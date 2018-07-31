Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinin arka tasarımı gerçek değil

Xiaomi’nin en üst seviye amiral gemisi olarak tanımladığı Mi 8 Explorer Edition modeli şeffaf arka kapağı ile dikkat çekmişti. Bu sayede işlemci ve RAM gibi bileşenlerin olduğu anakart net bir şekilde görülüyor, ortaya hoş bir görüntü çıkıyordu.

Çalışmayan devre kartı

Ne var ki ilk gün ortaya atılan iddialar bu hafta doğrulanmış durumda. Tanıtım yapıldıktan sonra bazı kaynaklar arkadaki anakart görüntüsünün gerçek olmadığını ve özel üretim çalışmayan bir plaka olduğunu iddia etmişti.

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Bu hafta sızdırılan görseller tasarım plakasını net bir şekilde ortaya koydu. Plaka üzerine eklenen logolu diğer bileşenler ile birlikte gerçeğe çok yakın ancak çalışmayan bir anakart oluşturuluyor.

Elbette devre kartı görüntüsünün gerçekten çalışıyor olması kullanıma ayrı bir heyecan katacaktır ancak muhtemelen aşırı ısınma sonucu ortaya çıkacak problemler ve kapağın kırılması veya hasar alması sonrası anakarta etkisi masaya yatırıldı. Sonuçta da birebir aynı bir tasarım plakası şeffaf kapağın alt kısmına monte edildi.

Mi 8 modelinin bir tık üstü olarak nitelenen Explorer Edition modelinde 6.21 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 12MP+12MP çözünürlüğünde arka kamera, 20MP çözünürlüğünde ön kamera aynı. Farklı olarak daha gelişmiş 3D yüz tanıma sistemi, 3000mAh kapasiteli batarya, çift GPS frekansı sistemi, 8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi ve 620$ fiyat etiketi mevcut.