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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinin arka tasarımı gerçek değil

Xiaomi dikkat çeken yeni amiral gemisi modeli için ilginç bir tasarım politikası gütmüş. Arka şeffaf kapak altındaki devre kartı tasarımı gerçeğin birebir kopyası.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
4,8b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin en üst seviye amiral gemisi olarak tanımladığı Mi 8 Explorer Edition modeli şeffaf arka kapağı ile dikkat çekmişti. Bu sayede işlemci ve RAM gibi bileşenlerin olduğu anakart net bir şekilde görülüyor, ortaya hoş bir görüntü çıkıyordu.

Çalışmayan devre kartı

Ne var ki ilk gün ortaya atılan iddialar bu hafta doğrulanmış durumda. Tanıtım yapıldıktan sonra bazı kaynaklar arkadaki anakart görüntüsünün gerçek olmadığını ve özel üretim çalışmayan bir plaka olduğunu iddia etmişti.

Ayrıca Bkz. "Yapay zekalı yonga setleri MediaTek’e yaradı"

Bu hafta sızdırılan görseller tasarım plakasını net bir şekilde ortaya koydu. Plaka üzerine eklenen logolu diğer bileşenler ile birlikte gerçeğe çok yakın ancak çalışmayan bir anakart oluşturuluyor.

Elbette devre kartı görüntüsünün gerçekten çalışıyor olması kullanıma ayrı bir heyecan katacaktır ancak muhtemelen aşırı ısınma sonucu ortaya çıkacak problemler ve kapağın kırılması veya hasar alması sonrası anakarta etkisi masaya yatırıldı. Sonuçta da birebir aynı bir tasarım plakası şeffaf kapağın alt kısmına monte edildi.

Mi 8 modelinin bir tık üstü olarak nitelenen Explorer Edition modelinde 6.21 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 12MP+12MP çözünürlüğünde arka kamera, 20MP çözünürlüğünde ön kamera aynı. Farklı olarak daha gelişmiş 3D yüz tanıma sistemi, 3000mAh kapasiteli batarya, çift GPS frekansı sistemi, 8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi ve 620$ fiyat etiketi mevcut.


https://wccftech.com/xiaomi-mi-8-explorer-editions-transparent-back-found-to-be-fake/ Yorum Yaz
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bulutsuzgece 10 ay en beğenilen
Xiaomi daha cihazı tanıttıktan sonraki ilk hafta (yani haziranın ilk haftası) bununla ilgili tartışmaların doğması üzerine gerekli açıklamayı yapmıştı.
Şeffaf arka kapaktan görünen kısmın bir etiket olmadığını, gerçek parçalardan oluşan ancak gerçek anakart ile elektronik herhangi bir bağlantısı bulunmayan görsel bir bölüm olduğunu açıklamıştı.
Bütün haber sitelerinin bugün sanki bunu yeni duyuyormuş gibi, sanki bir sahtekarlığı ortaya çıkarmış gibi haber yapması, "Meğer Xiaomi sahtekarmış", "Hepimiz kandırıldık" gibi başlıklar atması gerçekten çok komik olmuş. Donanımhaber en azından biraz daha insaflı davranmış.
Xiaomi daha cihazı tanıttıktan sonraki ilk hafta (yani haziranın ilk haftası) bununla ilgili tartışmaların doğması üzerine gerekli açıklamayı yapmıştı.Şe...
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faniseyler 10 ay
Doğan görünümlü Şahin gibi olmuş!
Bizden esinlenmişler belli :)
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eAkman 10 ay Led Zeppelin
Sticker ile 3 boyutlu görünmezdi
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Johan Elmander 10 ay
Gerçek olduğunu düşünen var mıydı ki?
Ayrıca aylardır bunun sahte olduğunu biliyorduk ki.
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mkyb 10 ay
Ha gerçeğini koymuşlar ha göstermeliğini. Ne fark edecek ?
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9Tales 10 ay
Özel üst segment model yapıyorsun ama bir düşük modelinden daha az pil koyuyorsun. Xiaomi bu neyin kafası çok merak ediyorum?
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bulutsuzgece 10 ay 9Tales
Pilin normal sürüme göre daha küçük/az olmasının sebebi, bir inceleme yazısında "3D yapısal ışık optik modülü" olarak belirtilmiş.
Bildiğin gibi normal sürümde 3D yüz tanıma donanımı bulunmuyor.
Explorer edition'da bu donanıma yer açmak için bataryayı küçültüp aşağı kaydırmış olmalılar.
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Fenomenon 10 ay
Ne olursa olsun güzel gözüküyor.
Tasarıma yeni bir soluk getirdi xiaomi.
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Crespia 10 ay
Parmak izi sensörü ekran koruyucu camla birlikte çalışıyor mu acaba?
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bulutsuzgece 10 ay en beğenilen
Xiaomi daha cihazı tanıttıktan sonraki ilk hafta (yani haziranın ilk haftası) bununla ilgili tartışmaların doğması üzerine gerekli açıklamayı yapmıştı.
Şeffaf arka kapaktan görünen kısmın bir etiket olmadığını, gerçek parçalardan oluşan ancak gerçek anakart ile elektronik herhangi bir bağlantısı bulunmayan görsel bir bölüm olduğunu açıklamıştı.
Bütün haber sitelerinin bugün sanki bunu yeni duyuyormuş gibi, sanki bir sahtekarlığı ortaya çıkarmış gibi haber yapması, "Meğer Xiaomi sahtekarmış", "Hepimiz kandırıldık" gibi başlıklar atması gerçekten çok komik olmuş. Donanımhaber en azından biraz daha insaflı davranmış.
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cemx72 10 ay
Pili bu model için satın almama sebebi olacak kadar düşündürücü neden olduğu için gereksiz bir süs olmuş, keşke o şeffaflık ve devre yerine pilini kalın tutsalardı. Modelin diğer özellikleri yanında gereksiz bir ayrıntı olarak kaldı.
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Led Zeppelin 10 ay
İnce sticker ile halletmek varken neden devre kartı kullanmışlar ki :/
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eAkman 10 ay Led Zeppelin
Sticker ile 3 boyutlu görünmezdi
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OverClocK1ng 10 ay
Zaten gerçek işlemci görünmemeliydi. İşlemcide soğutucu vs. kullanamazlardı.
Mutlaka bir soğutucu falan kullanmışlardır. Bu devre ise çıplak halinin görünümüdür..
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smart1978 10 ay
Bataryasi o kasaya 5000 mah olmasi gerekirdi.
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