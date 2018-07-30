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Yapay zekalı yonga setleri MediaTek’e yaradı

Yılın ikinci çeyreğinde MediaTek’in yapay zekâ destekli Helio P60 ve Helio P22 yonga setleri büyük ilgi gördü. Oluşan ilgi firmanın gelirlerini beklentilerin üzerine çıkardı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kötü giden bir sezonun ardından yeni bir strateji geliştiren ve yapay zekâ ile desteklediği yonga setleri piyasaya süren MediaTek’te yüzler gülüyor. Yeni yonga setleri beklentilerin de üzerinde sattı.

Piyasada ilgi büyük

İlk olarak MWC 2018 fuarında Helio P60 adındaki yonga setini tanıtan MediaTek sonrasında da Helio P22 adlı yonga setini piyasaya sürdü. Her iki yonga seti de özellikle Çinli akıllı telefon üreticileri tarafından adeta kapışıldı.

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Yeni yonga setlerinin en önemli özelliği yapay zekâ ile desteklenmiş olması. NeuroPilot adındaki yazılım; işlemci, grafik birimi, sinyal ve görüntü işlemcisi üzerinde çalışarak pek çok fonksiyonu otomatik olarak yerine getiriyor. Özellikle fotoğraf tarafında çok daha başarılı sonuçlar tüketici kesiminde de ilgi görüyor.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar dolar gelir elde edildi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen gelir çeyrek bazda yüzde 21 civarında artış gösterdi. Firma yapay zekalı yonga setlerinin büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi pek çok firma yonga setini telefonlarında kullanmaya başladı.

Bununla birlikte şiddetlenen ABD-Çin ticaret savaşı ve önümüzdeki dönemde amiral gemi modellerinin daha yoğun piyasaya çıkacak olması satışları biraz durgunlaştıracak. Firma son iki çeyrek dönem için yatay çizgili bir seyir bekliyor. Herhangi bir kayıp yaşamamak için ise Nesnelerin İnterneti, akıllı hoparlör ve televizyon sektörlerine daha fazla yatırım yapılacağı ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/MediaTek-to-report-Q2-earnings-next-week_id107196 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sedtere 9 ay
Sanki ne işe yarıyosa yapay zeka!
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SEO-Uzmanı 10 ay
ilk nesil LG akıllı tvlerde var
teorik olarak internete giriyor
birde 1080p de medya dosyası açıyor ( kendi dönemine göre büyük bir devrimdi )
ama kendi uygulamalarını bile açmaktan aciz ( çok yavaş çalışan bir alt yapısı var ) html4 te bile sürünüyor ! html5i dününmeyin bile ! bu ilk LG serisinde çıkan işlemci için konuşuyorum ! tabi yıl 2012'ydi !
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SEO-Uzmanı 10 ay
ne işe yarıyor !?
eve para getiriyor mu !? Hayır !?
yemek yapıyor mu !? hayır
faturaları ödüyor mu !? hayır
çöpleri aşağı indiriyor mu !? hayır
peki ne işe yarıyor bu yapay zeka !?
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Ridianod 10 ay
Mediatek bende hiç sevmiyorum. Modemleri falan çok dandik oluyor. Bilmiyorum kendilerini düzelttiler mi ama hayatta almam.
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Mianfei 10 ay
Mediatek işlemcili tellerden nefret ettim. Yani yazılımsal anlamda p70 kullanıyorum. samsungun exynosunun rahatlığı yok, bam güm rom full wipe yapamıyorsunuz. imei backuplar modeme backuplar tonla zırva işi var.brick ihtimalide çok. p70'im bozulana kadar kullanacağıma söz verdim. zaten müzik whatsapp haber arama, başka bir işime yaramıyor yetiyor.
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Bukalemun 10 ay Mianfei
Lenovo k3 note kullaniyorum. Tüm rom ' lar aktif mevcut ( needrom ) ve çok memnunum. 32 Gb olsa ve kapasitif tuş ışıkları olsa ömürlük cihaz.
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intel7mix 10 ay Mianfei
Ne zaman bu chipsetleri seven oldu ki her zaman aynıdılar.
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