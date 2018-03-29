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Xiaomi Blackshark oyuncu odaklı telefonuna ait ilk görsel paylaşıldı

Oyuncu odaklı telefon trendinden uzak kalmak istemeyen Xiaomi ilk modelini hazırlamak üzere. Xiaomi BlackShark yakın bir zamanda tanıtılacak. İlk tanıtım görseli de geldi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl oyuncu odaklı akıllı telefonlara daha fazla yer verildiğini göreceğiz. Razer Phone modelinin ardından Asus ROG markası ve Xiaomi BlackShark markası altında iki telefon daha hazırlanıyor.

Xiaomi BlackShark özellikleri

Xiaomi BlackShark Çinli firmanın mobil oyun dünyasına en ciddi adımı olacak ve yatırım yaptığı BlackShark markası üzerinden gitmeyi tercih ediyor. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alması beklenen model için ilk resmi afiş de geldi.

Haliyle afişte çok fazla bir detay yok ancak BlackShark ve Qualcomm firmaları yeni telefonu doğrulamış durumda. Bununla birlikte Xiaomi’nin yeni telefonda markasını kullanmayacağı ve BlackShark olarak yeni bir seriye başlayacağı tahmin ediliyor.

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6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanması beklenen telefonda 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi olacak. Ayrıca LCD ekranında 120Hz tazeleme hızı olacağı ifade ediliyor.

Xiaomi BlackShark için şimdilik kesin bir tarih yok ancak önümüzdeki aylarda Xiaomi Mi 7 ve Mi Note 4 modelleri karşımıza çıkacak. Bu bakımdan sonbahar döneminde bir lansman sürpriz olmaz.

Diğer taraftan Razer Phone ile pek çok mobil oyun 120Hz hızına optimize olmaya başlamıştı. Bu bakımdan Xiaomi BlackShark katalog sıkıntısı çekmeyecek. Bunun haricinde ekstra bir avantaj sunacak mı bilinmiyor.

 

https://wccftech.com/xiaomi-blackshark-gaming-phone-snapdragon-845 Yorum Yaz
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Hüsnü008 1 yıl
bataryası 5555mah olsun inceliği de 5.5mm kamerası da f1.5 25megapixel fiyatı da 1555 lira, ben de beyaz çikolatalı moka yanına toblerone alayım
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Johan Elmander 1 yıl
Pili iyi olsun yeter.
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tobepeople 1 yıl
Misal mi max 2 ince mix olanlar ise ekran kasa oranı iyi ben game pad ile oynuyorum zaten oyunları bluetooth ile tutacakli. Yani zaten ekran kasa oranı bayağı iyileşti boyut niye büyüyor?
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tobepeople 1 yıl
Ben 5 inç ekran kasa oranı %90 bir telefon bulsam alacağım. İşlemcisi rami böyle bir şey olsun bir de bataryası 5000'e yakın olup üzerine de ince ve hafif olursa tadından yenmez. Eşek kadar ekranı var bunun bile 6 inç istemem cebe sığmıyor ele gelmiyor. Yıllardır pspler 4 inç ekranda oyun deneyimi veriyor şimdi mi küçük oldu.
3 Yanıt Yanıtla +2
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BlackHeart89 1 yıl tobepeople
tobepeople
Ben 5 inç ekran kasa oranı %90 bir telefon bulsam alacağım. İşlemcisi rami böyle bir şey olsun bir de bataryası 5000'e yakın olup üzerine de ince ve hafif olursa tadından yenmez. Eşek kadar ekranı var bunun bile 6 inç istemem cebe sığmıyor ele gelmiyor. Yıllardır pspler 4 inç ekranda oyun deneyimi veriyor şimdi mi küçük oldu.

Varsa bir beyaz çikolatalı mokka alayım
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Kerim5100 1 yıl tobepeople
Hocam yanlış anlamayın ama bu yazdıklarınız hem ayranım dökülmesin misali olmuş. 5000mAh dediniz mi ince ve hafifliği unutun. 5 inç dediniz mi de 5000mAh bataryayı unutun.
Bunların büyük ekranlı olmasının ana sebebi telefonların giderek mobil oyun konsoluna evrilmesinden kaynaklanıyor. Televizyona yansıttığı zaman bir yerden kontrol edilmesi gerekiyor. 4-5 inç ekranlarda bu hayal gibi birşey
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cosica 1 yıl tobepeople
dediğin özelliklerde bir telefon çıksın ben de almak isterim. batarya 5000 olmasına gerek yok. 2800 bile yeter o telefona. hadi olsun 3000.
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cngzmls 1 yıl
Ufacık ekranda oyunun ne zevki olabilir ki?
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