Xiaomi Mi Max 3 yaz ortasında gelecek

Xiaomi’nin bir süredir haber alamadığımız Mi Max 3 modeli ile ilgili resmi bilgiler nihayet geldi. Dev ekranıyla ilgi toplayan Mi Max serisinin üçüncü nesli yakın bir zamanda tüketici ile buluşacak.

Xiaomi Mi Max 3 özellikleri

Xiaomi patronu Lei Jun sosyal medya hesabından Xiaomi Mi Max 3 modelinin Temmuz ayında tanıtılacağını duyurdu. Normalde bahar aylarının telefonu olan Mi Max 3 yeni seriler ve strateji değişikliği nedeniyle biraz gecikmiş oldu.

Ayrıca Bkz. "İlk 5G telefonlar bu yıl gelebilir"

Xiaomi Mi Max 3 modeli ile ilgili net bilgiler yok ancak 7 inçlik 18:9 ekran ile geleceği biliniyor. İnce çerçeveler sayesinde Mi Max 2 modeli ile aynı boyutlara sahip olacak. Üstelik 5500mAh gibi bir batarya kapasitesinin olacağı da konuşuluyor.

Diğer taraftan Snapdragon 636 veya biraz daha altına konumlanan bir yonga seti, 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yanında çift arka kamera olacağı da konuşuluyor. Serinin en iyisi olacak Mi Max 3 muhtemelen Temmuz ayı bitmeden piyasaya çıkacaktır.