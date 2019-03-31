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Xiaomi Mi Notebook Air 13.3(2019) ve Mi Notebook Air 15.6(2019) Çin'de duyuruldu

Xiaomi, Mi Notebook Air 15.6 ve Mi Notebook Air 13.3'ün 2019 versiyonlarını Çin'de duyurdu. Cihazların teknik özellikleri, çıkış tarihleri ve fiyatları haberimizde.
1 ay
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1
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ürettiği fiyat/performans odaklı, bütçe dostu cihazlarla global bir popülarite yakalayan Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda taşınabilirliğe, ergonomiye ve mobilite özelliklerine odaklı uygun fiyatlı Mi Notebook Air serisi ile dizüstü bilgisayar dünyasına da adım atmıştı.
Kısa zaman önce serinin en popüler üyesi Mi Notebook Air 12.5'un 2019 versiyonunu duyuran Çinli üretici, bugün serinin iki üyesinin daha 2019 versiyonlarını Çin'de duyurdu. BunlarMi Notebook Air 13.3(2019)ve Mi Notebook Air 15.6(2019).
Cihazların teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; Mi Notebook Air 15.6(2019), 15.6 inç genişliğinde ve Full HD çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. Gücünü sekizinci nesil Intel Core i5 işlemciden alan Mi Notebook Air 15.6(2019), 256 GB / 512 GB'lık SSD depolama ve 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihaz Nvidia GeForce MX110 grafik kartına ev sahipliği yapıyor. Cihaza dair dikkat çeken bazı detaylar ise Dolby Surround Sound desteği ve Windows Office uygulamaları paketi ile birlikte gelmesi. 
Mi Notebook Air 15.6 (2019), 4.299 CNY (3596 TL) fiyat etiketi ile 9 Nisan'dan itibaren Çin'de alıcı bulmaya başlayacak.
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3(2019) ve Mi Notebook Air 15.6(2019) Çin'de duyuruldu
 
Mi Notebook Air 13.3(2019) ise 13.3 inç genişliğinde ve Full HD çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. Gücünü sekizinci nesil Intel Core i5 işlemciden alan Mi Notebook Air 13.3(2019), 256 GB SSD depolama ve 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihaz Nvidia MX250 grafik kartına ev sahipliği yapıyor.
Cihazın bağlantı özelliklerinden de söz edecek olursak, cihazda bir USB 3.0 bağlantı noktası, bir USB-C bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası ve 3,5 mm'lik bir ses jakı bulunuyor. Mi Notebook Air 13.3(2019) da tıpkı Mi Notebook Air(15.6) gibi Dolby Surround Sound desteği ile birlikte gelecek.
Mi Notebook Air 13.3 (2019), 5.399 CNY (4516 TL) fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunuldu.
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3(2019) ve Mi Notebook Air 15.6(2019) Çin'de duyuruldu
 

https://www.digit.in/laptops/xiaomi-mi-notebook-air-133-2019-mi-notebook-156-2019-with-updated-processors-launched-in-china-47230.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 1 ay
Fiyatlar pahalı diyecektim ama bizim fakir olduğumuz aklıma geldi..
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