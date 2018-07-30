Yapay zekalı yonga setleri MediaTek’e yaradı

Kötü giden bir sezonun ardından yeni bir strateji geliştiren ve yapay zekâ ile desteklediği yonga setleri piyasaya süren MediaTek’te yüzler gülüyor. Yeni yonga setleri beklentilerin de üzerinde sattı.

Piyasada ilgi büyük

İlk olarak MWC 2018 fuarında Helio P60 adındaki yonga setini tanıtan MediaTek sonrasında da Helio P22 adlı yonga setini piyasaya sürdü. Her iki yonga seti de özellikle Çinli akıllı telefon üreticileri tarafından adeta kapışıldı.

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Yeni yonga setlerinin en önemli özelliği yapay zekâ ile desteklenmiş olması. NeuroPilot adındaki yazılım; işlemci, grafik birimi, sinyal ve görüntü işlemcisi üzerinde çalışarak pek çok fonksiyonu otomatik olarak yerine getiriyor. Özellikle fotoğraf tarafında çok daha başarılı sonuçlar tüketici kesiminde de ilgi görüyor.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar dolar gelir elde edildi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen gelir çeyrek bazda yüzde 21 civarında artış gösterdi. Firma yapay zekalı yonga setlerinin büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi pek çok firma yonga setini telefonlarında kullanmaya başladı.

Bununla birlikte şiddetlenen ABD-Çin ticaret savaşı ve önümüzdeki dönemde amiral gemi modellerinin daha yoğun piyasaya çıkacak olması satışları biraz durgunlaştıracak. Firma son iki çeyrek dönem için yatay çizgili bir seyir bekliyor. Herhangi bir kayıp yaşamamak için ise Nesnelerin İnterneti, akıllı hoparlör ve televizyon sektörlerine daha fazla yatırım yapılacağı ifade ediliyor.