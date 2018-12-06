Xiaomi, 3 ayda 700.000 adet Pocophone F1 satıldığını açıkladı

Xiaomi Global Başkan Yardımcısı Kumar Jain, Twitter hesabı aracılığı ile şirketin üç ay içinde dünya genelinde tam 700.000 adet Pocophone F1 satmayı başardığını açıkladı. Çinli teknoloji devinin Ağustos ayında piyasaya sürdüğü Pocophone F1, Snapdragon 845 yonga seti ile güçlendirilmiş en ucuz amiral gemisi olmuştu.

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Xiaomi tarafından 300 dolar başlangıç fiyatı ile satılan akıllı telefon 6.18 inç boyutunda çentikli ekrana sahip. Ayrıca 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunuluyor. Cihazda 12MP + 5MP çift arka kamera sistemi ve 20 MP selfie kamerası var. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4.000 mAh kapasiteli pilinden alıyor.

Xiaomi Türkiye garantisiyle ülkemizde de satılıyor

Şirket birkaç gün önce Pocophone F1 için saniyede 960 kare süper ağır çekim video kayıt özelliği getiren bir güncelleme yayınladı. Pocophone F1 şu anda Türkiye'de de resmi olarak satılıyor.

Amiral gemisi telefonun 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip varyantını şu an Xiaomi Türkiye garantisiyle 3.199 TL’ye satın almak mümkün. Bununla birlikte cihazın ithalatçı garantili olarak daha uygun fiyata satın alınabileceğini de belirtelim.

https://twitter.com/manukumarjain/status/1070259897848221696