Xiaomi Mi5'in ilk kamera örnekleri yayınlandı

İlk günden bu yana iddialı modellerle kendinden söz ettirmeyi başaran Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikle birlikte yeni amiral gemisi Mi 5'i duyurdu. Snapdragon 820 çipsetini en uygun fiyatla sunan üretici sadece performans değil diğer bir çok konuda da iddialı olduğunu dile getiriyor. Tasarımda Samsung esintileri görülse de başarılı olduğunu söyleyebiliriz, diğer bir konu ise kamera yetenekleri

Mi 5'in ön kamerasında ise 4 MP'lik sensöre yer verilmiş. Bu kamerayı özel yapan ise 2 mikronluk piksel boyutu. Diğer cihazlarda genellikle 1.1 mikron olan piksellerin daha büyük olması, sensörün daha fazla ışık alacağı anlamına geliyor. Ön kameranın düşük ışık performansı ile ilgili görseller ise henüz paylaşılmadı, ancak arka kameraya ait görselleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

16 Megapiksel Sony IMX298 arka kameraya sahip Mi 5 hızlı odaklama süresi, optik görüntü sabitleme ve düşük ışık gibi konularda oldukça iddialı. Günümüzde bir çok akıllı telefonda 2 eksenli Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisi kullanılırken son dönemlerde bazı cihazlarda 3 eksenli OIS'i de görmüştük. Mi 5 ise stabilizasyon teknolojisi 4 eksenle kullanarak rakiplerinin önüne geçmeyi umuyor. Aşağıda yer alan videodan, akıllı telefonun iPhone 6S Plus ve iPhone 6S ile OIS karşılaştırmasını izleyebilirsiniz.