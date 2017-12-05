Xiaomi: Artık akıllı telefonlarımızda yapay zekâ ağırlık kazanacak

Yapay zekâ teknolojileri akıllı telefonları artık olmazsa olmaz özelliği olma yolunda hızla ilerliyor. Üreticiler yapay zekâ teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor ve gelecek yıl çok daha fazla akıllı telefon kendi kendine öğrenebilecek.

Yapay zekâ yeni odak noktası

Xiaomi’nin patronu Lei Jun, yaptığı bir konuşmada önümüzdeki 10 yıl boyunca firmanın ana odak noktasının yapay zekâ teknolojileri geliştirmek olduğunu dile getirdi. Bunun sonucu olarak da gelecek yıl Xiaomi telefonlarında yapay zekâ teknolojileri kullanılacak.

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Yapay zekâ Xiaomi’nin çok da yabancı olduğu bir alan değil. Firma hali hazırda kendi yapay zekâ teknolojilerini geliştiriyor. Temmuz ayında tanıtılan akıllı hoparlör dijital Xiaomi asistanı barındırıyordu. Ayrıca televizyon arayüzünde de yapay zekadan faydalanıyor. Bu bakımdan Xiaomi’nin hızlı bir ilerleme sağlayacağını söylemek yanlış olmaz.

Yapay zekâ teknolojilerinin ilk kullanılacağı model muhtemelen Xiaomi Mi 7 amiral gemisi olacak. Snapdragon 845 yonga setinde bilindiği kadarıyla bağımsız bir yapay zekâ birimi yok ancak dolaylı olarak bileşenler işlemlere destek veriyor. Bu bakımdan daha çok yazılım tabanlı bir yapay zekâ teknolojisi bizi bekliyor olabilir. Bu da ağırlıklı olarak kullanıcı arayüzü ve kamera tarafında karşımıza çıkacaktır. Elbette bağımsız bir Xiaomi dijital asistanı da şaşırtıcı olmaz.