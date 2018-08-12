Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Mix 2S’in sınırlı sayıda üretilmiş zümrüt yeşili versiyonu alıcıyla buluşuyor

Geçtiğimiz aylarda Mi Mix 2S'i piyasaya süren Xiaomi, modelin sınırlı sayıda üretilecek olan zümrüt yeşili versiyonunun yakın zamanda alıcıyla buluşacağını duyurdu.
9 ay
5,3b
1
6
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi Mi Mix 2S’in sınırlı sayıda üretilmiş zümrüt yeşili versiyonu alıcıyla buluşuyor
 
Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi Xiaomi geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüş olduğu amiral gemisi konumundaki cihazlarından Mi Mix 2S’nin sınırlı sayıda üretilmiş zümrüt yeşili versiyonunu alıcıların beğenisine sundu.

Cihaz teknik açıdan Mi Mix 2S’nin diğer renk seçenekleriyle herhangi bir farklılığa sahip değil. Xiaomi Mi Mix 2S’in teknik özelliklerinden birazcık söz edecek olursak Qualcomm imzalı Snapdragon 845 yonga setine sahip olan cihaz, 3400mAh kapasitesinde bir pile ve 8GB RAM’e sahip. Ayrıca cihaz, 256GB’lık bir dahili depolama alanı ve 1080x2160 piksel çözünürlüğünde 6 inçlik bir ekranla karşımıza çıkıyor. İki adet arka kameraya sahip olan cihazın her iki arka kamerası da 12MP. Ayrıca 5MP’lik bir ön kameraya sahip.

Cihaz çok büyük ihtimalle Mi Mix 2S ile aynı fıyat etiketine sahip olacak. Mi Mix 2S Çin’de 3999 yuan yani 510 dolardan, ülkemizde ise 3500 TL civarında bir fiyattan satışa sunulmuştu.

https://gazettereview.com/2018/08/xiaomi-announces-mi-mix-2s-emerald-green-edition/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MonitörKertenkelesi 9 ay en beğenilen
O kadar sınırlı sayıda üretilmiş ki DH bir fotoğrafını bile bulamamış. Buyrun budur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
imhotep_of_grudge 9 ay

rakipten inceleme bekleyenler izlemesin...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 9 ay en beğenilen
O kadar sınırlı sayıda üretilmiş ki DH bir fotoğrafını bile bulamamış. Buyrun budur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Koç_hisarlı 9 ay
Bazen diyorum mi6 yerine bunumu alsaydim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhayyel genç 9 ay
Mi Mix serisi bence daha iyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALKaraca 9 ay
Çok güzel
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Oppo R17 resmen tanıtıldı: 6.4 inç ekran, ekrandan parmak izi okuyucu ve Snapdragon 670 9 ay Amerika'dan daha ucuz! Note 9, kutusundan çıkıyor 9 ay Hepsiburada dünyaya açılıyor! Hepsiglobal ile yurtdışına ürün satışı başladı 9 ay Forza Horizon 4 için Türkçe dublaj projesi iptal! 9 ay Tesla, Volvo'nun kıdemli tasarımcısı Ian Kettle ile anlaştı 9 ay 16 ve 32 çekirdekli devler geldi! "Threadripper 2 2990WX ve 2950X inceleme" 9 ay Dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında ilk 100’de 4 Türk var 9 ay Vodafone son 12 ayda Red abonelerine ne kadar tasarruf sundu? 9 ay Güneş sisteminin sınırı görüntülenmiş olabilir 9 ay Taksilerdeki D segment şartı Volkswagen Passat'a yaradı 9 ay Hackerlar faks makineleri üzerinden siber saldırı düzenleyebilir 9 ay Samsung, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatabilir 9 ay Switch VR modu ortaya çıkarıldı 9 ay 2019 BMW Z4'ün tasarımına ait görseller sızdırıldı 9 ay Modlanmış Fortnite APK dosyaları yasaklanmanıza neden olabilir 9 ay Dolar kuru ile ilgili manipülatif paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına inceleme 9 ay 500 milyon PlayStation anısına sınırlı sayıda 2TB PS4 Pro 9 ay Toshiba, XL-Flash NAND teknolojisini tanıttı 9 ay İnsanlar gibi oyun oynayan şempanzeler kayda alındı 9 ay İşte karşınızda Mate 10 Porsche Design'dan izler taşıyan Huawei Mate 20 Lite 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Mix 2S’in sınırlı sayıda üretilmiş zümrüt yeşili versiyonu alıcıyla buluşuyor Sonraki Birleşik Krallık'ta 5500 kilise yenilenebilir enerjiye geçti 9 ay Yüksek hızlı elektronlar Einstein'ı bir kez daha doğruladı 9 ay Kan hücrelerini inceleyebilen akıllı bileklik geliştirildi 9 ay Kötümserliğin sinirbilimi: bazı insanlar neden hep kötümserdir? 9 ay BlackBerry Key2 LE'nin teknik özellikleri ve görüntüsü sızdı 9 ay Fortnite Mobile, Samsung cihazları dışındaki Android cihazlar için de erişime açılıyor 9 ay IQB uygulaması ile hem kripto paraları tanıyın hem de para kazanın 9 ay Panasonic ayakkabı kokusunu gideren yeni cihazını duyurdu 9 ay Üç farklı mühimmatlı roketatar geliştirildi 9 ay Büyükbabasının garajını açan genç, 500 bin dolar değerinde Lamborghini buldu 9 ay 3D yazıcıyla üretilmiş kök hücreler omurilik yaralanmalarında kullanılabilir 9 ay Fortnite oyununun mağazada yayımlanmamasının Google’a bedeli 50 milyon dolar 9 ay Uygun Fiyata 32'' Kavisli 144Hz Oyuncu Monitörü İncelemesi ''ViewSonic XG3202-C'' 9 ay Galaxy Note 9 almaya değer mi? [Anket#20] 9 ay Intel’in yatırım notu düştü, AMD’nin arttı 9 ay Ölümün hızı ölçüldü: Saatte 2 milimetre 9 ay Tesla yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı 9 ay Kripto para piyasası 200 milyar dolara indi, Bitcoin hakimiyeti yüzde 51 oldu 9 ay Uyurken öğrenmek ne kadar mümkün? 9 ay Bitmain halka arz ile 50 milyar dolar piyasa değerine ulaşabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim