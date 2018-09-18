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Xiaomi, Apple'ın fiyat politikasıyla fena dalga geçti

Xiaomi, Apple'ın yeni iPhone fiyatlarıyla dalga geçti. Laptop, akıllı bileklik ve telefondan oluşan paketler hazırlayan şirket, paketleri de iPhone modelleriyle isimlendirip aynı fiyatla satışa sundu.
8 ay
27,2b
1
49
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni iPhone modellerinin fiyatlarıyla ilgili eleştiriler alan Apple'a bir darbe de Çinli rakibi Xiaomi'den geldi. Şirket resmi satış web sitesinde laptop, akıllı bileklik ve akıllı telefondan oluşan paketler hazırlayarak iPhone modellerinin ismi ve fiyatlandırması ile satışa sundu.

Xiaomi'den iPhone fiyatına teknoloji paketleri

Xiaomi'nin internet sitesinde XR Suit, XS Suit ve XS Max Set olmak üzere üç ürün paketi yer alıyor. iPhone XR , iPhone XS ve iPhone XS Max'ın isimlendirmesinden esinlenilen bu paketlerin içeriği ve fiyatlandırması ise şu şekilde:
XR Suit: Xiaomi Mi 8 SE akıllı telefon, 12.5 inç Mi Notebook Air, Mi Band 3 akıllı bileklik ve Mi Bluetooth kulaklık ürünlerini içeriyor. Bu paketin satış fiyatı Çin'deki iPhone XR'nin başlangıç fiyatı olan 947 dolar olarak belirlenmiş.
XS Suit: Xiaomi Mi MIX 2S akıllı telefon, 13.3 inç Mi Notebook Air, Mi Band 3 akıllı bileklik ve Mi Bluetooth kulaklık ürünlerini içeriyor. Bu paketin satış fiyatı da Çin'deki iPhone XS fiyatı ile eşdeğer tutularak 1.267 dolar olarak belirlenmiş.
XS Max Set: Xiaomi Mi 8 akıllı telefon, 15.6 inç Mi Notebook Pro, Mi Band 3 akıllı bileklik ve Mi Bluetooth boyun askılı kulaklık ürünlerini içeriyor. Bu paketin fiyatlandırmasının ise Çin'deki iPhone XS Max'in 64 GB'lık varyantına eşdeğer olarak 1.398 dolar olarak belirlendiğini de belirtelim. Xiaomi'nin bu kampanyaları maalesef ki sadece Çin'e özel.

https://list.mi.com/30 Yorum Yaz
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DntRx 8 ay en beğenilen
Derken mi8in 5399 tl ile trye girmesi
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uExclamation 8 ay
Xiaomi asıl Türkiye`de ki distribütörle fena dalga geçmesi lazım!
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KoşanBalık 8 ay
Bu adamların kesinlikle Türkiye'de mağazalarının olduğundan haberi yok.
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DH Misafiri 8 ay
türkiye temsilcinizin fiyat politikası ile dalga geçebilirsiniz en başta..
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Krone 8 ay
Kendi notebooklarının tanıtımını yaparken Macbook gibi diyen adamlar değil mi bunlar ? Mi8 zaten komple iPhone X çakması. Güldürmesinler.
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pasacocugu 8 ay
arkadaşlar mi ye evofonun fiyatlarını kontrol etmesini söyledim , gelen cevap aşağıdadır ,
"""
Hi,

Greetings from Xiaomi!

Thank you for showing your faith and interest towards Xiaomi.

I understand that you wish to know about the pricie of the products and we will be glad to assist you.

We are sorry to inform you that as of now we are not selling our products from our official global website so we won't be able to assure you in this regards. However, would like to inform you that Evofone is our authorized reseller in your region and hence would request you to coortindate with the same fior the better and quicker support.
Please visit our website for more information on availability of products: mi.com/... and our Facebook pagehttps://www.facebook.com/xiaomiglobal for more updates.

Xiaomi does not provide any warranty for the International purchase and the products which are purchased from unauthorized seller.

Please write us back in case you need any further assistance, we will be happy to help you.

Thank you for being a valued customer.

Regards,
Neha
Xiaomi Customer Support """"
1 Yanıt Yanıtla
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smart1978 8 ay pasacocugu
Evofone yetkili distributor degildir sadece yetkili saticidir. Yetkili satici nerden alir ? Direk Xiaomi den degil baska bir magazadan satista olandan alirlar tekrardan satarlar yani reseller yapmaktalar.
Sonucta Xiaomi gercek manada kendi sistemi ile Turkiye ye girmemistir ...
quora.com/...
Turkiye de hangi marka olursa olsun reseller ile satis yapmasi AKIL KARI is degildir.
Xiaomi in sundugu tum hizmetler de yoktur zaten .
O cevap e-postasi kivirarak dolayli ifade ediyor zaten ...
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ribelle 8 ay
mi 8 5399tl ben anlamadım kim kiminle dalga geçiyor.Xiaomi kendini ne zannediyor Samsungn s9 bile 4500tl
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DH Misafiri 8 ay
Asıl evofone fiyatları ile dalga geçmesi lazım. İyi ittirdiler
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Great Responsibility 8 ay
Xiaomi'nin türkiyedeki fiyat politikasıyla kim dalga geçsin peki ??
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Chillout 8 ay
Dalga geçiyor da bir de kopyalamasa x tasarımını
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Rebellion87 8 ay
150 $ telefon imal edip Tr de 2000$ fazlaya satan kullancı dostu Apple i tebrik ediyorum.
Dolar 7 lirayı geçtiğinde zam yapmayıp 6.10tl ye indiğinde fahiş zam yapan Apple ı alkışlıyorum.
Hala Apple fanboyluğu yapanları ayrıca tebrik ediyorum

(Şimdi akıllının biri alıntılamadan yazayım.Ama Xiaomi 5500 tl naber diyen akıllılar dilimizde tüy bitti hala anlamadınız.Xiaomi resmi olarak Tr de yok.Evofone( evobt-evo)firması satıyor onu ne idüğü belirsiz yıllardır insanları mağdur eden firma.Yıllar önce Lg3 alıyordunuz o firmadan uyarıyorduk almayın diye hala uyarıyoruz anlamıyorsunuz!!!)
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Kayrabey 8 ay
420$ fiyat belirlediğin cihazı gelip burada 5.500e satmaya çalışırsın, Huawei 320$ dediği cihazı gelir 2.800e satar... Mi sen anca kendi çöplüğünde ötersin...
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Whisper 8 ay
Hepsi fırsatçı olmuş.. Ülkece toplu bir şekilde bir şeyler yapabilsek keşke ama nerede.. Anca klavyeden yazarak bir şeyler yapıyoruz ama icraata gelince hemizin elinde iphonelar şunlar bunlar...
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