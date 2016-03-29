Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi 4.3 inçlik yeni bir telefonla iPhone SE'ye rakip olabilir

Apple'ın iPhone SE tanıtımı sonrası rekabetin kızışmaya başlayacağı daha ufak ekranlı telefonlar piyasasına bir model de Xiaomi'den gelebilir. Bilgilere göre firma iddialı bir telefon hazırlığında...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
1
26
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi 4.3 inçlik yeni bir telefonla iPhone SE'ye rakip olabilir
 
Apple iPhone SE hamlesi sonrası rekabetin artması beklenen daha ufak ekranlı telefonlar piyasasında Xiaomi de yer almaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Çin'li üretici Xiaomi 4.3 inç boyutlu bir akıllı telefon hazırlığında. 
Oldukça düşük çözünürlükte bir görselle internet üzerinde yerini alan cihazda fiziksel home butonu dikkat çekiyor. Butonun firmanın yeni Mi 5 modelinde de olduğu gibi parmak izi okuyucu özellikte olacağı söylenenler arasında. 
Boyutuyla olduğu kadar donanımıyla da iPhone SE'ye rakip olacağı görülen cihazda 1.8GHz frekansta çalışan Qualcomm'un Snapdragon 820 yongaseti ve ona ilaveten 3GB RAM yer alıyor. 4.3 inç boyutlu ekranında 720p HD çözünürlüğe sahip olacak telefonun çözünürlük farkından dolayı benchmark skorlarını alt üst etmesi beklenebilir. Telefonun görünteleme biriminde 13MP OIS desteksiz bir kamera yer alıyorken, cihaz 32GB dahili depolama kapasitesi ile geliyor.
Geçmişine baktığımız zaman Xiaomi aslında bu ekran boyutuna hiç de yabancı değil, firma daha önce Mi 2 modelinde de 4.3" 720p ekran ve güçlü bir donanımı birlikte sunarak yüksek satış rakamları elde etmişti. İddialara göre firmanın bu modelinin haziran ayında $275 fiyat etiketiyle raflarda yerini alması bekleniyor.

http://www.gizchina.com/2016/03/28/mystery-4-3-inch-xiaomi-phone-snapdragon-820-sighted/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shadowtr 3 yıl en beğenilen mehmedaltair
Valla talep vardı ama yapmıyordu keratalar. Bir tek Sony compact ile adam gibi küçük ekranlı telefon çıkardı. Diğerleri anlaşılmaz şekilde büyük ekran daha büyük ekran diye sidik yarışında...

Ta ki Apple hamle yapana kadar... Şimdi sırayla compact boyutta güçlü telefon çıkaracaklar.

Gerçekten şu diğer şirketleri yöneten heriflerin ağır mal olduğunu düşünmeye başladım.
Valla talep vardı ama yapmıyordu keratalar. Bir tek Sony compact ile adam gibi küçük ekranlı telefon çıkardı. Diğerleri anlaşılmaz şekilde büyük ekran daha büy...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 3 yıl
Adamların hayatı apple'ın yaptığı cihazların benzerini çıkarmak
yıllardır yapmıyordunuz se çıkınca mı aklınıza geldi
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl
İçinde android yüklü cihazlar iOS'e rakip olması zor. HTC ve SONY hariç. ;)
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 3 yıl
İyi ki apple var da çeşitlilik oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
allah sony'den razı olsunki bunca zamandır compact serisine yatırımı kesmedi.apple 4" çıkarmadan ufak amiral gemisi çıkarmayı başka kimse akıl edemedi.sanki herkes illaki 5-5.5" telefon almak zorunda.sene 2016,samsung da kalk mış bu saatten sonra ilk kez güçlü mini çıkarıcam diyor.bu kadar kitle varken kimse görememiş.nasıl pazar araştırması yapıyor bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Hemen kopyalayacaklar yoksa olmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r4deon 3 yıl
muratai
4.3 de snap 820 cayır cayır yanar.

artık telin dısına dogru bir ısı borusu veya kendinden klimalı bir arka kap ile satarlar abi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 3 yıl
O kasaya ve 720p ekrana 820 işlemci fazla. Batarya nereye sığacak, ısı nereye gidecek. 4,5 inç, 3000 batarya ve Snapdragon 625 işlemci koy sat 190 dolara kapışılır. Tabi bulup da alabilene.. Hala açılamadılar bunlar daha hacimli üretim ve geniş satış ağını ne zaman becerebilecekler acaba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crashday 3 yıl
Home butonu olmasa ne güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
İnşallah s7 mini'de s820 ile çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 3 yıl
MinPayne
İçinde android yüklü cihazlar iOSe rakip olması zor. HTC ve SONY hariç. ;)

Evet evet, HTC de Sony'de peynir ekmek gibi satıyor dünyada, Samsung ve Çinli üreticilerde sürünüyor.
Otorite konuştu. Dünyadaki tüm insanlar salak olmasa otoritelerimiz gibi zeki olsa keşke.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 3 yıl
4.7" yapsınlar misss gibi!
3500 mah batarya,
1080p ekran,
Helio x20
3 gb ram 32/64 Rom.
8 ön 16 arka Kamera.
yok satar yokk....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 3 yıl
Bizimkilerin yaptığı telefon da ancak Nokia 3310'a rakip oluyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2857 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi 4.3" ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Akıllı tahtalara Pardus desteği 3 yıl Yeni Ufuklar, Plüton'un yüzeyindeki donmuş gölü görüntüledi 3 yıl Gigabyte Türkiye canlı yayında sorularınızı cevaplıyor 3 yıl Japonya'nın kara delik avlayan uydusu uzayda kayboldu 3 yıl Oracle, Google’ın peşini bırakmıyor 3 yıl Windows 10 mobil, ekosistemdeki payını artırıyor 3 yıl Periscope, ilk yılında 200 milyon canlı yayına ev sahipliği yaptı 3 yıl Beta aşamasında 7 kez güncellenen iOS 9.3 yine güncellenecek 3 yıl Apple'ın iPhone ekranlarını AMOLED'e yükseltmeme nedenleri azalıyor 3 yıl Samsung Pay Çin'in trilyon dolarlık mobil ödeme pazarına katıldı 3 yıl iPhone SE satışa çıktı 3 yıl TubeLike uygulaması YouTube üzerinden reklamsız müzik seçeneği sunuyor 3 yıl Instagram'ın yeni arama çubukları gizli takipçiliği kolaylaştırıyor 3 yıl Yeni nesil Samsung Galaxy J7 ve Galaxy J5 duyuruldu 3 yıl GoPro, Windows Phone'a desteğini kesti 3 yıl WSJ: Playstation 4.5 bu yıl içinde duyurulacak 3 yıl FBI, iPhone'un şifresini Apple'ın yardımı olmadan kırdı 3 yıl Google servisleri Çin'in güvenlik duvarını kısa süreliğine aştı 3 yıl Analiz: BlackBerry donanım üretimine son verebilir 3 yıl Samsung, sektörün ilk 18nm DRAM hacimli üretimine başlıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi 4.3 inçlik yeni bir telefonla iPhone SE'ye rakip olabilir Sonraki Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunlar 3 yıl Instagram yeni zaman tüneli akış modelini erteledi 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman ve görüntüler 3 yıl Sony, Playstation VR'ı PC platformuna getirmeyi planlıyor 3 yıl LG, Android Marshmallow tabanlı yeni UX 5.0 kullanıcı arayüzünü tanıttı 3 yıl Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar 3 yıl iPhone SE, Çin’de 3.4 milyon ön sipariş aldı 3 yıl Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor 3 yıl Tablet ve PC için klavye, fare seti Logitech K480 Bluetooth klavye ve M535 Fare 3 yıl Samsung, Galaxy S7 Active versiyonunu doğruladı 3 yıl Android dünyasında yeni tehdit: Triada 3 yıl Netflix, Android tarafında veri tasarruf özelliği sunacak 3 yıl Changelogs ile uygulamalarınızın son sürüm bilgilerini görebilirsiniz 3 yıl Google'a ait bir veri merkezinde 360 derecelik gezintiye çıkabilirsiniz 3 yıl Soyadları yüzünden online dünyada perişan olan insanlar 3 yıl Gigabyte’dan RGB aydınlatmalı GeForce GTX 960 Xtreme 3 yıl Toyota 2017'de otomatik acil frenleme sistemini standart olarak sunacak 3 yıl HTC 10 modelinin duvar kağıtları indirmeye sunuldu 3 yıl Apple Maps Türkiye’de trafik bilgisi sunmaya başladı 3 yıl Dell, BT hizmetleri birimini Japon NTT Data'ya satıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim