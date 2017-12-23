Xiaomi Mi Max 3 daha büyük ekran ve daha büyük batarya ile gelecek

18:9 görüntü oranına yavaş yavaş ısınan Çinli üretici Xiaomi, Redmi akıllı telefon serisinden sonra büyük ekranı ile oldukça sevilen Mi Max serisini de ince çerçeveli panel tasarımına geçiriyor.

Xiaomi Mi Max 3 neler sunuyor?

Aslında 18:9 görüntü oranını sadece tasarım değişikliği olarak görmek yanlış olur. Kasayı biraz daha tasarruflu kullanan tasarım üreticilerin donanım konusunda elini güçlendirmesini sağlıyor. Bu tasarruf sayesinde aynı kasa ölçülerinde daha büyük ekran boyutları kullanmak mümkün oluyor.

Xiaomi Mi Max 3 modeli de bundan faydalanacak. Sektörden gelen bilgilere göre Mi Max 3 modelinde ekranın 7 inç boyutuna çıktığını göreceğiz. Redmi 5 serisindeki ince çerçeveli tasarımı benimseyecek model bu sayede Mi Max 2 ile hemen hemen aynı boyutlara sahip olacak.

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Diğer taraftan kasada elde ettiği bir miktar boşluğu batarya için kullanmayı tercih eden Xiaomi, kapasiteyi 5500mAh seviyesine yükseltiyor. Böylece standart bir kullanımda telefon üç güne kadar kullanım sunabilecek. Ayrıca QuickCharge 3.0 ile bu devasa batarya daha hızlı şarj olabilecek.

Yonga tarafında Snapdragon 660 hatta Snapdragon 670 iddiaları var ancak bu seri Cortex-A53 çekirdeğine bağlı kalmayı seviyor. Bu bakımdan yine 8 çekirdekli bir çözüm karşımıza çıkabilir.

Xiaomi Mi Max 3 modelinin yine bahar aylarında resmiyet kazanması bekleniyor. Diğer bir iddia ise Redmi Note 5 modelinin iptal edilip yerine Mi Max 3 modelinin konumlandırılacağı yönünde.