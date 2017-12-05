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Xiaomi: Artık akıllı telefonlarımızda yapay zekâ ağırlık kazanacak

Gelecek yıl piyasaya çıkacak bazı Xiaomi akıllı telefonlarında yapay zekanın ağırlık kazanmaya başladığını göreceğiz. Firma bu konuya büyük yatırım yapmaya başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ teknolojileri akıllı telefonları artık olmazsa olmaz özelliği olma yolunda hızla ilerliyor. Üreticiler yapay zekâ teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor ve gelecek yıl çok daha fazla akıllı telefon kendi kendine öğrenebilecek.

Yapay zekâ yeni odak noktası

Xiaomi’nin patronu Lei Jun, yaptığı bir konuşmada önümüzdeki 10 yıl boyunca firmanın ana odak noktasının yapay zekâ teknolojileri geliştirmek olduğunu dile getirdi. Bunun sonucu olarak da gelecek yıl Xiaomi telefonlarında yapay zekâ teknolojileri kullanılacak.

Ayrıca Bkz. "Broadcom şimdi de Qualcomm’un yönetim kuruluna göz dikti"

Yapay zekâ Xiaomi’nin çok da yabancı olduğu bir alan değil. Firma hali hazırda kendi yapay zekâ teknolojilerini geliştiriyor. Temmuz ayında tanıtılan akıllı hoparlör dijital Xiaomi asistanı barındırıyordu. Ayrıca televizyon arayüzünde de yapay zekadan faydalanıyor. Bu bakımdan Xiaomi’nin hızlı bir ilerleme sağlayacağını söylemek yanlış olmaz.

Yapay zekâ teknolojilerinin ilk kullanılacağı model muhtemelen Xiaomi Mi 7 amiral gemisi olacak. Snapdragon 845 yonga setinde bilindiği kadarıyla bağımsız bir yapay zekâ birimi yok ancak dolaylı olarak bileşenler işlemlere destek veriyor. Bu bakımdan daha çok yazılım tabanlı bir yapay zekâ teknolojisi bizi bekliyor olabilir. Bu da ağırlıklı olarak kullanıcı arayüzü ve kamera tarafında karşımıza çıkacaktır. Elbette bağımsız bir Xiaomi dijital asistanı da şaşırtıcı olmaz. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/12/04/xiaomis-focus-ai-new-products-ai-will-hit-market-next-year/ Yorum Yaz
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Lumibrite 1 yıl en beğenilen
Birgün bir bakmışız, telefondan sevgilimiz gibi trip yiyoruz.Açılmıyor, kameraya geçmiyor...
1 Yanıt Yanıtla +19
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buraoca2 1 yıl
Xiaomi gümbür gümbür geliyor :) Huawei'yi fiyat konusunda takip etmeye başlamazlar umarım. Çinliler bir gün zirveye oturacak gibi duruyor ama, bakalım ne zaman...
Xiaomi gümbür gümbür geliyor :) Huawei'yi fiyat konusunda takip etmeye başlamazlar umarım. Çinliler bir gün zirveye oturacak gibi duruyor ama, bakalım ne zaman....
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interwap 1 yıl Lumibrite
x4343

Birgün bir bakmışız, telefondan sevgilimiz gibi trip yiyoruz.Açılmıyor, kameraya geçmiyor...


Elemanın birine Siri konuşmuyor sadece yazılı cevap veriyor. Eleman olayı çözememiş. Gidiyor Zorlu Center Apple servisine, onlarda çözemiyor. Durumu Apple merkeze bildiriyorlar. Cevap : Eleman Siri'ye sürekli argo konuşmuş. Elemandan Siri'den özür dilemesini, iltifatlar etmesini tavsiye etmişler. Sonuç olumlu. :)
x4343Birgün bir bakmışız, telefondan sevgilimiz gibi trip yiyoruz.Açılmıyor, kameraya geçmiyor...Elemanın bi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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cepAnkara 1 yıl
Xiaomi ne yaparsa yakışır . Destekliyoruz
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eteksen 1 yıl
Yapay zeka yanlışlıkla sevgiliye ait mesajları hanıma göndermesin kafası karışıp :)
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Astforum 1 yıl
Yani her alanda bu açıklama var. Telefon için biraz hafif kalmış gibi. Biz üretimde bile yapay zekaya yöneliyoruz.
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mcebi001 1 yıl
Huawei ye gıcık kapmaya başladım kamera leica diyor 3 nesildir aynı sensör,dolayısıyla rakiplerinin hep gerisinde, ses desen güçlü ses çipi hiçbir amiralinde yok video kayıt desen yine titrek titrek ama fiyata gelince 3-4 bin ......yemezler
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vuslat3477 1 yıl
Umarım sadece yapay olarak kalır
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astegon 1 yıl
İyi güzel gelişmeler.
Xiaomi lütfen TR'ye gelme. Böyle ithalatçı takıl sen. Yoksa o Mi6 felan 3500 den aşağı olmaz...
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ztalan 1 yıl
Şaayomi favorim beya ne yapsa yeridir, örnek alınır.
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FlyingUnderpants 1 yıl
Mi Mix 2 kullanıyorum. Piyasadaki en iyi telefonu, en iyi olduğunu iddia eden telefonların yarı fiyatına aldım.
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DH Misafiri 1 yıl
mi max 2 kullaniyom bundan oncede ne lg ler ne samsunglar kullandim hep amiral gemileriydi ama bu xiaomi bugune kadar kullandigim en iyi en kaliteli telefon diyebilirm. bu saatten sonra baskada marka almam zaten. paran varsa gider iphone x alirsin o ayri ama eger androidciyim dersen xiaomi den baska markaya bakma bile. cok kaliteli cihazlar fiyat olarakta cok uygun. beni en cok malzeme kalitesi sasirtti ele alinca kaliteli bir telefona dokundugunu malzemeden anliyorsun. yazilimsal olarakta android i biraz kisisellestirmisler ozellikle guvenlik diye özel bir bir bolum var mukemmel iş goren bir yer xiaomi kullananlar degigim bolumu bilirler. sosyal medya isleri ile cok ugrasiyorum 1 tane daha mi max 2 almayi planliyorum. batarya 5000 mah bu arada. benim kullandigim modelde kamera hariç tüm ozellikler amiral gemisi kivaminda. ben ozellikle kamera ile isim olmadigi icin bu modeli aldim. kamerasi cok iyi modellerde var ayni paraya ama benim icin ekran olmazsa olmazdi o yuzden tercihimi mi max 2 den yana kullandim. cokta memnunum.
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DH Misafiri 1 yıl
Adamlar daha yazılımlarında ki bugu çözemiyorlar yapay zekaya ağırlık verelim diyorlar
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