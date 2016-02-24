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Xiaomi Mi5'in ilk kamera örnekleri yayınlandı

Xiaomi bugün tanıttığı Mi 5 akıllı telefonuyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Snapdragon 820 çipsetini en uygun fiyatla sunan üretici, modele ait kamera örneklerini de yayınladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
23
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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İlk günden bu yana iddialı modellerle kendinden söz ettirmeyi başaran Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikle birlikte yeni amiral gemisi Mi 5'i duyurdu. Snapdragon 820 çipsetini en uygun fiyatla sunan üretici sadece performans değil diğer bir çok konuda da iddialı olduğunu dile getiriyor. Tasarımda Samsung esintileri görülse de başarılı olduğunu söyleyebiliriz, diğer bir konu ise kamera yetenekleri
16 Megapiksel Sony IMX298 arka kameraya sahip Mi 5 hızlı odaklama süresi, optik görüntü sabitleme ve düşük ışık gibi konularda oldukça iddialı. Günümüzde bir çok akıllı telefonda 2 eksenli Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisi kullanılırken son dönemlerde bazı cihazlarda 3 eksenli OIS'i de görmüştük. Mi 5 ise stabilizasyon teknolojisi 4 eksenle kullanarak rakiplerinin önüne geçmeyi umuyor. Aşağıda yer alan videodan, akıllı telefonun iPhone 6S Plus ve iPhone 6S ile OIS karşılaştırmasını izleyebilirsiniz.

Mi 5'in ön kamerasında ise 4 MP'lik sensöre yer verilmiş. Bu kamerayı özel yapan ise 2 mikronluk piksel boyutu. Diğer cihazlarda genellikle 1.1 mikron olan piksellerin daha büyük olması, sensörün daha fazla ışık alacağı anlamına geliyor. Ön kameranın düşük ışık performansı ile ilgili görseller ise henüz paylaşılmadı, ancak arka kameraya ait görselleri aşağıdan inceleyebilirsiniz. 

http://www.phonearena.com/news/First-Xiaomi-Mi-5-camera-samples-are-out_id78744 Yorum Yaz
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koloccini 3 yıl en beğenilen Seyesla
Seyesla
Çok çok kötü ve hayal kırılığı.Xiaomi unutsun zirveyi falan..
Millet 6GB RAM e geçiş yapıyo bu mal hala 4 GB.Xiaomi hep geride kalcak.2 sene sonrada Mi6 yı duyurur anca onda 6 GB RAM i görürüz.Bu adamlardan ibr nane olmaz.Bitti.Bizde Apple,Samsungcuyuz.

Yorumun çöp ü oluyorsa o yorum bu
SeyeslaÇok çok kötü ve hayal kırılığı.Xiaomi unutsun zirveyi falan..Millet 6GB RAM e geçiş yapıyo bu mal hala 4 GB.Xiaomi hep geride kal...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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mansurmarsak 3 yıl
4gb-128gb modeli türkiyeye 2000 liranın altında gelirse hiç düşünmeden alırım
Yanıtla +11
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teknokaptan 3 yıl
Temmuzda isteyen olursa haziranda bana ulaşşin
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deoksiriboz1001 3 yıl
Seyesla
Çok çok kötü ve hayal kırılığı.Xiaomi unutsun zirveyi falan.. Millet 6GB RAM e geçiş yapıyo bu mal hala 4 GB.Xiaomi hep geride kalcak.2 sene sonrada Mi6 yı duyurur anca onda 6 GB RAM i görürüz.Bu adamlardan ibr nane olmaz.Bitti.Bizde Apple,Samsungcuyuz.

6gb ram le gta 5 i açarsın artık telefonda.
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Seyesla 3 yıl deoksiriboz1001
Olabilir,düşünürüz.
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DODANLI 3 yıl
Şimdi anlamadığım 6s te ois yok 6s plus'ta var. Ama ikisi arasında bile fark yok gibi! Ben mi algılayamadım!!
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Unzerstörbar 3 yıl DODANLI
DODANLI

Şimdi anlamadığım 6s te ois yok 6s plus'ta var. Ama ikisi arasında bile fark yok gibi! Ben mi algılayamadım!!

Vazo çekimine bakman yeterli hıcam.
6s zangır zangır :):)

Not : 6s kullanıyorum:(
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DODANLI 3 yıl
Şimdi anlamadığım 6s te ois yok 6s plus'ta var. Ama ikisi arasında bile fark yok gibi! Ben mi algılayamadım
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crazy585858 3 yıl
iphone un kamerası çok iyiymiş gibi karsılaştırmışlar.. gercekten iddialıysan note 5 g4-g5 gibi cihazlarla karşılaştırsınlar
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Unzerstörbar 3 yıl crazy585858
crazy585858
iphone un kamerası çok iyiymiş gibi karsılaştırmışlar.. gercekten iddialıysan note 5 g4-g5 gibi cihazlarla karşılaştırsınlar

Çok iyi değilde popüler diye karşılaştırıyorlar hep apple ile.
İlerki günlerde o cihazlarlada kıyas videoları görürüz.
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Seyesla 3 yıl crazy585858
Çünkü adamlar olaya perspektif bakmıyorlar.Tek hedefi kopya.Tek hedefi Apple.Amaçlari iyi telefon üretmek değil! Çocuk akıllarıyla Apple la yarışıyorlar.
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Armin van Buuren* 3 yıl
Seyesla
Çok çok kötü ve hayal kırılığı.Xiaomi unutsun zirveyi falan.. Millet 6GB RAM e geçiş yapıyo bu mal hala 4 GB.Xiaomi hep geride kalcak.2 sene sonrada Mi6 yı duyurur anca onda 6 GB RAM i görürüz.Bu adamlardan ibr nane olmaz.Bitti.Bizde Apple,Samsungcuyuz.

İroni herhalde.
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kule_genclik 3 yıl Armin van Buuren*
Armin van Buuren*
Seyesla
Çok çok kötü ve hayal kırılığı.Xiaomi unutsun zirveyi falan.. Millet 6GB RAM e geçiş yapıyo bu mal hala 4 GB.Xiaomi hep geride kalcak.2 sene sonrada Mi6 yı duyurur anca onda 6 GB RAM i görürüz.Bu adamlardan ibr nane olmaz.Bitti.Bizde Apple,Samsungcuyuz.

İroni herhalde.

arkadas yeni anasayfa trollu hocam. soyle profilden baktim bir tane elle tutulur yorumu yok.
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Seyesla 3 yıl Armin van Buuren*
Sen bu çöp telefondandaki home butonunu görüyorsun değil mi? İşte o ironi.
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wolf silver 3 yıl
Bu fiyata bu kadar olabiliyor. Adamlar daha ne yapsın. Bana göre bu Telefonun tek eksiği MİCRO SD KART olmaması.. Samsung, HTC orta seviye telefon fiyatları bile 300-400 dolar arasında gidip geliyor.. Adamlar gayet güzel Yapmış. Redmi note 2 yi satıp özelikle 64 veya 128 GB almayı düşünüyorum.. Redmi note 2 de bile 2 GB RAM akıyor. Bunda 4 GB yeterlidır. Samsungun kullandığı 4 GB olupta 1-1.5 GB RAM yer vermiyor.
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shngnl 3 yıl
Kendine has ayrıcalıkları da olsaydı çok iyi olurdu ama ! Bu fiyata bu donanım ve tasarıma kimse de daha laf etmesin adamlar daha ne yapsın.
1 Dolar 3 tl olmasaydı dedeme de alırdım bundan bi tane
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brnk 3 yıl
240p video dan çok iyi anlaşılıyor.
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LGSalesB 3 yıl
Alttaki video da 6s plusun renkleri daha iyi ??
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