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Xiaomi Mi Max 3 yaz ortasında gelecek

Büyük ekranlı akıllı telefonların en beğenilenlerinden Mi Max serisi üçüncü kez sahneye çıkıyor. Xiaomi Mi Max 3 biraz daha geç zamanda, Temmuz ayının içerisinde tanıtılacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin bir süredir haber alamadığımız Mi Max 3 modeli ile ilgili resmi bilgiler nihayet geldi. Dev ekranıyla ilgi toplayan Mi Max serisinin üçüncü nesli yakın bir zamanda tüketici ile buluşacak.

Xiaomi Mi Max 3 özellikleri

Xiaomi patronu Lei Jun sosyal medya hesabından Xiaomi Mi Max 3 modelinin Temmuz ayında tanıtılacağını duyurdu. Normalde bahar aylarının telefonu olan Mi Max 3 yeni seriler ve strateji değişikliği nedeniyle biraz gecikmiş oldu.

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Xiaomi Mi Max 3 modeli ile ilgili net bilgiler yok ancak 7 inçlik 18:9 ekran ile geleceği biliniyor. İnce çerçeveler sayesinde Mi Max 2 modeli ile aynı boyutlara sahip olacak. Üstelik 5500mAh gibi bir batarya kapasitesinin olacağı da konuşuluyor.

Diğer taraftan Snapdragon 636 veya biraz daha altına konumlanan bir yonga seti, 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yanında çift arka kamera olacağı da konuşuluyor. Serinin en iyisi olacak Mi Max 3 muhtemelen Temmuz ayı bitmeden piyasaya çıkacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Max-3-July-announcement_id105068 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 1 yıl
phonearena compare Xiaomi Mi Max 3 with Xiaomi Mi Max 2
burda snapdragon 660 denmiş, yinede 625 'ten terfii olması neleri değiştirir ?
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tuğs@n 1 yıl
o kadar büyük telefon olur mu ya

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arel.gr 1 yıl
compare Xiaomi Mi Max 3 with Xiaomi Mi Max 2
boyut ve ağırlığa değinilmemiş.
snapdragon 625 'ten 635 'e terfii olması neler değiştirir ?
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tobepeople 1 yıl
1 hazirandan itibaren, 6 ay boyunca 2000TL ödemem var mecbur yıl bitmesini bekleyeceğiz: Beklediğim gibi %95-100 arası ekran kasa oranı olur ,ön kamerası açılır kapanır olanlardansa ve 845 gibi bir şeyle de gelirse alırım.(3000TL civarlarında kalırsa) O zamana kadar Xiaomi ya da diğer Çinli üreticiler; 5-5.5 inç bir telefon çıkartırlarsa, ekonomik ve %95-100 ekran-kasa oranıyla ona geçerim o ayrı :)
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Artunç 1 yıl
7" iyi güzel belki ama o kadar geniş ekran ne kadar kullanışlı portatiflik açısından o tartışılır işte. Cebe sığmaz, monta sığmaz mutlaka çanta kullanmak lazım. Çok cazip gelmiyor bana bu sebeplerden ötürü. Ama yinede tercih meselesi tabii.
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esmerbuyucu 1 yıl
Benim telefonum daha büyükk 7 inç bir kere

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sertacaygun 1 yıl
Lenovo P serisi efsane. P3'ü dört gözle bekliyorum.
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0quz28 1 yıl
ben max 3'ün Snapdragon 660 işlemcisi ile geleceğini düşünüyorum açıkçası
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BaatılRhymer 1 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum. Uzun kullanim süresi ve büyük ekran!......
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hamzasoph 1 yıl
Görsel temsilidir. Bu şekilde gelmeyecek
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