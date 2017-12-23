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Xiaomi Mi Max 3 daha büyük ekran ve daha büyük batarya ile gelecek

Xiaomi'nin Mi Max akıllı telefon serisi her nesilde çıtayı yükseltiyor. Xiaomi Mi Max 3 modelinde 7 inçlik bir ekran ve 5500mAh kapasiteli bir batarya bizi karşılayabilir.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,2b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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18:9 görüntü oranına yavaş yavaş ısınan Çinli üretici Xiaomi, Redmi akıllı telefon serisinden sonra büyük ekranı ile oldukça sevilen Mi Max serisini de ince çerçeveli panel tasarımına geçiriyor.

Xiaomi Mi Max 3 neler sunuyor?

Aslında 18:9 görüntü oranını sadece tasarım değişikliği olarak görmek yanlış olur. Kasayı biraz daha tasarruflu kullanan tasarım üreticilerin donanım konusunda elini güçlendirmesini sağlıyor. Bu tasarruf sayesinde aynı kasa ölçülerinde daha büyük ekran boyutları kullanmak mümkün oluyor.

Xiaomi Mi Max 3 modeli de bundan faydalanacak. Sektörden gelen bilgilere göre Mi Max 3 modelinde ekranın 7 inç boyutuna çıktığını göreceğiz. Redmi 5 serisindeki ince çerçeveli tasarımı benimseyecek model bu sayede Mi Max 2 ile hemen hemen aynı boyutlara sahip olacak.

Ayrıca Bkz. "4 kameralı ve 18:9 oranlı Huawei Honor 9 Lite duyuruldu"

Diğer taraftan kasada elde ettiği bir miktar boşluğu batarya için kullanmayı tercih eden Xiaomi, kapasiteyi 5500mAh seviyesine yükseltiyor. Böylece standart bir kullanımda telefon üç güne kadar kullanım sunabilecek. Ayrıca QuickCharge 3.0 ile bu devasa batarya daha hızlı şarj olabilecek.

Yonga tarafında Snapdragon 660 hatta Snapdragon 670 iddiaları var ancak bu seri Cortex-A53 çekirdeğine bağlı kalmayı seviyor. Bu bakımdan yine 8 çekirdekli bir çözüm karşımıza çıkabilir.

Xiaomi Mi Max 3 modelinin yine bahar aylarında resmiyet kazanması bekleniyor. Diğer bir iddia ise Redmi Note 5 modelinin iptal edilip yerine Mi Max 3 modelinin konumlandırılacağı yönünde.

 

http://pocketnow.com/2017/12/22/xiaomi-mi-max-3-7-inch-full-screen-speculation Yorum Yaz
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Mi max 2 kullanıyorum. Dh reklamlarını kapatmak için zorlanıyorum. Parmağım uzanmıyor. 7 inch nedir? Bu model 16:9 ekran yeterli daha uzun olursa dh reklamlarına nasıl uzanırız?
Mi max 2 kullanıyorum. Dh reklamlarını kapatmak için zorlanıyorum. Parmağım uzanmıyor. 7 inch nedir? Bu model 16:9 ekran yeterli daha uzun olursa dh reklamları...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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ÖzdalDoğru 1 yıl qooqie
qooqie
Mi max 2 kullanıyorum. Dh reklamlarını kapatmak için zorlanıyorum. Parmağım uzanmıyor. 7 inch nedir? Bu model 16:9 ekran yeterli daha uzun olursa dh reklamlarına nasıl uzanırız?

Diğer elinizin parmağı ile kapatabilirsiniz
bu telefonlar tek elle kullanılamaz ama internet, video ve oyun deneyimi çok daha zevklidir.
qooqieMi max 2 kullanıyorum. Dh reklamlarını kapatmak için zorlanıyorum. Parmağım uzanmıyor. 7 inch nedir? Bu model 16:9 ekran yeterli daha u...
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1 Avatar
tasshelhoff 1 yıl
Max 2 kullanicisiyim, bence ekran boyutu ayni kalsin paneli amoled yapsinlar bir de kameralar biraz guncellensin yeterli.
Cok basarili bir telefon max2
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mabovski 1 yıl
7 inç nedir be, insan kullanacak bunu.
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Ebu Computer 1 yıl
Bu telefon kafama yatıyor.
Hem 7 inç ekran hem 5500 mAh batarya.
Fiyat tahmin ediyorum ilk çıktığında 1250-1500 arasında olur.
Mi Max 2 ler bitince Mi Max 3 ler 1000-1250 TL arasına çekilir.
Ürünle ilgili doğru düzgün video bulamadım.

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experiment67 1 yıl
Film izledinde 16:9(wide screen-Geniş ekran) televizyonlarda alttan ve üstten kesinti olmasının "Hollywood" sinema ölçüsü 18:9 oranında olmasıdır.
18:9 ölçü altın orana daha yakın olduğundan göze estetik görünür.
Cep telefonu 6"ten büyük olmasına anlam veremezken 6.4inch telefonun yeni modelini neredeyse ipad mini(bilmeyenler için 7,9inch) boyutuna getirmek bence saçmalık.
Müsait ortam olmadığında tek elle telefonu düşürmeden kullanmak aramayı cevaplamak ya da anlık konum göndermek gelen konumu açıp git seçeneğini seçmek işkenceye dönüşecektir.
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cosica 1 yıl
bu tür uygun fiyatlı cihazların yazılımları nasıl kullanımda acaba? bütün incelemelerde işlemci kamera batarya üzerinde duruluyor ama ülkemizde kullanım için yazılım olarak uygun mu desteği nasıl bunlara pek değinilmiyor gibi. mesela bazı telefonlarda mağaza uygulaması yokmuş vs. bazı telefonların ara yüzlerinde Türkçe çeviri hataları bile olabiliyor.
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tobepeople 1 yıl
Gardaş anlamadığım bu telefonu nerenize sokuyorsunuz cebe de sığmaz ki :D
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Fashionality 1 yıl
haberler dogruysa cok guzel bir cihaz olacak
bir de fiyat politikasi ayni kalirsa muthis
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live2lift 1 yıl
max kullanıyorum, ekran boyutu aynı diye 2.si ilgimi çekmedi, 3ü kesin alırım
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damn2u 1 yıl
Her Max 3 spekülasyonuna yazdığım gibi, çerçeveler inceltilerek 6.44" oranını daha minimal kasada yakalasınlar diyorum, hatta bu sayede kalınlık ve ağırlıkta traşlanmış olur. Şu an cihazın boyutları cidden aşırı büyük.
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kraix 1 yıl
SIM kartlı ve konuşma özelliği olan bir tablet olmuş.
Tablet almayı düşünüyordum bunu alabilirim belki...
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