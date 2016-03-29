Xiaomi 4.3 inçlik yeni bir telefonla iPhone SE'ye rakip olabilir

Apple iPhone SE hamlesi sonrası rekabetin artması beklenen daha ufak ekranlı telefonlar piyasasında Xiaomi de yer almaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Çin'li üretici Xiaomi 4.3 inç boyutlu bir akıllı telefon hazırlığında.

Oldukça düşük çözünürlükte bir görselle internet üzerinde yerini alan cihazda fiziksel home butonu dikkat çekiyor. Butonun firmanın yeni Mi 5 modelinde de olduğu gibi parmak izi okuyucu özellikte olacağı söylenenler arasında.

Boyutuyla olduğu kadar donanımıyla da iPhone SE'ye rakip olacağı görülen cihazda 1.8GHz frekansta çalışan Qualcomm'un Snapdragon 820 yongaseti ve ona ilaveten 3GB RAM yer alıyor. 4.3 inç boyutlu ekranında 720p HD çözünürlüğe sahip olacak telefonun çözünürlük farkından dolayı benchmark skorlarını alt üst etmesi beklenebilir. Telefonun görünteleme biriminde 13MP OIS desteksiz bir kamera yer alıyorken, cihaz 32GB dahili depolama kapasitesi ile geliyor.

Geçmişine baktığımız zaman Xiaomi aslında bu ekran boyutuna hiç de yabancı değil, firma daha önce Mi 2 modelinde de 4.3" 720p ekran ve güçlü bir donanımı birlikte sunarak yüksek satış rakamları elde etmişti. İddialara göre firmanın bu modelinin haziran ayında $275 fiyat etiketiyle raflarda yerini alması bekleniyor.

http://www.gizchina.com/2016/03/28/mystery-4-3-inch-xiaomi-phone-snapdragon-820-sighted/