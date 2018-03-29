Xiaomi Blackshark oyuncu odaklı telefonuna ait ilk görsel paylaşıldı

Bu yıl oyuncu odaklı akıllı telefonlara daha fazla yer verildiğini göreceğiz. Razer Phone modelinin ardından Asus ROG markası ve Xiaomi BlackShark markası altında iki telefon daha hazırlanıyor.

Xiaomi BlackShark özellikleri

Xiaomi BlackShark Çinli firmanın mobil oyun dünyasına en ciddi adımı olacak ve yatırım yaptığı BlackShark markası üzerinden gitmeyi tercih ediyor. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alması beklenen model için ilk resmi afiş de geldi.

Haliyle afişte çok fazla bir detay yok ancak BlackShark ve Qualcomm firmaları yeni telefonu doğrulamış durumda. Bununla birlikte Xiaomi’nin yeni telefonda markasını kullanmayacağı ve BlackShark olarak yeni bir seriye başlayacağı tahmin ediliyor.

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6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanması beklenen telefonda 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi olacak. Ayrıca LCD ekranında 120Hz tazeleme hızı olacağı ifade ediliyor.

Xiaomi BlackShark için şimdilik kesin bir tarih yok ancak önümüzdeki aylarda Xiaomi Mi 7 ve Mi Note 4 modelleri karşımıza çıkacak. Bu bakımdan sonbahar döneminde bir lansman sürpriz olmaz.

Diğer taraftan Razer Phone ile pek çok mobil oyun 120Hz hızına optimize olmaya başlamıştı. Bu bakımdan Xiaomi BlackShark katalog sıkıntısı çekmeyecek. Bunun haricinde ekstra bir avantaj sunacak mı bilinmiyor.