter.com/manukumarjain/status/1070259897848221696 Yorum Yaz
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TITAN 5 ay en beğenilen
Xiaomi türkiye garantisi diye bi şeycyok evofone yani ithalatçı garantisinden farklı bi cazibesi yok.
Evofone da sabıkalı bir firma
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TearsForFears 5 ay
Cuma indiriminde 2550 den sattılar şimdi bakıyorsun 3200 den satıyorlar ve tükenmek üzere yazıyor. 50 tane getirip cuma indiriminde sattılar herhalde. İddia ediyorum 2500 den devamlı satışta kalsaydı tr de binlerce satmıştı.
Bu arada tr de faaliyet gösteren çinli markalardan huawei haricine 3000 lira üzeri verilmez.
Cuma indiriminde 2550 den sattılar şimdi bakıyorsun 3200 den satıyorlar ve tükenmek üzere yazıyor. 50 tane getirip cuma indiriminde sattılar herhalde. İddia ed...
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dreamblue35 5 ay
donanım anlamında yeni nesil işlemci kullanıyor olması benim ihtiyaçlarımı karşılayacak anlamına gelmiyor; benim aradığım özellikler;
1_ oled veya amoled ekran
2_ en az hi-res veya hi-fi ses çipinden birisini içermesi
3_ kamerasında kullandığı lenslerin "amiral gemisi" diyebileceğim lensleri içermesi (özellikle arka kamerasında)
son olarak
4_batarya performansı benim beklentilerimi karşılaması
bunları sunabilecek Türkiye piyasasında 3000 tl altında tek bir model görüyorum LG v30+ saygılar
donanım anlamında yeni nesil işlemci kullanıyor olması benim ihtiyaçlarımı karşılayacak anlamına gelmiyor; benim aradığım özellikler;1_ oled veya amoled e...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
Bir telefona bu kadar para vermek bence değmez
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umit d 5 ay
bravo
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aspirin_00 5 ay
3 ayda mı o rakamı görmüş.... 1 dkk da 100.000 adet satmış Nubia X telefonu :D
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Kayrabey 5 ay
Türkiye'de kaç tane satıldı acaba sen ondan haber ver hacı abi?! Burada 1.500 lira kâr ile satılıyor. Dünya üzerindeki satış rakamından banane. Ben bu fırsatçı zihniyet yüzünden bu telefonu kullanamadıktan sonra...!!!
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CoreXXX 5 ay
mercedes motorunu dacia arabanın içine koymuş satıyor adamlar. olmaz ama oluyormuş demekki:)
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OverClocK1ng 5 ay
Kamerası da çok iyiymiş. 60 Amiral Gemisi telefonu test eden Marques Brownlee, en iyi telefon olarak Mate 20 Pro yu, 2. olarak ise Poco F1 i seçti...
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dreamblue35 5 ay
donanım anlamında yeni nesil işlemci kullanıyor olması benim ihtiyaçlarımı karşılayacak anlamına gelmiyor; benim aradığım özellikler;
1_ oled veya amoled ekran
2_ en az hi-res veya hi-fi ses çipinden birisini içermesi
3_ kamerasında kullandığı lenslerin "amiral gemisi" diyebileceğim lensleri içermesi (özellikle arka kamerasında)
son olarak
4_batarya performansı benim beklentilerimi karşılaması
bunları sunabilecek Türkiye piyasasında 3000 tl altında tek bir model görüyorum LG v30+ saygılar
3 Yanıt Yanıtla +5
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flyer_mig 5 ay dreamblue35
Var mi oyle bir telefon

Bende 6s plus kullaniyorum buna geccektim sirf ips ekran olmasi ve ozelliklerde hi fi ses yazmamasi icin eledim yoksa alinir.
Oled ile amoled in farki nedir ? İkiside ayni ayarda diye biliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mekhanik 5 ay dreamblue35
mi 8 kullanıyorum... sadece bul ve bi kaç gün dene ... tüm önyargılarını yıkacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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V2 5 ay
Donanım harika ama kalite hissiyatı düşük.
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TearsForFears 5 ay
Cuma indiriminde 2550 den sattılar şimdi bakıyorsun 3200 den satıyorlar ve tükenmek üzere yazıyor. 50 tane getirip cuma indiriminde sattılar herhalde. İddia ediyorum 2500 den devamlı satışta kalsaydı tr de binlerce satmıştı.
Bu arada tr de faaliyet gösteren çinli markalardan huawei haricine 3000 lira üzeri verilmez.
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Fashionality 5 ay
Xiaomi basaridan basariya kosuyor
uygun fiyat ve yuksek performans telefonlari serisine devam ederse, marka takintisini daha dogrusu cinli markalalar kalitesizdir onyargisini kirabilir
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