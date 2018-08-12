Xiaomi Mi Mix 2S’in sınırlı sayıda üretilmiş zümrüt yeşili versiyonu alıcıyla buluşuyor

Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi Xiaomi geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüş olduğu amiral gemisi konumundaki cihazlarından Mi Mix 2S’nin sınırlı sayıda üretilmiş zümrüt yeşili versiyonunu alıcıların beğenisine sundu.



Cihaz teknik açıdan Mi Mix 2S’nin diğer renk seçenekleriyle herhangi bir farklılığa sahip değil. Xiaomi Mi Mix 2S’in teknik özelliklerinden birazcık söz edecek olursak Qualcomm imzalı Snapdragon 845 yonga setine sahip olan cihaz, 3400mAh kapasitesinde bir pile ve 8GB RAM’e sahip. Ayrıca cihaz, 256GB’lık bir dahili depolama alanı ve 1080x2160 piksel çözünürlüğünde 6 inçlik bir ekranla karşımıza çıkıyor. İki adet arka kameraya sahip olan cihazın her iki arka kamerası da 12MP. Ayrıca 5MP’lik bir ön kameraya sahip.



Cihaz çok büyük ihtimalle Mi Mix 2S ile aynı fıyat etiketine sahip olacak. Mi Mix 2S Çin’de 3999 yuan yani 510 dolardan, ülkemizde ise 3500 TL civarında bir fiyattan satışa sunulmuştu.

https://gazettereview.com/2018/08/xiaomi-announces-mi-mix-2s-emerald-green-edition/