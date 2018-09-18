Xiaomi, Apple'ın fiyat politikasıyla fena dalga geçti

Geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni iPhone modellerinin fiyatlarıyla ilgili eleştiriler alan Apple'a bir darbe de Çinli rakibi Xiaomi'den geldi. Şirket resmi satış web sitesinde laptop, akıllı bileklik ve akıllı telefondan oluşan paketler hazırlayarak iPhone modellerinin ismi ve fiyatlandırması ile satışa sundu.

Xiaomi'den iPhone fiyatına teknoloji paketleri

Xiaomi'nin internet sitesinde XR Suit, XS Suit ve XS Max Set olmak üzere üç ürün paketi yer alıyor. iPhone XR , iPhone XS ve iPhone XS Max'ın isimlendirmesinden esinlenilen bu paketlerin içeriği ve fiyatlandırması ise şu şekilde:

XR Suit: Xiaomi Mi 8 SE akıllı telefon, 12.5 inç Mi Notebook Air, Mi Band 3 akıllı bileklik ve Mi Bluetooth kulaklık ürünlerini içeriyor. Bu paketin satış fiyatı Çin'deki iPhone XR'nin başlangıç fiyatı olan 947 dolar olarak belirlenmiş.

XS Suit: Xiaomi Mi MIX 2S akıllı telefon, 13.3 inç Mi Notebook Air, Mi Band 3 akıllı bileklik ve Mi Bluetooth kulaklık ürünlerini içeriyor. Bu paketin satış fiyatı da Çin'deki iPhone XS fiyatı ile eşdeğer tutularak 1.267 dolar olarak belirlenmiş.

XS Max Set: Xiaomi Mi 8 akıllı telefon, 15.6 inç Mi Notebook Pro, Mi Band 3 akıllı bileklik ve Mi Bluetooth boyun askılı kulaklık ürünlerini içeriyor. Bu paketin fiyatlandırmasının ise Çin'deki iPhone XS Max'in 64 GB'lık varyantına eşdeğer olarak 1.398 dolar olarak belirlendiğini de belirtelim. Xiaomi'nin bu kampanyaları maalesef ki sadece Çin'e özel.

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